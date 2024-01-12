Великобритания готова принять дополнительные меры против хуситов
Великобритания готова принять дополнительные меры против хуситов для самообороны
© AP Photo / Hani MohammedБойцы-хуситы в Йемене
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы-хуситы в Йемене. Архивное фото
КАИР, 12 янв - РИА Новости. Великобритания готова принять дополнительные меры против правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) для самообороны, заявил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон телеканалу Al Arabiya.
"Мы готовы принять дополнительные меры против хуситов в целях самообороны", - сказал Кэмерон.
Он также возложил на хуситов ответственность за эскалацию в районе Красного моря.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил агентству, что США в координации с партнерами нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. В пятницу утром представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.