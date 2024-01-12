https://ria.ru/20240112/khusity-1920903400.html

Великобритания готова принять дополнительные меры против хуситов

Великобритания готова принять дополнительные меры против хуситов - РИА Новости, 12.01.2024

Великобритания готова принять дополнительные меры против хуситов

Великобритания готова принять дополнительные меры против правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) для самообороны, заявил британский министр... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:36

2024-01-12T12:36

2024-01-12T12:45

великобритания

в мире

военная операция сша и британии в йемене

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КАИР, 12 янв - РИА Новости. Великобритания готова принять дополнительные меры против правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) для самообороны, заявил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон телеканалу Al Arabiya."Мы готовы принять дополнительные меры против хуситов в целях самообороны", - сказал Кэмерон.Он также возложил на хуситов ответственность за эскалацию в районе Красного моря.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил агентству, что США в координации с партнерами нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. В пятницу утром представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920863641.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

великобритания, в мире, военная операция сша и британии в йемене