США и Британия пытаются отвлечь внимание от геноцида в Газе, заявили хуситы
Хуситы: США и Британия пытаются отвлечь внимание от геноцида в секторе Газа
© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
ДОХА, 12 янв - РИА Новости. США и Британия пытаются отвлечь внимание от геноцида в секторе Газа, заявил член политбюро правящего на севере и в центральной части Йемена поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад.
"Посредством этих враждебных и непродуманных операций Вашингтон и Лондон пытаются отвлечь внимание от происходящих преступлений геноцида. Мы продолжим отстаивать нашу принципиальную позицию по ключевому и для нас вопросу - Палестине, и ни Америка, ни Великобритания не смогут отговорить нас от поддержки нашего народа в секторе Газа, будь то в Красном или Аравийском морях или на сионистской территории. Красное и Аравийское моря останутся закрытыми для кораблей израильского врага или тех, кто связан с ним, до тех пор, пока поддерживаемая Америкой израильская агрессия против нашего народа в секторе Газа не прекратится", - написал аль-Асад в микроблоге в социальной сети Х.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек.