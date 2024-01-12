https://ria.ru/20240112/khusity-1920854284.html

США и Британия пытаются отвлечь внимание от геноцида в Газе, заявили хуситы

США и Британия пытаются отвлечь внимание от геноцида в Газе, заявили хуситы - РИА Новости, 12.01.2024

США и Британия пытаются отвлечь внимание от геноцида в Газе, заявили хуситы

США и Британия пытаются отвлечь внимание от геноцида в секторе Газа, заявил член политбюро правящего на севере и в центральной части Йемена поддерживаемого... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T08:24

2024-01-12T08:24

2024-01-12T08:58

в мире

сша

йемен

израиль

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красное море

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ДОХА, 12 янв - РИА Новости. США и Британия пытаются отвлечь внимание от геноцида в секторе Газа, заявил член политбюро правящего на севере и в центральной части Йемена поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад."Посредством этих враждебных и непродуманных операций Вашингтон и Лондон пытаются отвлечь внимание от происходящих преступлений геноцида. Мы продолжим отстаивать нашу принципиальную позицию по ключевому и для нас вопросу - Палестине, и ни Америка, ни Великобритания не смогут отговорить нас от поддержки нашего народа в секторе Газа, будь то в Красном или Аравийском морях или на сионистской территории. Красное и Аравийское моря останутся закрытыми для кораблей израильского врага или тех, кто связан с ним, до тех пор, пока поддерживаемая Америкой израильская агрессия против нашего народа в секторе Газа не прекратится", - написал аль-Асад в микроблоге в социальной сети Х.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920837756.html

сша

йемен

израиль

сектор газа

красное море

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, йемен, израиль, сектор газа, красное море