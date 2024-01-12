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США поддерживают "возможности" для действий против хуситов, заявил источник - РИА Новости, 12.01.2024
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02:06 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/khusity-1920837055.html
США поддерживают "возможности" для действий против хуситов, заявил источник
США поддерживают "возможности" для действий против хуситов, заявил источник - РИА Новости, 12.01.2024
США поддерживают "возможности" для действий против хуситов, заявил источник
Вооруженные силы США поддерживают "возможности" для действий против хуситов в Йемене, сообщил высокопоставленный военный чиновник США. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T02:06
2024-01-12T02:06
в мире
сша
йемен
великобритания
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Вооруженные силы США поддерживают "возможности" для действий против хуситов в Йемене, сообщил высокопоставленный военный чиновник США. Газета Financial Times ранее информировала, что США совместно с Великобританией намерены нанести удары по позициям хуситов, в том числе по площадкам для запуска ракет и принадлежащих им оружейным складам. Вслед за этим издание Times опубликовало собственный материал, в котором заявило, что удары, предположительно, будут нанесены в ночь с 11 на 12 января. "Мы бы не хотели спекулировать или предсказывать какие-либо потенциальные шаги, но вооруженные силы США поддерживают необходимые возможности по самообороне, и, если мы решим действовать, это произойдет, где и когда мы выберем", - заявил РИА Новости высокопоставленный чиновник США, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о якобы готовящихся ударах США по позициям движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920833492.html
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в мире, сша, йемен, великобритания, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Йемен, Великобритания, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США поддерживают "возможности" для действий против хуситов, заявил источник

Силы США поддерживают "возможности по самообороне" против хуситов

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Вооруженные силы США поддерживают "возможности" для действий против хуситов в Йемене, сообщил высокопоставленный военный чиновник США.
Газета Financial Times ранее информировала, что США совместно с Великобританией намерены нанести удары по позициям хуситов, в том числе по площадкам для запуска ракет и принадлежащих им оружейным складам. Вслед за этим издание Times опубликовало собственный материал, в котором заявило, что удары, предположительно, будут нанесены в ночь с 11 на 12 января.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Пентагон отказался комментировать возможность ударов по позициям хуситов
00:52
"Мы бы не хотели спекулировать или предсказывать какие-либо потенциальные шаги, но вооруженные силы США поддерживают необходимые возможности по самообороне, и, если мы решим действовать, это произойдет, где и когда мы выберем", - заявил РИА Новости высокопоставленный чиновник США, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о якобы готовящихся ударах США по позициям движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене.
 
В миреСШАЙеменВеликобританияАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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