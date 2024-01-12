Главврач белгородской больницы рассказала о работе хирургов в день атаки
Главврач белгородской горбольницы рассказала об уникальной операции в день атаки
© фото очевидцаПоследствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© фото очевидца
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Главврач белгородской горбольницы №2 Ольга Мевша назвала "великими парнями" хирургов, которые провели уникальную операцию по извлечению осколка из печени пострадавшего при обстреле.
После обстрела Белгорода 30 декабря, в горбольницу №2 поступил мужчина с осколком в одном из сегментов печени. По словам врачей, такое ранение крайне опасно из-за обильного кровоснабжения печени — можно умереть от потери крови "буквально за считанные минуты".
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"Они тут же взяли его в операционную, раскрыли операционное поле, видят кровотечение, понимают, где осколок внутри, и им срочно нужно было принимать решение — что делать. И они пошли на ревизию, достали этот осколок, ушили сосуды и зашили печень. Представляете? Это обычные наши парни-хирурги", — рассказала журналистам Мевша.
Хирурги, которые провели эту операцию, никому не сказали об этом. Даже главврач Ольга Мевша два дня не могла это узнать. Всё прояснилось, когда она вместе с хирургами обходила пациентов.
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"Каждого пациента прошли, и они мне каждого комментировали, что здесь сделано. Тут и печень… Как из печени? Это… Да! Посмотрели дренажи — всё супер, всё сделано. Всё сделано! Это великие парни! Великие!" - восторгается Мевша.
Восторг главврача разделили коллеги из Москвы, которые экстренно прибыли в Белгород сразу после обстрела.
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"Москвичи были в шоке. Когда они на него посмотрели, они говорят: "это эксклюзив!". Они мне сказали, что то, что он жив — это высший пилотаж проведена операция. Они его даже в Москву не эвакуировали, потому что всё, больше ничего не надо", - вспоминает Мевша.
И только хирурги, которые провели эту операцию, считают, что они просто выполняли свою работу. Их фамилии — Дятлов и Дорофеев.
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"Они скромные. Они просто не привыкли, что ими восхищаются, не привыкли о себе говорить. Для них это обычная работа. Но, на самом деле, это не обычная работа", - говорит главврач.
Пациентом, которому спасли жизнь, оказался мужчина из Азербайджана. В четверг его выписали из больницы. Перед выпиской он сказал врачам, что получит гражданство России и будет жить только в Белгороде.
Украинские военные обстреляли центр Белгорода 30 декабря, когда город готовился к новогодним гуляниям. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших.