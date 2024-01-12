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Спасатели нашли тело туристки из России, пропавшей в Турции - РИА Новости, 12.01.2024
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Туризм
 
14:19 12.01.2024 (обновлено: 14:53 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/kemer-1920937922.html
Спасатели нашли тело туристки из России, пропавшей в Турции
Спасатели нашли тело туристки из России, пропавшей в Турции - РИА Новости, 12.01.2024
Спасатели нашли тело туристки из России, пропавшей в Турции
Спасатели обнаружили в горах у турецкого курорта Кемер тело пропавшей 4 января российской туристки Надежды Ярыгиной, сообщила РИА Новости участвовавшая в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:19
2024-01-12T14:53
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СТАМБУЛ, 12 янв — РИА Новости. Спасатели обнаружили в горах у турецкого курорта Кемер тело пропавшей 4 января российской туристки Надежды Ярыгиной, сообщила РИА Новости участвовавшая в поисках россиянка-волонтер.&quot;К сожалению, Надежда погибла, я видела ее тело. Скорее всего, погибла в тот же день — сорвалась со скалы и упала вниз&quot;, — сообщила собеседница агентства.Генконсульство России в Анталье подтвердило РИА Новости гибель женщины, дипломатам сообщил об этом представитель полиции Кемера. По его данным, тело нашли в лесном массиве в городе.Сейчас турецкая полиция уточняет обстоятельства гибели россиянки и проводит следственные мероприятия.Более подробные сведения о происшествии станут известны после получения официального ответа турецкой стороны на запрос генконсульства, отметили дипломаты.Сорокалетняя Ярыгина прибыла в Турцию 30 декабря, а 8 января не явилась на обратный рейс в Москву после окончания туристической поездки. По данным российского генконсульства, 4 января она вышла на прогулку и не вернулась в отель. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, ее телефон был недоступен. Накануне турецкие спасатели обнаружили ее мобильный на горе Чалыш. Женщину искали около 40 спасателей, в том числе в море. Помимо сотрудников турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и других органов, Ярыгину разыскивали и русскоговорящие волонтеры.Полиция в Кемере расследует исчезновение туристки, российские дипломаты контролируют ситуацию.Управление МВД по Кировской области также занимается делом о пропаже Ярыгиной, ее мать подала заявление в органы.
https://ria.ru/20230927/turist-1898895680.html
https://ria.ru/20231205/akula-1913774300.html
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россия, кемер, туризм, в мире, новости - туризм, турция
Туризм, Россия, Кемер, Туризм, В мире, Новости - Туризм, Турция
Спасатели нашли тело туристки из России, пропавшей в Турции

В турецком Кемере нашли тело пропавшей 4 января туристки из России

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 12 янв — РИА Новости. Спасатели обнаружили в горах у турецкого курорта Кемер тело пропавшей 4 января российской туристки Надежды Ярыгиной, сообщила РИА Новости участвовавшая в поисках россиянка-волонтер.
«

"К сожалению, Надежда погибла, я видела ее тело. Скорее всего, погибла в тот же день — сорвалась со скалы и упала вниз", — сообщила собеседница агентства.

Генконсульство России в Анталье подтвердило РИА Новости гибель женщины, дипломатам сообщил об этом представитель полиции Кемера. По его данным, тело нашли в лесном массиве в городе.
Сейчас турецкая полиция уточняет обстоятельства гибели россиянки и проводит следственные мероприятия.
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Более подробные сведения о происшествии станут известны после получения официального ответа турецкой стороны на запрос генконсульства, отметили дипломаты.
Сорокалетняя Ярыгина прибыла в Турцию 30 декабря, а 8 января не явилась на обратный рейс в Москву после окончания туристической поездки. По данным российского генконсульства, 4 января она вышла на прогулку и не вернулась в отель. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, ее телефон был недоступен.
Накануне турецкие спасатели обнаружили ее мобильный на горе Чалыш.
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Женщину искали около 40 спасателей, в том числе в море. Помимо сотрудников турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и других органов, Ярыгину разыскивали и русскоговорящие волонтеры.
Полиция в Кемере расследует исчезновение туристки, российские дипломаты контролируют ситуацию.
Управление МВД по Кировской области также занимается делом о пропаже Ярыгиной, ее мать подала заявление в органы.
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