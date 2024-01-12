https://ria.ru/20240112/kemer-1920937922.html

Спасатели нашли тело туристки из России, пропавшей в Турции

Спасатели нашли тело туристки из России, пропавшей в Турции - РИА Новости, 12.01.2024

Спасатели нашли тело туристки из России, пропавшей в Турции

Спасатели обнаружили в горах у турецкого курорта Кемер тело пропавшей 4 января российской туристки Надежды Ярыгиной, сообщила РИА Новости участвовавшая в... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:19

2024-01-12T14:19

2024-01-12T14:53

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СТАМБУЛ, 12 янв — РИА Новости. Спасатели обнаружили в горах у турецкого курорта Кемер тело пропавшей 4 января российской туристки Надежды Ярыгиной, сообщила РИА Новости участвовавшая в поисках россиянка-волонтер."К сожалению, Надежда погибла, я видела ее тело. Скорее всего, погибла в тот же день — сорвалась со скалы и упала вниз", — сообщила собеседница агентства.Генконсульство России в Анталье подтвердило РИА Новости гибель женщины, дипломатам сообщил об этом представитель полиции Кемера. По его данным, тело нашли в лесном массиве в городе.Сейчас турецкая полиция уточняет обстоятельства гибели россиянки и проводит следственные мероприятия.Более подробные сведения о происшествии станут известны после получения официального ответа турецкой стороны на запрос генконсульства, отметили дипломаты.Сорокалетняя Ярыгина прибыла в Турцию 30 декабря, а 8 января не явилась на обратный рейс в Москву после окончания туристической поездки. По данным российского генконсульства, 4 января она вышла на прогулку и не вернулась в отель. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, ее телефон был недоступен. Накануне турецкие спасатели обнаружили ее мобильный на горе Чалыш. Женщину искали около 40 спасателей, в том числе в море. Помимо сотрудников турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и других органов, Ярыгину разыскивали и русскоговорящие волонтеры.Полиция в Кемере расследует исчезновение туристки, российские дипломаты контролируют ситуацию.Управление МВД по Кировской области также занимается делом о пропаже Ярыгиной, ее мать подала заявление в органы.

https://ria.ru/20230927/turist-1898895680.html

https://ria.ru/20231205/akula-1913774300.html

https://ria.ru/20240110/pkhuket-1920439330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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