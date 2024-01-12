https://ria.ru/20240112/kamery-1921000943.html
В Приморье проверяют видео с камерами, установленными в туалете школы
В Приморье проверяют видео с камерами, установленными в туалете школы - РИА Новости, 12.01.2024
В Приморье проверяют видео с камерами, установленными в туалете школы
Видео с камерами, установленными в туалете школы, предположительно, в приморском Уссурийске, проверяется, ситуация находится на контроле, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:04
2024-01-12T17:04
2024-01-12T17:04
происшествия
ольга романова (омбудсмен)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Видео с камерами, установленными в туалете школы, предположительно, в приморском Уссурийске, проверяется, ситуация находится на контроле, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. Ранее в соцсетях разошлось видео, снятое в туалете школы: автор ролика сначала показал видеокамеры, установленные в правом верхнем углу туалетной комнаты, а потом заснял камеру, расположенную на стенке ближе к потолку над несколькими кабинками туалета. Сообщалось, что видео якобы снято в Уссурийске, также указывался номер школы. "Видео, где запечатлены камеры в туалете в средней школе Уссурийска, проверяется, с ситуацией будем разбираться. Пока нет ясности, снято ли видео в указанной в соцсетях школе, будем выяснять детали", - сказала Романова, добавив, что тщательный разбор ситуации начнётся в рабочую неделю. В октябре прошлого года аналогичный случай произошёл в школе №1 в Большом Камне Приморского края, где также установили видеокамеры в туалетах. Представитель регионального минобразования тогда сообщал РИА Новости, что камеры установили в туалетах для профилактики травли в школах, потом их отключили. Прокуратура проводила проверку, позже камеры демонтировали.
https://ria.ru/20231209/novosibirsk-1914764165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ольга романова (омбудсмен), приморский край
Происшествия, Ольга Романова (омбудсмен), Приморский край
В Приморье проверяют видео с камерами, установленными в туалете школы
Омбудсмен Приморья проверяет видео с камерами, установленными в туалете школы
ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Видео с камерами, установленными в туалете школы, предположительно, в приморском Уссурийске, проверяется, ситуация находится на контроле, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
Ранее в соцсетях разошлось видео, снятое в туалете школы: автор ролика сначала показал видеокамеры, установленные в правом верхнем углу туалетной комнаты, а потом заснял камеру, расположенную на стенке ближе к потолку над несколькими кабинками туалета. Сообщалось, что видео якобы снято в Уссурийске, также указывался номер школы.
"Видео, где запечатлены камеры в туалете в средней школе Уссурийска, проверяется, с ситуацией будем разбираться. Пока нет ясности, снято ли видео в указанной в соцсетях школе, будем выяснять детали", - сказала Романова, добавив, что тщательный разбор ситуации начнётся в рабочую неделю.
В октябре прошлого года аналогичный случай произошёл в школе №1 в Большом Камне Приморского края, где также установили видеокамеры в туалетах. Представитель регионального минобразования тогда сообщал РИА Новости, что камеры установили в туалетах для профилактики травли в школах, потом их отключили. Прокуратура проводила проверку, позже камеры демонтировали.
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