https://ria.ru/20240112/kamery-1921000943.html

В Приморье проверяют видео с камерами, установленными в туалете школы

В Приморье проверяют видео с камерами, установленными в туалете школы - РИА Новости, 12.01.2024

В Приморье проверяют видео с камерами, установленными в туалете школы

Видео с камерами, установленными в туалете школы, предположительно, в приморском Уссурийске, проверяется, ситуация находится на контроле, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T17:04

2024-01-12T17:04

2024-01-12T17:04

происшествия

ольга романова (омбудсмен)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Видео с камерами, установленными в туалете школы, предположительно, в приморском Уссурийске, проверяется, ситуация находится на контроле, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. Ранее в соцсетях разошлось видео, снятое в туалете школы: автор ролика сначала показал видеокамеры, установленные в правом верхнем углу туалетной комнаты, а потом заснял камеру, расположенную на стенке ближе к потолку над несколькими кабинками туалета. Сообщалось, что видео якобы снято в Уссурийске, также указывался номер школы. "Видео, где запечатлены камеры в туалете в средней школе Уссурийска, проверяется, с ситуацией будем разбираться. Пока нет ясности, снято ли видео в указанной в соцсетях школе, будем выяснять детали", - сказала Романова, добавив, что тщательный разбор ситуации начнётся в рабочую неделю. В октябре прошлого года аналогичный случай произошёл в школе №1 в Большом Камне Приморского края, где также установили видеокамеры в туалетах. Представитель регионального минобразования тогда сообщал РИА Новости, что камеры установили в туалетах для профилактики травли в школах, потом их отключили. Прокуратура проводила проверку, позже камеры демонтировали.

https://ria.ru/20231209/novosibirsk-1914764165.html

приморский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ольга романова (омбудсмен), приморский край