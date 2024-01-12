https://ria.ru/20240112/kaliningrad-1920943432.html
В Калининграде проверят данные об издевательствах над школьником
В Калининграде проверят данные об издевательствах над школьником - РИА Новости, 12.01.2024
В Калининграде проверят данные об издевательствах над школьником
Калининградские полицейские выясняют обстоятельства инцидента рядом с одной из школ города, где подростки якобы издевались над сверстником, сообщило областное... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:38
2024-01-12T14:38
2024-01-12T14:38
происшествия
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 12 янв — РИА Новости. Калининградские полицейские выясняют обстоятельства инцидента рядом с одной из школ города, где подростки якобы издевались над сверстником, сообщило областное УМВД РФ в своем Telegram-канале. Ранее в соцсетях появилась публикация с фото, на котором недалеко от школы один из мальчиков лежит, над ним сидит сверстник, вокруг стоят несколько подростков. Сообщалось, что над пострадавшим якобы издевались, детей разогнали прохожие. "В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена публикация, на которой запечатлен подросток, лежащий на земле в окружении сверстников. По данному факту назначено проведение проверки", - говорится в сообщении. В пресс-службе полиции Калининграда добавили РИА Новости, что в настоящее время все дети установлены и вызваны для показаний вместе с родителями. "Факт издевательства пока не установлен. Возможно, они придут и скажут, что играли, как это часто бывает", - сказали в пресс-службе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград
Происшествия, Калининград
В Калининграде проверят данные об издевательствах над школьником
В Калининграде проверят данные об издевательствах школьников над сверстником
КАЛИНИНГРАД, 12 янв — РИА Новости.
Калининградские полицейские выясняют обстоятельства инцидента рядом с одной из школ города, где подростки якобы издевались над сверстником, сообщило областное УМВД РФ в своем Telegram-канале
.
Ранее в соцсетях появилась публикация с фото, на котором недалеко от школы один из мальчиков лежит, над ним сидит сверстник, вокруг стоят несколько подростков. Сообщалось, что над пострадавшим якобы издевались, детей разогнали прохожие.
"В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена публикация, на которой запечатлен подросток, лежащий на земле в окружении сверстников. По данному факту назначено проведение проверки", - говорится в сообщении.
В пресс-службе полиции Калининграда добавили РИА Новости, что в настоящее время все дети установлены и вызваны для показаний вместе с родителями. "Факт издевательства пока не установлен. Возможно, они придут и скажут, что играли, как это часто бывает", - сказали в пресс-службе.
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