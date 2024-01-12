https://ria.ru/20240112/izrail-1921017867.html

Постпред Израиля заявил, что ООН должна предстать перед судом в Гааге

Постпред Израиля заявил, что ООН должна предстать перед судом в Гааге - РИА Новости, 12.01.2024

Постпред Израиля заявил, что ООН должна предстать перед судом в Гааге

На скамье подсудимых в Гааге должна находиться сама ООН, а не Израиль, заявил постпред еврейского государства при организации Гилад Эрдан. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T17:39

2024-01-12T17:39

2024-01-12T18:09

в мире

израиль

гаага

оон

юар

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

суд между израилем и юар по делу о геноциде в газе

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ООН, 12 янв — РИА Новости. На скамье подсудимых в Гааге должна находиться сама ООН, а не Израиль, заявил постпред еврейского государства при организации Гилад Эрдан."Именно ООН должна предстать перед судом в Гааге за то, что она закрывает глаза и тем самым выступает соучастником выкапывания террористических туннелей в Газе, использования международной помощи для производства ракет, а также во взращивании ненависти и убийства", — приводит его слова пресс-служба.По мнению Эрдана, процесс в Гааге демонстрирует, что организация и ее институты "стали оружием на службе террористов". Он заявил, что использование Конвенции о предотвращении геноцида против Израиля доказывает, "что не существует морального унижения, до которого не опустилась бы ООН". Постпред также призвал "выбросить на свалку истории" это разбирательство. Международный суд ООН в Гааге 11-12 января проводит слушания по иску ЮАР против Израиля. Тель-Авив обвиняют в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. Накануне на заседании выступила южноафриканская делегация, состоящая более чем из 20 человек и возглавляемая министром юстиции и исправительных учреждений Рональдом Ламолой. Среди прочего ее представители призвали суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи, а также не препятствовать доступу международных миссий в сектор. Кроме того, ЮАР потребовала, чтобы Тель-Авив воздержался от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство.Сегодня на заседании выступает израильская сторона. Тель-Авив участвует в этом процессе, хотя и не признает юрисдикцию Международного суда ООН и до сих пор игнорировал его разбирательства или решения. Делегацию возглавляет британский адвокат Малькольм Шоу. ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по Конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав инстанцию принять временные меры в отношении еврейского государства. Представители республики указали, что действия Тель-Авива в отношении палестинцев считаются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля <...> носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением <...> уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами".

https://ria.ru/20240112/gaza-1920917314.html

https://ria.ru/20240112/erdogan-1920970901.html

https://ria.ru/20240112/gaza-1920942570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, гаага, оон, юар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, суд между израилем и юар по делу о геноциде в газе