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УВКПЧ обвинило Израиль в нарушении гуманитарного права в Газе - РИА Новости, 12.01.2024
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14:09 12.01.2024 (обновлено: 14:38 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/izrail-1920934508.html
УВКПЧ обвинило Израиль в нарушении гуманитарного права в Газе
УВКПЧ обвинило Израиль в нарушении гуманитарного права в Газе - РИА Новости, 12.01.2024
УВКПЧ обвинило Израиль в нарушении гуманитарного права в Газе
Израиль неоднократно нарушал принципы международного гуманитарного права своими действиями в Газе, заявила в пятницу официальный представитель Управления... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:09
2024-01-12T14:38
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
хамас
оон
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 12 янв - РИА Новости. Израиль неоднократно нарушал принципы международного гуманитарного права своими действиями в Газе, заявила в пятницу официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел. "Мы не раз обращали внимание на то, что Израиль неоднократно не соблюдал фундаментальные принципы международного гуманитарного права: различие, пропорциональность и меры предосторожности при проведении атак", – сказала она на брифинге. Верховный комиссар подчеркнула, что нарушение этих обязательств чревато ответственностью за военные преступления, а также предупредила о риске совершения других жестоких действий. "Армия обороны Израиля должна принять незамедлительные меры по защите гражданского населения в полном соответствии с обязательствами Израиля по международному праву. Отдавая приказы гражданским лицам о переселении, ЦАХАЛ ни в коем случае не освобождается от обязательств по защите тех, кто остается, независимо от причин, по которым они проводят свои военные операции", – отметила она. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240112/gaza-1920917314.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, хамас, оон, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, суд между израилем и юар по делу о геноциде в газе
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, ХАМАС, ООН, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Суд между Израилем и ЮАР по делу о геноциде в Газе
УВКПЧ обвинило Израиль в нарушении гуманитарного права в Газе

УВКПЧ: Израиль действиями в Газе нарушал принципы гуманитарного права

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 янв - РИА Новости. Израиль неоднократно нарушал принципы международного гуманитарного права своими действиями в Газе, заявила в пятницу официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.
"Мы не раз обращали внимание на то, что Израиль неоднократно не соблюдал фундаментальные принципы международного гуманитарного права: различие, пропорциональность и меры предосторожности при проведении атак", – сказала она на брифинге.
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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Вчера, 13:20
Верховный комиссар подчеркнула, что нарушение этих обязательств чревато ответственностью за военные преступления, а также предупредила о риске совершения других жестоких действий.
"Армия обороны Израиля должна принять незамедлительные меры по защите гражданского населения в полном соответствии с обязательствами Израиля по международному праву. Отдавая приказы гражданским лицам о переселении, ЦАХАЛ ни в коем случае не освобождается от обязательств по защите тех, кто остается, независимо от причин, по которым они проводят свои военные операции", – отметила она.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Красный Полумесяц сообщил о гибели девяти человек при обстреле сектора Газа
Вчера, 11:41
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимХАМАСООНВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСуд между Израилем и ЮАР по делу о геноциде в Газе
 
 
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