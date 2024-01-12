https://ria.ru/20240112/ivlev-1920925613.html
Суд взыскал с компании Ивлева штраф за гастрофестиваль в Екатеринбурге
Суд взыскал с компании Ивлева штраф за гастрофестиваль в Екатеринбурге - РИА Новости, 12.01.2024
Суд взыскал с компании Ивлева штраф за гастрофестиваль в Екатеринбурге
Арбитражный суд Москвы взыскал с компании "Шеф Фест", совладелец которой – известный ресторатор Константин Ивлев, около 664 тысяч рублей в пользу ООО... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:49
2024-01-12T13:49
2024-01-12T13:49
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы взыскал с компании "Шеф Фест", совладелец которой – известный ресторатор Константин Ивлев, около 664 тысяч рублей в пользу ООО "Граффин-Эвент", помогавшего фирме Ивлева провести гастрономический фестиваль "Да, шеф!" в Екатеринбурге, следует из опубликованного решения суда. Мероприятие состоялось в июле прошлого года. По сообщениям СМИ, в городском парке прошли кулинарный конкурс лучших поваров города и парад ростовых фигур в костюмах еды, а также был изготовлен гигантский рулет из ветчины, вошедший в книгу рекордов. Истец "Граффин-Эвент" по договору с ответчиком "Шеф Фест" оказал ему услуги по организации фестиваля. В частности, привлек к параду "барабанщиц, фотографа, ростовых кукол в виде еды", "осуществил организацию мастер-классов", "произвел оформление леденцов и конфет наклейками". При этом, как указал истец, компания Ивлева оплатила его услуги не полностью, на сумму долга был подан иск. Дело рассматривалось в упрощенном порядке по документам, представленным сторонами. Ответчик сообщил суду, что часть актов он не подписал, так как услуги исполнителем были оказаны некачественно, поэтому он счел возможным снизить стоимость услуг до 50%. Суд признал претензии заказчика к исполнителю необоснованными и, наоборот, поддержал позицию екатеринбургской компании, которая в качестве доказательств выполненных работ и своих расходов представила договоры на привлечение партнеров, на транспортные услуги, на аренду ростовых кукол "Тако", "Тыква", "Блин" и "Репа" и прочие. Суд также принял во внимание переписку сторон в электронной почте и мессенджерах, подтверждающую оказание услуг в полном объеме и в согласованные сроки. В итоге с ООО "Шеф Фест" взыскано более 644 тысяч рублей долга по договору и около 20 тысяч рублей неустойки. Ответчик может обжаловать решение в течение 15 дней.
https://ria.ru/20240110/askerov-1920447432.html
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происшествия, екатеринбург, москва, константин ивлиев
Происшествия, Екатеринбург, Москва, Константин Ивлиев
Суд взыскал с компании Ивлева штраф за гастрофестиваль в Екатеринбурге
Суд взыскал с компании Ивлева 664 тысяч рублей за гастрофестиваль на Урале
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы взыскал с компании "Шеф Фест", совладелец которой – известный ресторатор Константин Ивлев, около 664 тысяч рублей в пользу ООО "Граффин-Эвент", помогавшего фирме Ивлева провести гастрономический фестиваль "Да, шеф!" в Екатеринбурге, следует из опубликованного решения суда.
Мероприятие состоялось в июле прошлого года. По сообщениям СМИ, в городском парке прошли кулинарный конкурс лучших поваров города и парад ростовых фигур в костюмах еды, а также был изготовлен гигантский рулет из ветчины, вошедший в книгу рекордов.
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Истец "Граффин-Эвент" по договору с ответчиком "Шеф Фест" оказал ему услуги по организации фестиваля. В частности, привлек к параду "барабанщиц, фотографа, ростовых кукол в виде еды", "осуществил организацию мастер-классов", "произвел оформление леденцов и конфет наклейками". При этом, как указал истец, компания Ивлева оплатила его услуги не полностью, на сумму долга был подан иск.
Дело рассматривалось в упрощенном порядке по документам, представленным сторонами. Ответчик сообщил суду, что часть актов он не подписал, так как услуги исполнителем были оказаны некачественно, поэтому он счел возможным снизить стоимость услуг до 50%.
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Суд признал претензии заказчика к исполнителю необоснованными и, наоборот, поддержал позицию екатеринбургской компании, которая в качестве доказательств выполненных работ и своих расходов представила договоры на привлечение партнеров, на транспортные услуги, на аренду ростовых кукол "Тако", "Тыква", "Блин" и "Репа" и прочие.
Суд также принял во внимание переписку сторон в электронной почте и мессенджерах, подтверждающую оказание услуг в полном объеме и в согласованные сроки. В итоге с ООО "Шеф Фест" взыскано более 644 тысяч рублей долга по договору и около 20 тысяч рублей неустойки. Ответчик может обжаловать решение в течение 15 дней.
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