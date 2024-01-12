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Пентагон опроверг сообщения об атаке на посольство США в Ираке
Пентагон опроверг сообщения об атаке на посольство США в Ираке - РИА Новости, 12.01.2024
Пентагон опроверг сообщения об атаке на посольство США в Ираке
Представитель Пентагона в беседе с РИА Новости опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что корабль и посольство США в Ираке подверглись атаке в ответ... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T04:40
2024-01-12T04:40
2024-01-12T04:45
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военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Представитель Пентагона в беседе с РИА Новости опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что корабль и посольство США в Ираке подверглись атаке в ответ на удары американских военных по объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене."Эти сообщения не верны. На текущий момент не было никакой атаки против американского посольства. Нам также ничего не известно о каких-либо атаках на военный корабль США", - сказал представитель министерства обороны США.До этого представитель американской администрации высокого ранга на спецбрифинге для журналистов также сообщил, что прямых ответных шагов хуситов в связи с ударами США и Великобритании по ним пока не последовало.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, США, Ирак, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Военная операция США и Британии в Йемене, Йемен, Ансар Алла
Пентагон опроверг сообщения об атаке на посольство США в Ираке
Пентагон опроверг сообщения о том, что посольство США в Ираке было атаковано