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Пентагон опроверг сообщения об атаке на посольство США в Ираке - РИА Новости, 12.01.2024
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04:40 12.01.2024 (обновлено: 04:45 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/irak-1920844145.html
Пентагон опроверг сообщения об атаке на посольство США в Ираке
Пентагон опроверг сообщения об атаке на посольство США в Ираке - РИА Новости, 12.01.2024
Пентагон опроверг сообщения об атаке на посольство США в Ираке
Представитель Пентагона в беседе с РИА Новости опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что корабль и посольство США в Ираке подверглись атаке в ответ... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T04:40
2024-01-12T04:45
в мире
сша
ирак
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
военная операция сша и британии в йемене
йемен
ансар алла
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Представитель Пентагона в беседе с РИА Новости опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что корабль и посольство США в Ираке подверглись атаке в ответ на удары американских военных по объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене."Эти сообщения не верны. На текущий момент не было никакой атаки против американского посольства. Нам также ничего не известно о каких-либо атаках на военный корабль США", - сказал представитель министерства обороны США.До этого представитель американской администрации высокого ранга на спецбрифинге для журналистов также сообщил, что прямых ответных шагов хуситов в связи с ударами США и Великобритании по ним пока не последовало.
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в мире, сша, ирак, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене, йемен, ансар алла
В мире, США, Ирак, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Военная операция США и Британии в Йемене, Йемен, Ансар Алла
Пентагон опроверг сообщения об атаке на посольство США в Ираке

Пентагон опроверг сообщения о том, что посольство США в Ираке было атаковано

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Представитель Пентагона в беседе с РИА Новости опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что корабль и посольство США в Ираке подверглись атаке в ответ на удары американских военных по объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене.
"Эти сообщения не верны. На текущий момент не было никакой атаки против американского посольства. Нам также ничего не известно о каких-либо атаках на военный корабль США", - сказал представитель министерства обороны США.
До этого представитель американской администрации высокого ранга на спецбрифинге для журналистов также сообщил, что прямых ответных шагов хуситов в связи с ударами США и Великобритании по ним пока не последовало.
 
В миреСШАИракМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВоенная операция США и Британии в ЙеменеЙеменАнсар Алла
 
 
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