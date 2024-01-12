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Пентагон опроверг сообщения об атаке на посольство США в Ираке

Пентагон опроверг сообщения об атаке на посольство США в Ираке - РИА Новости, 12.01.2024

Пентагон опроверг сообщения об атаке на посольство США в Ираке

Представитель Пентагона в беседе с РИА Новости опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что корабль и посольство США в Ираке подверглись атаке в ответ... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T04:40

2024-01-12T04:40

2024-01-12T04:45

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сша

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министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

военная операция сша и британии в йемене

йемен

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Представитель Пентагона в беседе с РИА Новости опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что корабль и посольство США в Ираке подверглись атаке в ответ на удары американских военных по объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене."Эти сообщения не верны. На текущий момент не было никакой атаки против американского посольства. Нам также ничего не известно о каких-либо атаках на военный корабль США", - сказал представитель министерства обороны США.До этого представитель американской администрации высокого ранга на спецбрифинге для журналистов также сообщил, что прямых ответных шагов хуситов в связи с ударами США и Великобритании по ним пока не последовало.

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2024

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в мире, сша, ирак, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене, йемен, ансар алла