https://ria.ru/20240112/irak-1920833120.html

В госдепе рассказали о сотрудничестве США с Ираком по безопасности

В госдепе рассказали о сотрудничестве США с Ираком по безопасности - РИА Новости, 12.01.2024

В госдепе рассказали о сотрудничестве США с Ираком по безопасности

США ценят сотрудничество с Ираком по множеству направлений, включая вопросы безопасности, стороны добились значимого успеха в борьбе с террористической... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T00:50

2024-01-12T00:50

2024-01-12T00:50

в мире

ирак

сша

багдад (город)

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США ценят сотрудничество с Ираком по множеству направлений, включая вопросы безопасности, стороны добились значимого успеха в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, заявили РИА Новости в госдепартаменте, комментируя слова иракского премьер-министра Мухаммада Шиа ас-Судани о том, что Багдад добивается вывода с иракской территории международной военной коалиции. "Мы ценим наши всеобъемлющие отношения с Ираком, в которых мы сотрудничаем по широкому кругу вопросов, в том числе по вопросам безопасности", - сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства. В госдепартаменте добавили, что за последние 10 лет коалиция по борьбе с ИГ* добилась значимого успеха в партнерстве с иракскими силами безопасности. В среду иракский премьер заявил, что Ирак добивается вывода со своей территории международной военной коалиции, которая создавалась для борьбы с ИГ*, потому что может сам защитить себя от терроризма. Требование иракских политических сил о выводе иностранных военных из Ирака стало звучать все чаще в свете обстрелов шиитским ополчением военных баз США на иракской территории. Они происходят регулярно на фоне эскалации ситуации в регионе из-за действий Израиля в Палестине и связанных с ними американских атак по целям в Ираке. Как пояснил ас-Судани, существует необходимость реорганизовать отношения с международной коалицией, чтобы ее присутствие и действия в Ираке не были целью или оправданием для какой-либо стороны, внутренней или внешней, влияющей на стабильность в стране и регионе. По мнению премьера, выход коалиционных сил должен быть согласован в рамках процесса взаимопонимания и диалога. При этом иракский премьер указал, что США не являются врагом Ирака, и Багдад не находится с ними в состоянии войны, но "если эта напряженность сохранится, она, безусловно, повлияет и создаст разрыв в отношениях между двумя странами".* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20240112/irak-1920832774.html

ирак

сша

багдад (город)

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в мире, ирак, сша, багдад (город)