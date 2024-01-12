https://ria.ru/20240112/irak-1920832774.html

США обсуждают с правительством Ирака судьбу своей миссии в стране

США обсуждают с правительством Ирака судьбу своей миссии в стране - РИА Новости, 12.01.2024

США обсуждают с правительством Ирака судьбу своей миссии в стране

США обсуждают с правительством Ирака судьбу своей миссии на территории страны, заявили РИА Новости в госдепартаменте, комментируя слова иракского... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T00:42

2024-01-12T00:42

2024-01-12T00:47

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США обсуждают с правительством Ирака судьбу своей миссии на территории страны, заявили РИА Новости в госдепартаменте, комментируя слова иракского премьер-министра Мухаммада Шиа ас-Судани о том, что Багдад добивается вывода международной военной коалиции."Мы участвуем в скоординированном и взвешенном процессе с правительством Ирака по обсуждению эволюции этой миссии", - сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.В госдепартаменте добавили, что США нацелены сохранить полученные достижения работы коалиции и гарантировать, что террористическая группировка "Исламское государство"* никогда больше не сможет возродиться."Мы не хотим опережать этот продолжающийся процесс", - отметили в госдепартаменте.В среду иракский премьер заявил, что Ирак добивается вывода со своей территории международной военной коалиции, которая создавалась для борьбы с ИГ*, потому что может сам защитить себя от терроризма.Требование иракских политических сил о выводе иностранных военных из Ирака стало звучать все чаще в свете обстрелов шиитским ополчением военных баз США на иракской территории. Они происходят регулярно на фоне эскалации ситуации в регионе из-за действий Израиля в Палестине и связанных с ними американских атак по целям в Ираке.Как пояснил ас-Судани, существует необходимость реорганизовать отношения с международной коалицией, чтобы ее присутствие и действия в Ираке не были целью или оправданием для какой-либо стороны, внутренней или внешней, влияющей на стабильность в стране и регионе. По мнению премьера, выход коалиционных сил должен быть согласован в рамках процесса взаимопонимания и диалога.При этом иракский премьер указал, что США не являются врагом Ирака, и Багдад не находится с ними в состоянии войны, но "если эта напряженность сохранится, она, безусловно, повлияет и создаст разрыв в отношениях между двумя странами". * Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20240110/irak-1920625874.html

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ирак

багдад (город)

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в мире, сша, ирак, государственный департамент сша, багдад (город)