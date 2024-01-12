Рейтинг@Mail.ru
США обсуждают с правительством Ирака судьбу своей миссии в стране - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:42 12.01.2024 (обновлено: 00:47 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/irak-1920832774.html
США обсуждают с правительством Ирака судьбу своей миссии в стране
США обсуждают с правительством Ирака судьбу своей миссии в стране - РИА Новости, 12.01.2024
США обсуждают с правительством Ирака судьбу своей миссии в стране
США обсуждают с правительством Ирака судьбу своей миссии на территории страны, заявили РИА Новости в госдепартаменте, комментируя слова иракского... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T00:42
2024-01-12T00:47
в мире
сша
ирак
государственный департамент сша
багдад (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564721410_0:160:2100:1341_1920x0_80_0_0_7bea4392aaf670d41c8604f6587c3861.jpg
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США обсуждают с правительством Ирака судьбу своей миссии на территории страны, заявили РИА Новости в госдепартаменте, комментируя слова иракского премьер-министра Мухаммада Шиа ас-Судани о том, что Багдад добивается вывода международной военной коалиции."Мы участвуем в скоординированном и взвешенном процессе с правительством Ирака по обсуждению эволюции этой миссии", - сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.В госдепартаменте добавили, что США нацелены сохранить полученные достижения работы коалиции и гарантировать, что террористическая группировка "Исламское государство"* никогда больше не сможет возродиться."Мы не хотим опережать этот продолжающийся процесс", - отметили в госдепартаменте.В среду иракский премьер заявил, что Ирак добивается вывода со своей территории международной военной коалиции, которая создавалась для борьбы с ИГ*, потому что может сам защитить себя от терроризма.Требование иракских политических сил о выводе иностранных военных из Ирака стало звучать все чаще в свете обстрелов шиитским ополчением военных баз США на иракской территории. Они происходят регулярно на фоне эскалации ситуации в регионе из-за действий Израиля в Палестине и связанных с ними американских атак по целям в Ираке.Как пояснил ас-Судани, существует необходимость реорганизовать отношения с международной коалицией, чтобы ее присутствие и действия в Ираке не были целью или оправданием для какой-либо стороны, внутренней или внешней, влияющей на стабильность в стране и регионе. По мнению премьера, выход коалиционных сил должен быть согласован в рамках процесса взаимопонимания и диалога.При этом иракский премьер указал, что США не являются врагом Ирака, и Багдад не находится с ними в состоянии войны, но "если эта напряженность сохранится, она, безусловно, повлияет и создаст разрыв в отношениях между двумя странами". * Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20240110/irak-1920625874.html
сша
ирак
багдад (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564721410_50:0:2050:1500_1920x0_80_0_0_cc29f9f69b6bbd092d4ddb97f282f896.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ирак, государственный департамент сша, багдад (город)
В мире, США, Ирак, Государственный департамент США, Багдад (город)
США обсуждают с правительством Ирака судьбу своей миссии в стране

Госдеп: США обсуждают с правительством Ирака судьбу своей миссии в стране

© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные в Ираке
Американские военные в Ираке - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
Американские военные в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США обсуждают с правительством Ирака судьбу своей миссии на территории страны, заявили РИА Новости в госдепартаменте, комментируя слова иракского премьер-министра Мухаммада Шиа ас-Судани о том, что Багдад добивается вывода международной военной коалиции.
«
"Мы участвуем в скоординированном и взвешенном процессе с правительством Ирака по обсуждению эволюции этой миссии", - сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.
В госдепартаменте добавили, что США нацелены сохранить полученные достижения работы коалиции и гарантировать, что террористическая группировка "Исламское государство"* никогда больше не сможет возродиться.
"Мы не хотим опережать этот продолжающийся процесс", - отметили в госдепартаменте.
В среду иракский премьер заявил, что Ирак добивается вывода со своей территории международной военной коалиции, которая создавалась для борьбы с ИГ*, потому что может сам защитить себя от терроризма.
Требование иракских политических сил о выводе иностранных военных из Ирака стало звучать все чаще в свете обстрелов шиитским ополчением военных баз США на иракской территории. Они происходят регулярно на фоне эскалации ситуации в регионе из-за действий Израиля в Палестине и связанных с ними американских атак по целям в Ираке.
Как пояснил ас-Судани, существует необходимость реорганизовать отношения с международной коалицией, чтобы ее присутствие и действия в Ираке не были целью или оправданием для какой-либо стороны, внутренней или внешней, влияющей на стабильность в стране и регионе. По мнению премьера, выход коалиционных сил должен быть согласован в рамках процесса взаимопонимания и диалога.
При этом иракский премьер указал, что США не являются врагом Ирака, и Багдад не находится с ними в состоянии войны, но "если эта напряженность сохранится, она, безусловно, повлияет и создаст разрыв в отношениях между двумя странами".
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Эксперт рассказал, почему США не вооружают армию Ирака
10 января, 22:24
 
В миреСШАИракГосударственный департамент СШАБагдад (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала