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Новая программа поддержки педагогов "Бюджетная ипотека" стартовала в МО - РИА Новости, 12.01.2024
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Новости Подмосковья
 
18:41 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/ipoteka-1921032933.html
Новая программа поддержки педагогов "Бюджетная ипотека" стартовала в МО
Новая программа поддержки педагогов "Бюджетная ипотека" стартовала в МО - РИА Новости, 12.01.2024
Новая программа поддержки педагогов "Бюджетная ипотека" стартовала в МО
В Московской области начался прием заявок по новой программе "Бюджетная ипотека". Благодаря программе учителя и преподаватели среднего профессионального... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T18:41
2024-01-12T18:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Московской области начался прием заявок по новой программе "Бюджетная ипотека". Благодаря программе учителя и преподаватели среднего профессионального образования смогут купить жилье в ипотеку. Об этом сообщил телеканал "360"."Программа работает следующим образом: государство помогает оплатить 15% от стоимости жилья, а ипотечная ставка снижается на 2%. Ранее такую поддержку могли получать медицинские работники, а теперь она распространяется еще и на педагогов", – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина КаклюгинаДля того чтобы стать участником программы, нужно заключить трудовой договор не менее, чем на пять лет. Если педагог уже имеет в собственности жилье, то его площадь на каждого члена семьи не должна превышать 18 квадратных метров, добавили в Минобре региона.С этого года учителя в Подмосковье будут получать дополнительно 20 тысяч рублей на аренду жилья. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Новая программа поддержки педагогов "Бюджетная ипотека" стартовала в МО

© РИА Новости / Виталий БелоусовКлючи от квартир многоэтажного жилого дома
Ключи от квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Московской области начался прием заявок по новой программе "Бюджетная ипотека". Благодаря программе учителя и преподаватели среднего профессионального образования смогут купить жилье в ипотеку. Об этом сообщил телеканал "360".
«
"Программа работает следующим образом: государство помогает оплатить 15% от стоимости жилья, а ипотечная ставка снижается на 2%. Ранее такую поддержку могли получать медицинские работники, а теперь она распространяется еще и на педагогов", – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина
Для того чтобы стать участником программы, нужно заключить трудовой договор не менее, чем на пять лет. Если педагог уже имеет в собственности жилье, то его площадь на каждого члена семьи не должна превышать 18 квадратных метров, добавили в Минобре региона.
С этого года учителя в Подмосковье будут получать дополнительно 20 тысяч рублей на аренду жилья. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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