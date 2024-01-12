https://ria.ru/20240112/ipoteka-1921032933.html

Новая программа поддержки педагогов "Бюджетная ипотека" стартовала в МО

Новая программа поддержки педагогов "Бюджетная ипотека" стартовала в МО - РИА Новости, 12.01.2024

Новая программа поддержки педагогов "Бюджетная ипотека" стартовала в МО

В Московской области начался прием заявок по новой программе "Бюджетная ипотека". Благодаря программе учителя и преподаватели среднего профессионального... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T18:41

2024-01-12T18:41

2024-01-12T18:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Московской области начался прием заявок по новой программе "Бюджетная ипотека". Благодаря программе учителя и преподаватели среднего профессионального образования смогут купить жилье в ипотеку. Об этом сообщил телеканал "360"."Программа работает следующим образом: государство помогает оплатить 15% от стоимости жилья, а ипотечная ставка снижается на 2%. Ранее такую поддержку могли получать медицинские работники, а теперь она распространяется еще и на педагогов", – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина КаклюгинаДля того чтобы стать участником программы, нужно заключить трудовой договор не менее, чем на пять лет. Если педагог уже имеет в собственности жилье, то его площадь на каждого члена семьи не должна превышать 18 квадратных метров, добавили в Минобре региона.С этого года учителя в Подмосковье будут получать дополнительно 20 тысяч рублей на аренду жилья. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)