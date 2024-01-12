https://ria.ru/20240112/inflyatsiya-1921042584.html

Продовольственная инфляция в России в 2023 году составила 8,16 процента

Продовольственная инфляция в России в 2023 году составила 8,16 процента - РИА Новости, 12.01.2024

Продовольственная инфляция в России в 2023 году составила 8,16 процента

Продовольственная инфляция в РФ в 2023 году составила 8,16%, в течение декабря продукты питания подорожали на 1,49%, следует из данных Росстата. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T19:31

2024-01-12T19:31

2024-01-12T19:50

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Продовольственная инфляция в РФ в 2023 году составила 8,16%, в течение декабря продукты питания подорожали на 1,49%, следует из данных Росстата. Непродовольственные товары в течение прошлого года подорожали на 5,96%, а за декабрь - на 0,42%. Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие за 2023 год выросли на 6,14%, за декабрь - на 0,85%, а сама плодоовощная продукция прибавила соответственно 24,19% и 6,08%. По данным статведомства, куриные яйца в течение года стали дороже на 61,35%, за декабрь - на 18,17%, мясо кур за 2023 год подорожало на 27,77%, но в течение декабря подешевело на 1,9%, сахар-песок за год прибавил 10,76%, а за последний месяц 2023 года - подешевел на 2,96%. Цена на хлеб и хлебобулочные изделия повысилась на 5,24% за год и на 0,72% в декабре, на рыбу и пищевые морепродукты - на 5,82% и на 0,69%, на молоко и молочную продукцию - на 0,5% за год и на 0,66% за декабрь. Подсолнечное масло за эти периоды подешевело - на 1,41% и на 0,1%. По отдельным видам плодоовощной продукции статведомство приводит месячную динамику: так, цены на огурцы в декабре 2023 года выросли на 40,4%, виноград стал дороже на 8,2%, свежие грибы и чеснок - на 7,6% и на 7%, цены на помидоры выросли на 5,5%, на капусту и свеклу - на 4,8% и на 3,4%, яблоки подорожали на 3,1%, а апельсины - подевешели на 7,2%. Цена на красную икру в течение декабря понизилась на 0,5%, чай черный стал дешевле на 0,3%, маргарин и игристое отечественное вино, а также жевательная резинка – на 0,2%, а цена на какао и натуральный растворимый кофе снизилась на 0,1%.

https://ria.ru/20240112/inflyatsiya-1921039058.html

https://ria.ru/20240111/yaytsa-1920665786.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)