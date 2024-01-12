https://ria.ru/20240112/inflyatsiya-1921039058.html

Инфляция в России в 2023 году составила 7,42 процента

Инфляция в России в 2023 году составила 7,42 процента - РИА Новости, 12.01.2024

Инфляция в России в 2023 году составила 7,42 процента

Инфляция в России в 2023 году составила 7,42%, совпав с ожиданиями властей, в декабре месячная инфляция замедлилась до 0,73% против 1,11% в ноябре, сообщил в... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T19:10

2024-01-12T19:10

2024-01-12T19:56

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Инфляция в России в 2023 году составила 7,42%, совпав с ожиданиями властей, в декабре месячная инфляция замедлилась до 0,73% против 1,11% в ноябре, сообщил в пятницу Росстат. "В декабре 2023 года по сравнению с ноябрем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,73%, по сравнению с декабрем 2022 года – 107,42%", - говорится в документе. По итогам ноября годовая инфляция была 7,48%. Продовольственная инфляция в России (включая алкогольные напитки) в декабре в месячном выражении составила 1,49% после 1,55% в ноябре, в годовом выражении рост цен на продовольствие составил 8,16%. Непродовольственные товары за прошлый месяц выросли в цене на 0,42% (в годовом выражении рост на 5,96%). Услуги прибавили 0,1% к ноябрю 2023 года (рост год к году - на 8,33%). По итогам года инфляция оказалась несколько лучше ожиданий Минэкономразвития в 7,5% и вписалась в прогнозный коридор ЦБ в 7-7,5%. В текущем году Банк России прогнозирует темпы роста цен на уровне 4-4,5%, а Минэкономразвития - в 4,5%.

https://ria.ru/20240104/ekonomika-1919746172.html

https://ria.ru/20240101/putin-1919373110.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф)