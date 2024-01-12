https://ria.ru/20240112/inflyatsiya-1921039058.html
Инфляция в России в 2023 году составила 7,42 процента
Инфляция в России в 2023 году составила 7,42 процента - РИА Новости, 12.01.2024
Инфляция в России в 2023 году составила 7,42 процента
Инфляция в России в 2023 году составила 7,42%, совпав с ожиданиями властей, в декабре месячная инфляция замедлилась до 0,73% против 1,11% в ноябре, сообщил в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T19:10
2024-01-12T19:10
2024-01-12T19:56
экономика
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центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Инфляция в России в 2023 году составила 7,42%, совпав с ожиданиями властей, в декабре месячная инфляция замедлилась до 0,73% против 1,11% в ноябре, сообщил в пятницу Росстат. "В декабре 2023 года по сравнению с ноябрем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,73%, по сравнению с декабрем 2022 года – 107,42%", - говорится в документе. По итогам ноября годовая инфляция была 7,48%. Продовольственная инфляция в России (включая алкогольные напитки) в декабре в месячном выражении составила 1,49% после 1,55% в ноябре, в годовом выражении рост цен на продовольствие составил 8,16%. Непродовольственные товары за прошлый месяц выросли в цене на 0,42% (в годовом выражении рост на 5,96%). Услуги прибавили 0,1% к ноябрю 2023 года (рост год к году - на 8,33%). По итогам года инфляция оказалась несколько лучше ожиданий Минэкономразвития в 7,5% и вписалась в прогнозный коридор ЦБ в 7-7,5%. В текущем году Банк России прогнозирует темпы роста цен на уровне 4-4,5%, а Минэкономразвития - в 4,5%.
https://ria.ru/20240104/ekonomika-1919746172.html
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Инфляция в России в 2023 году составила 7,42%, совпав с ожиданиями властей, в декабре месячная инфляция замедлилась до 0,73% против 1,11% в ноябре, сообщил в пятницу Росстат.
"В декабре 2023 года по сравнению с ноябрем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,73%, по сравнению с декабрем 2022 года – 107,42%", - говорится в документе. По итогам ноября годовая инфляция была 7,48%.
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Продовольственная инфляция в России (включая алкогольные напитки) в декабре в месячном выражении составила 1,49% после 1,55% в ноябре, в годовом выражении рост цен на продовольствие составил 8,16%. Непродовольственные товары за прошлый месяц выросли в цене на 0,42% (в годовом выражении рост на 5,96%). Услуги прибавили 0,1% к ноябрю 2023 года (рост год к году - на 8,33%).
По итогам года инфляция оказалась несколько лучше ожиданий Минэкономразвития
в 7,5% и вписалась в прогнозный коридор ЦБ
в 7-7,5%.
В текущем году Банк России прогнозирует темпы роста цен на уровне 4-4,5%, а Минэкономразвития - в 4,5%.
Путин заявил, что экономика России функционирует устойчиво