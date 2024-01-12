https://ria.ru/20240112/gosduma-1920931191.html

ГД может рассмотреть проект о геномной регистрации родственников пропавших

ГД может рассмотреть проект о геномной регистрации родственников пропавших - РИА Новости, 12.01.2024

ГД может рассмотреть проект о геномной регистрации родственников пропавших

Госдума в феврале может рассмотреть во втором чтении законопроект об обязательной геномной регистрации родственников людей, пропавших без вести, следует из... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:03

2024-01-12T14:03

2024-01-12T14:03

общество

россия

василий пискарев

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6b53869057ceda1d10526b1fd1a9ec8.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Госдума в феврале может рассмотреть во втором чтении законопроект об обязательной геномной регистрации родственников людей, пропавших без вести, следует из электронной базы ГД. В пятницу в ГД внесли проект постановления "О примерной программе законопроектной работы Государственной Думы… в период весенней сессии 2024 года". Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении обязательной государственной геномной регистрации для близких родственников людей, пропавших без вести. Инициатива была внесена в ГД правительством РФ в октябре. "Внести в федеральный закон..."О государственной геномной регистрации в Российской Федерации"... следующие изменения: <...> часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 5 следующего содержания: <...> близкие родственники лица, пропавшего без вести", - следует из текста законопроекта. Частью 1 статьи 7 закона определяется перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. Проектом закона также устанавливается, что геномная информация хранится до установления местонахождения лица, пропавшего без вести, но не более 70 лет. Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев отмечал в своем Telegram-канале, что эта инициатива "очень важная, потому что на 1 января 2023 года в России в розыске находились почти 28 тысяч пропавших без вести, в том числе 960 несовершеннолетних, при этом за весь прошлый год удалось установить судьбу лишь 7,5 тысяч пропавших граждан (26,6%), а из найденных погибшими идентифицированы только 1855 человек (15,4%)".

https://ria.ru/20240112/zakonoproekt-1920896561.html

https://ria.ru/20240112/proekt-1920920169.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, василий пискарев, госдума рф