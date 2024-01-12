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ГД может рассмотреть проект о геномной регистрации родственников пропавших - РИА Новости, 12.01.2024
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14:03 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/gosduma-1920931191.html
ГД может рассмотреть проект о геномной регистрации родственников пропавших
ГД может рассмотреть проект о геномной регистрации родственников пропавших - РИА Новости, 12.01.2024
ГД может рассмотреть проект о геномной регистрации родственников пропавших
Госдума в феврале может рассмотреть во втором чтении законопроект об обязательной геномной регистрации родственников людей, пропавших без вести, следует из... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:03
2024-01-12T14:03
общество
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василий пискарев
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Госдума в феврале может рассмотреть во втором чтении законопроект об обязательной геномной регистрации родственников людей, пропавших без вести, следует из электронной базы ГД. В пятницу в ГД внесли проект постановления "О примерной программе законопроектной работы Государственной Думы… в период весенней сессии 2024 года". Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении обязательной государственной геномной регистрации для близких родственников людей, пропавших без вести. Инициатива была внесена в ГД правительством РФ в октябре. "Внести в федеральный закон..."О государственной геномной регистрации в Российской Федерации"... следующие изменения: &lt;...&gt; часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 5 следующего содержания: &lt;...&gt; близкие родственники лица, пропавшего без вести", - следует из текста законопроекта. Частью 1 статьи 7 закона определяется перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. Проектом закона также устанавливается, что геномная информация хранится до установления местонахождения лица, пропавшего без вести, но не более 70 лет. Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев отмечал в своем Telegram-канале, что эта инициатива "очень важная, потому что на 1 января 2023 года в России в розыске находились почти 28 тысяч пропавших без вести, в том числе 960 несовершеннолетних, при этом за весь прошлый год удалось установить судьбу лишь 7,5 тысяч пропавших граждан (26,6%), а из найденных погибшими идентифицированы только 1855 человек (15,4%)".
https://ria.ru/20240112/zakonoproekt-1920896561.html
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общество, россия, василий пискарев, госдума рф
Общество, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ
ГД может рассмотреть проект о геномной регистрации родственников пропавших

В ГД внесли проект о геномной регистрации родственников пропавших

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Госдума в феврале может рассмотреть во втором чтении законопроект об обязательной геномной регистрации родственников людей, пропавших без вести, следует из электронной базы ГД.
В пятницу в ГД внесли проект постановления "О примерной программе законопроектной работы Государственной Думы… в период весенней сессии 2024 года". Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении обязательной государственной геномной регистрации для близких родственников людей, пропавших без вести. Инициатива была внесена в ГД правительством РФ в октябре.
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"Внести в федеральный закон..."О государственной геномной регистрации в Российской Федерации"... следующие изменения: <...> часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 5 следующего содержания: <...> близкие родственники лица, пропавшего без вести", - следует из текста законопроекта. Частью 1 статьи 7 закона определяется перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации.
Проектом закона также устанавливается, что геномная информация хранится до установления местонахождения лица, пропавшего без вести, но не более 70 лет.
Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев отмечал в своем Telegram-канале, что эта инициатива "очень важная, потому что на 1 января 2023 года в России в розыске находились почти 28 тысяч пропавших без вести, в том числе 960 несовершеннолетних, при этом за весь прошлый год удалось установить судьбу лишь 7,5 тысяч пропавших граждан (26,6%), а из найденных погибшими идентифицированы только 1855 человек (15,4%)".
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