https://ria.ru/20240112/gosduma-1920913811.html

В ГД внесли проект о новом графике работы Госдумы в весеннюю сессию

В ГД внесли проект о новом графике работы Госдумы в весеннюю сессию - РИА Новости, 12.01.2024

В ГД внесли проект о новом графике работы Госдумы в весеннюю сессию

В Госдуму внесен проект постановления о новом графике работы ГД в весеннюю сессию, которым переносится региональная неделя, она начнется 5 февраля, а не 29... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:10

2024-01-12T13:10

2024-01-12T13:10

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политика

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Госдуму внесен проект постановления о новом графике работы ГД в весеннюю сессию, которым переносится региональная неделя, она начнется 5 февраля, а не 29 января, как было запланировано ранее. "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: 1) в абзаце третьем слова "15 января - 28 января" заменить словами "15 января - 4 февраля"; 2) в абзаце четвертом слова "29 января - 4 февраля" заменить словами "5 февраля - 11 февраля"; 3) в абзаце пятом слова "5 февраля - 3 марта" заменить словами "12 февраля - 3 марта". 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия", - сказано в документе. Весенняя сессия Госдумы продлится с 9 января по 4 августа, первое пленарное заседание состоится 16 января.

https://ria.ru/20240112/vykhodnoy-1920875244.html

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госдума рф, политика