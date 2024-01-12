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В Госдуме прокомментировали прекращение помощи Украине со стороны США - РИА Новости, 12.01.2024
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08:52 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/gosduma-1920856408.html
В Госдуме прокомментировали прекращение помощи Украине со стороны США
В Госдуме прокомментировали прекращение помощи Украине со стороны США - РИА Новости, 12.01.2024
В Госдуме прокомментировали прекращение помощи Украине со стороны США
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что скептически относится к заявлению США о прекращении помощи... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T08:52
2024-01-12T08:52
в мире
сша
украина
киев
константин станиславский
леонид ивлев
джон кирби
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что скептически относится к заявлению США о прекращении помощи Украине, приведя знаменитую цитату театрального режиссера Константина Станиславского в отношении плохой игры актеров: "Не верю!". Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства. "Пока по Станиславскому: "Не верю!". Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны и еще могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего, а не Украине, это будет выгодно", - сказал Ивлев агентству. По его словам, прекращение поддержки со стороны США стало бы закономерным итогом и уроком для киевских властей, предавших интересы украинского народа ради западных подачек.
https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1920832337.html
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в мире, сша, украина, киев, константин станиславский, леонид ивлев, джон кирби, госдума рф
В мире, США, Украина, Киев, Константин Станиславский, Леонид Ивлев, Джон Кирби, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали прекращение помощи Украине со стороны США

Депутат ответил цитатой Станиславского на прекращение помощи США Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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В здании Госдумы РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что скептически относится к заявлению США о прекращении помощи Украине, приведя знаменитую цитату театрального режиссера Константина Станиславского в отношении плохой игры актеров: "Не верю!".
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства.
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"Пока по Станиславскому: "Не верю!". Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны и еще могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего, а не Украине, это будет выгодно", - сказал Ивлев агентству.
По его словам, прекращение поддержки со стороны США стало бы закономерным итогом и уроком для киевских властей, предавших интересы украинского народа ради западных подачек.
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В миреСШАУкраинаКиевКонстантин СтаниславскийЛеонид ИвлевДжон КирбиГосдума РФ
 
 
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