https://ria.ru/20240112/gosduma-1920856408.html
В Госдуме прокомментировали прекращение помощи Украине со стороны США
В Госдуме прокомментировали прекращение помощи Украине со стороны США - РИА Новости, 12.01.2024
В Госдуме прокомментировали прекращение помощи Украине со стороны США
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что скептически относится к заявлению США о прекращении помощи... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T08:52
2024-01-12T08:52
2024-01-12T08:52
в мире
сша
украина
киев
константин станиславский
леонид ивлев
джон кирби
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/50/1515475033_0:170:3069:1896_1920x0_80_0_0_285991739428833e428201ffbc9c5f3c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что скептически относится к заявлению США о прекращении помощи Украине, приведя знаменитую цитату театрального режиссера Константина Станиславского в отношении плохой игры актеров: "Не верю!". Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства. "Пока по Станиславскому: "Не верю!". Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны и еще могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего, а не Украине, это будет выгодно", - сказал Ивлев агентству. По его словам, прекращение поддержки со стороны США стало бы закономерным итогом и уроком для киевских властей, предавших интересы украинского народа ради западных подачек.
https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1920832337.html
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920392868.html
сша
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/50/1515475033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d054dbb45987b2df10ce85465f51ad8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, киев, константин станиславский, леонид ивлев, джон кирби, госдума рф
В мире, США, Украина, Киев, Константин Станиславский, Леонид Ивлев, Джон Кирби, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали прекращение помощи Украине со стороны США
Депутат ответил цитатой Станиславского на прекращение помощи США Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что скептически относится к заявлению США о прекращении помощи Украине, приведя знаменитую цитату театрального режиссера Константина Станиславского в отношении плохой игры актеров: "Не верю!".
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби
заявил, что помощь США Киеву
прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства.
Зеленский обвинил политиков в США в лишении денег пенсионеров на Украине
"Пока по Станиславскому: "Не верю!". Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны и еще могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего, а не Украине, это будет выгодно", - сказал Ивлев агентству.
По его словам, прекращение поддержки со стороны США стало бы закономерным итогом и уроком для киевских властей, предавших интересы украинского народа ради западных подачек.
У Украины заканчиваются боеприпасы, заявили в сенате США