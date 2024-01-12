https://ria.ru/20240112/gosduma-1920856408.html

В Госдуме прокомментировали прекращение помощи Украине со стороны США

В Госдуме прокомментировали прекращение помощи Украине со стороны США - РИА Новости, 12.01.2024

В Госдуме прокомментировали прекращение помощи Украине со стороны США

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что скептически относится к заявлению США о прекращении помощи... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T08:52

2024-01-12T08:52

2024-01-12T08:52

в мире

сша

украина

киев

константин станиславский

леонид ивлев

джон кирби

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что скептически относится к заявлению США о прекращении помощи Украине, приведя знаменитую цитату театрального режиссера Константина Станиславского в отношении плохой игры актеров: "Не верю!". Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства. "Пока по Станиславскому: "Не верю!". Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны и еще могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего, а не Украине, это будет выгодно", - сказал Ивлев агентству. По его словам, прекращение поддержки со стороны США стало бы закономерным итогом и уроком для киевских властей, предавших интересы украинского народа ради западных подачек.

https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1920832337.html

https://ria.ru/20240109/ukraina-1920392868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, киев, константин станиславский, леонид ивлев, джон кирби, госдума рф