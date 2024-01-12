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"Все съели Шольц и Зеленский". Германия восстала против правительства - РИА Новости, 12.01.2024
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08:00 12.01.2024 (обновлено: 08:02 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/germaniya-1920777802.html
"Все съели Шольц и Зеленский". Германия восстала против правительства
"Все съели Шольц и Зеленский". Германия восстала против правительства - РИА Новости, 12.01.2024
"Все съели Шольц и Зеленский". Германия восстала против правительства
Решение правительства Олафа Шольца отказать аграриям в субсидиях обернулось протестами по всей стране. Транспортная система практически парализована. Коалиция... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T08:00
2024-01-12T08:02
в мире
германия
берлин (город)
олаф шольц
политика
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Решение правительства Олафа Шольца отказать аграриям в субсидиях обернулось протестами по всей стране. Транспортная система практически парализована. Коалиция СДПГ, Свободной демократической партии и "Зеленых" на грани распада, а самому канцлеру грозит досрочная отставка. Профсоюзы намерены продолжать забастовки. Попытки найти компромисс безуспешны.Грань коллапсаСотни фермеров приехали в Берлин, к Бранденбургским воротам. Их поддерживают неравнодушные жители немецкой столицы, приносят продукты. В Аугсбурге более тысячи тракторов перекрыли центральные улицы. Полиция Ольденбурга в Нижней Саксонии завела 134 дела на протестующих.В среду к аграриям присоединились железнодорожники. Профсоюз машинистов объявил трехдневную забастовку из-за споров с государственным оператором Deutsche Bahn по поводу продолжительности рабочего дня и размера оплаты труда. Если требования не удовлетворят, акцию продлят. В госкомпании на уступки не идут.В четверг Шольц посетил в Котбусе церемонию открытия одного из предприятий по выпуску скоростных поездов. Недовольные фермеры встретили канцлера маршем сотен тракторов, звуками клаксонов и вувузел. По данным немецкого Института новых социальных решений, 69 процентов немцев одобряют протесты, более того, 45 — готовы сами принять в них участие.Региональное и пригородное железнодорожное сообщение затруднено, 80 процентов поездов дальнего следования отменили. С понедельника фермеры перекрывают автобаны. Водители грузовиков также бастуют. Bild предупреждает: есть риск общенационального "транспортного коллапса".Немецкий расколНа пустующих прилавках супермаркетов вместо продуктов вывешивают надписи "Все овощи съели Шольц и Зеленский". Германия, как известно, — один из самых щедрых спонсоров киевского режима.Власти крайне встревожены. Министр сельского хозяйства Джем Оздемир указал на "опасный раскол" в обществе. "Люди в сельской местности чувствуют себя брошенными, они обеспокоены тем, что в политике доминируют горожане", — отметил он в среду. Президент Ассоциации фермеров Йоахим Руквид обвинил чиновников в оторванности от рядовых немцев.Шольц уже отказался от прежнего плана сокращения налоговых льгот и пообещал уменьшать субсидии на дизельное топливо постепенно, в течение нескольких лет. Руквид назвал это "ленивым компромиссом", подчеркнув, что протесты не прекратятся.The Telegraph допускает возможность захвата инициативы на демонстрациях экстремистами, представителями ультраправых и неонацистских группировок.Распад и отставкаВ Германии политические стачки фактически запрещены. Митинговать можно только по экономическим вопросам. Однако столь масштабные протесты способны значительно усугубить кризис во власти, пишет Deutsche Welle*. Ведь все это происходит на фоне рекордно низкого рейтинга Шольца. Также усиливаются нападки на его основного партнера по коалиции — "Зеленых", особенно настаивающих на отмене субсидий фермерам."У Шольца сейчас очень сложная ситуация, — отмечает в беседе с РИА Новости политолог Алексей Макаркин. — Его обвиняют во всех экономических проблемах. Рейтинги коалиционных партий просели. На первом месте христианские демократы, которые активно используют протест. На втором — "Альтернатива для Германии".Митинги сами собой не прекратятся. Правительству придется выделять дополнительные средства из бюджета и пойти на асимметричные меры поддержки аграриев, уверен эксперт."Акция фермеров планировалась достаточно, это не было сюрпризом, — указывает доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. — Многие к ней присоединятся. Когда крупный профсоюз организовывает столь массовые выступления, подключаются и мелкие. В целом немцы очень требовательные, реагируют на любую мелочь. Если где-то не убрали снег или не залатали яму на шоссе, накапливается негатив, который переносится на властные структуры".Однако какими-либо серьезными потрясениям это не обернется. "Вряд ли Шольц уйдет в отставку. Он примет определенные меры, показав, что не просто так получает зарплату. В Германии уличная активность обычно не доводит до смены правительства", — подчеркивает специалист.В то же время нынешнему канцлеру далеко до Ангелы Меркель и других предшественников по харизме, ему не хватает настойчивости, добавляет Топорнин. Как правило, Шольц принимает половинчатые решения. Но его замена на более популярного министра обороны Бориса Писториуса не устроит союзников в правительстве.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
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РИА Новости
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в мире, германия, берлин (город), олаф шольц, политика
В мире, Германия, Берлин (город), Олаф Шольц, Политика
"Все съели Шольц и Зеленский". Германия восстала против правительства

В ФРГ усилились протесты фермеров против сокращения субсидий на топливо

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Решение правительства Олафа Шольца отказать аграриям в субсидиях обернулось протестами по всей стране. Транспортная система практически парализована. Коалиция СДПГ, Свободной демократической партии и "Зеленых" на грани распада, а самому канцлеру грозит досрочная отставка. Профсоюзы намерены продолжать забастовки. Попытки найти компромисс безуспешны.

Грань коллапса

Сотни фермеров приехали в Берлин, к Бранденбургским воротам. Их поддерживают неравнодушные жители немецкой столицы, приносят продукты. В Аугсбурге более тысячи тракторов перекрыли центральные улицы. Полиция Ольденбурга в Нижней Саксонии завела 134 дела на протестующих.
© AP Photo / dpa, David EbenerТрактор на поле в Германии
Трактор на поле в Германии - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / dpa, David Ebener
Трактор на поле в Германии
В среду к аграриям присоединились железнодорожники. Профсоюз машинистов объявил трехдневную забастовку из-за споров с государственным оператором Deutsche Bahn по поводу продолжительности рабочего дня и размера оплаты труда. Если требования не удовлетворят, акцию продлят. В госкомпании на уступки не идут.
В четверг Шольц посетил в Котбусе церемонию открытия одного из предприятий по выпуску скоростных поездов. Недовольные фермеры встретили канцлера маршем сотен тракторов, звуками клаксонов и вувузел. По данным немецкого Института новых социальных решений, 69 процентов немцев одобряют протесты, более того, 45 — готовы сами принять в них участие.
Региональное и пригородное железнодорожное сообщение затруднено, 80 процентов поездов дальнего следования отменили. С понедельника фермеры перекрывают автобаны. Водители грузовиков также бастуют. Bild предупреждает: есть риск общенационального "транспортного коллапса".

Немецкий раскол

На пустующих прилавках супермаркетов вместо продуктов вывешивают надписи "Все овощи съели Шольц и Зеленский". Германия, как известно, — один из самых щедрых спонсоров киевского режима.
© AP Photo / Natacha PisarenkoКанцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Власти крайне встревожены. Министр сельского хозяйства Джем Оздемир указал на "опасный раскол" в обществе. "Люди в сельской местности чувствуют себя брошенными, они обеспокоены тем, что в политике доминируют горожане", — отметил он в среду. Президент Ассоциации фермеров Йоахим Руквид обвинил чиновников в оторванности от рядовых немцев.
Шольц уже отказался от прежнего плана сокращения налоговых льгот и пообещал уменьшать субсидии на дизельное топливо постепенно, в течение нескольких лет. Руквид назвал это "ленивым компромиссом", подчеркнув, что протесты не прекратятся.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Берлина на лужайке на площади Республики перед зданием бундестага в день выборов в парламент Германии
Жители Берлина на лужайке на площади Республики перед зданием Будестага в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Берлина на лужайке на площади Республики перед зданием бундестага в день выборов в парламент Германии
The Telegraph допускает возможность захвата инициативы на демонстрациях экстремистами, представителями ультраправых и неонацистских группировок.

Распад и отставка

В Германии политические стачки фактически запрещены. Митинговать можно только по экономическим вопросам. Однако столь масштабные протесты способны значительно усугубить кризис во власти, пишет Deutsche Welle*. Ведь все это происходит на фоне рекордно низкого рейтинга Шольца. Также усиливаются нападки на его основного партнера по коалиции — "Зеленых", особенно настаивающих на отмене субсидий фермерам.
© РИА Новости / Саша Рекер | Перейти в медиабанкАкция протеста по случаю открытия во Франкфурте-на-Майне нового офиса ЕЦБ
Акция протеста по случаю открытия во Франфурте-на-Майне нового офиса ЕЦБ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Саша Рекер
Перейти в медиабанк
Акция протеста по случаю открытия во Франкфурте-на-Майне нового офиса ЕЦБ
"У Шольца сейчас очень сложная ситуация, — отмечает в беседе с РИА Новости политолог Алексей Макаркин. — Его обвиняют во всех экономических проблемах. Рейтинги коалиционных партий просели. На первом месте христианские демократы, которые активно используют протест. На втором — "Альтернатива для Германии".
Митинги сами собой не прекратятся. Правительству придется выделять дополнительные средства из бюджета и пойти на асимметричные меры поддержки аграриев, уверен эксперт.
"Акция фермеров планировалась достаточно, это не было сюрпризом, — указывает доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. — Многие к ней присоединятся. Когда крупный профсоюз организовывает столь массовые выступления, подключаются и мелкие. В целом немцы очень требовательные, реагируют на любую мелочь. Если где-то не убрали снег или не залатали яму на шоссе, накапливается негатив, который переносится на властные структуры".
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок
Однако какими-либо серьезными потрясениям это не обернется. "Вряд ли Шольц уйдет в отставку. Он примет определенные меры, показав, что не просто так получает зарплату. В Германии уличная активность обычно не доводит до смены правительства", — подчеркивает специалист.
В то же время нынешнему канцлеру далеко до Ангелы Меркель и других предшественников по харизме, ему не хватает настойчивости, добавляет Топорнин. Как правило, Шольц принимает половинчатые решения. Но его замена на более популярного министра обороны Бориса Писториуса не устроит союзников в правительстве.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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