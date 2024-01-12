"Все съели Шольц и Зеленский". Германия восстала против правительства
В ФРГ усилились протесты фермеров против сокращения субсидий на топливо
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Решение правительства Олафа Шольца отказать аграриям в субсидиях обернулось протестами по всей стране. Транспортная система практически парализована. Коалиция СДПГ, Свободной демократической партии и "Зеленых" на грани распада, а самому канцлеру грозит досрочная отставка. Профсоюзы намерены продолжать забастовки. Попытки найти компромисс безуспешны.
Грань коллапса
Сотни фермеров приехали в Берлин, к Бранденбургским воротам. Их поддерживают неравнодушные жители немецкой столицы, приносят продукты. В Аугсбурге более тысячи тракторов перекрыли центральные улицы. Полиция Ольденбурга в Нижней Саксонии завела 134 дела на протестующих.
© AP Photo / dpa, David EbenerТрактор на поле в Германии
© AP Photo / dpa, David Ebener
Трактор на поле в Германии
В среду к аграриям присоединились железнодорожники. Профсоюз машинистов объявил трехдневную забастовку из-за споров с государственным оператором Deutsche Bahn по поводу продолжительности рабочего дня и размера оплаты труда. Если требования не удовлетворят, акцию продлят. В госкомпании на уступки не идут.
В четверг Шольц посетил в Котбусе церемонию открытия одного из предприятий по выпуску скоростных поездов. Недовольные фермеры встретили канцлера маршем сотен тракторов, звуками клаксонов и вувузел. По данным немецкого Института новых социальных решений, 69 процентов немцев одобряют протесты, более того, 45 — готовы сами принять в них участие.
Региональное и пригородное железнодорожное сообщение затруднено, 80 процентов поездов дальнего следования отменили. С понедельника фермеры перекрывают автобаны. Водители грузовиков также бастуют. Bild предупреждает: есть риск общенационального "транспортного коллапса".
Немецкий раскол
На пустующих прилавках супермаркетов вместо продуктов вывешивают надписи "Все овощи съели Шольц и Зеленский". Германия, как известно, — один из самых щедрых спонсоров киевского режима.
© AP Photo / Natacha PisarenkoКанцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Власти крайне встревожены. Министр сельского хозяйства Джем Оздемир указал на "опасный раскол" в обществе. "Люди в сельской местности чувствуют себя брошенными, они обеспокоены тем, что в политике доминируют горожане", — отметил он в среду. Президент Ассоциации фермеров Йоахим Руквид обвинил чиновников в оторванности от рядовых немцев.
Шольц уже отказался от прежнего плана сокращения налоговых льгот и пообещал уменьшать субсидии на дизельное топливо постепенно, в течение нескольких лет. Руквид назвал это "ленивым компромиссом", подчеркнув, что протесты не прекратятся.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Берлина на лужайке на площади Республики перед зданием бундестага в день выборов в парламент Германии
Жители Берлина на лужайке на площади Республики перед зданием бундестага в день выборов в парламент Германии
The Telegraph допускает возможность захвата инициативы на демонстрациях экстремистами, представителями ультраправых и неонацистских группировок.
Распад и отставка
В Германии политические стачки фактически запрещены. Митинговать можно только по экономическим вопросам. Однако столь масштабные протесты способны значительно усугубить кризис во власти, пишет Deutsche Welle*. Ведь все это происходит на фоне рекордно низкого рейтинга Шольца. Также усиливаются нападки на его основного партнера по коалиции — "Зеленых", особенно настаивающих на отмене субсидий фермерам.
© РИА Новости / Саша Рекер | Перейти в медиабанкАкция протеста по случаю открытия во Франкфурте-на-Майне нового офиса ЕЦБ
Акция протеста по случаю открытия во Франкфурте-на-Майне нового офиса ЕЦБ
"У Шольца сейчас очень сложная ситуация, — отмечает в беседе с РИА Новости политолог Алексей Макаркин. — Его обвиняют во всех экономических проблемах. Рейтинги коалиционных партий просели. На первом месте христианские демократы, которые активно используют протест. На втором — "Альтернатива для Германии".
Митинги сами собой не прекратятся. Правительству придется выделять дополнительные средства из бюджета и пойти на асимметричные меры поддержки аграриев, уверен эксперт.
"Акция фермеров планировалась достаточно, это не было сюрпризом, — указывает доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. — Многие к ней присоединятся. Когда крупный профсоюз организовывает столь массовые выступления, подключаются и мелкие. В целом немцы очень требовательные, реагируют на любую мелочь. Если где-то не убрали снег или не залатали яму на шоссе, накапливается негатив, который переносится на властные структуры".
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок
Однако какими-либо серьезными потрясениям это не обернется. "Вряд ли Шольц уйдет в отставку. Он примет определенные меры, показав, что не просто так получает зарплату. В Германии уличная активность обычно не доводит до смены правительства", — подчеркивает специалист.
В то же время нынешнему канцлеру далеко до Ангелы Меркель и других предшественников по харизме, ему не хватает настойчивости, добавляет Топорнин. Как правило, Шольц принимает половинчатые решения. Но его замена на более популярного министра обороны Бориса Писториуса не устроит союзников в правительстве.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.