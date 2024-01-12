Дания направит фрегат в знак поддержки ударов США в Йемене
МИД Дании поддержал удары в Йемене, намерен направить в зону конфликта фрегат
© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Правительство Дании полностью поддерживает удары США по позициям хуситов - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению, направит свой фрегат в регион для участия в операции "Страж процветания", заявил министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен.
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"Правительство Дании полностью поддерживает ответные действия в Йемене, предпринятые под руководством США. Атаки хуситов на торговые суда не могут остаться без ответа. Дания поддержит оборонительную международную коалицию фрегатом", - говорится в заявлении Расмуссена, опубликованного в аккаунте МИД Дании в соцсети X .
Подчеркивается, что Копенгаген высоко оценивает наступательные действия США в регионе.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек.