https://ria.ru/20240112/fregat-1920904073.html

Дания направит фрегат в знак поддержки ударов США в Йемене

Дания направит фрегат в знак поддержки ударов США в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024

Дания направит фрегат в знак поддержки ударов США в Йемене

Правительство Дании полностью поддерживает удары США по позициям хуситов - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:39

2024-01-12T12:39

2024-01-12T12:39

в мире

сша

дания

йемен

джо байден

ллойд остин

военная операция сша и британии в йемене

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920866846_64:135:603:438_1920x0_80_0_0_7b79717df9c6dffa7e7b4507957418ea.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Правительство Дании полностью поддерживает удары США по позициям хуситов - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению, направит свой фрегат в регион для участия в операции "Страж процветания", заявил министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен. "Правительство Дании полностью поддерживает ответные действия в Йемене, предпринятые под руководством США. Атаки хуситов на торговые суда не могут остаться без ответа. Дания поддержит оборонительную международную коалицию фрегатом", - говорится в заявлении Расмуссена, опубликованного в аккаунте МИД Дании в соцсети X . Подчеркивается, что Копенгаген высоко оценивает наступательные действия США в регионе. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920863641.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920854284.html

сша

дания

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дания, йемен, джо байден, ллойд остин, военная операция сша и британии в йемене