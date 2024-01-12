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Дания направит фрегат в знак поддержки ударов США в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024
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12:39 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/fregat-1920904073.html
Дания направит фрегат в знак поддержки ударов США в Йемене
Дания направит фрегат в знак поддержки ударов США в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024
Дания направит фрегат в знак поддержки ударов США в Йемене
Правительство Дании полностью поддерживает удары США по позициям хуситов - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:39
2024-01-12T12:39
в мире
сша
дания
йемен
джо байден
ллойд остин
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Правительство Дании полностью поддерживает удары США по позициям хуситов - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению, направит свой фрегат в регион для участия в операции "Страж процветания", заявил министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен. "Правительство Дании полностью поддерживает ответные действия в Йемене, предпринятые под руководством США. Атаки хуситов на торговые суда не могут остаться без ответа. Дания поддержит оборонительную международную коалицию фрегатом", - говорится в заявлении Расмуссена, опубликованного в аккаунте МИД Дании в соцсети X . Подчеркивается, что Копенгаген высоко оценивает наступательные действия США в регионе. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920863641.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920854284.html
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в мире, сша, дания, йемен, джо байден, ллойд остин, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Дания, Йемен, Джо Байден, Ллойд Остин, Военная операция США и Британии в Йемене
Дания направит фрегат в знак поддержки ударов США в Йемене

МИД Дании поддержал удары в Йемене, намерен направить в зону конфликта фрегат

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Правительство Дании полностью поддерживает удары США по позициям хуситов - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению, направит свой фрегат в регион для участия в операции "Страж процветания", заявил министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен.
«
"Правительство Дании полностью поддерживает ответные действия в Йемене, предпринятые под руководством США. Атаки хуситов на торговые суда не могут остаться без ответа. Дания поддержит оборонительную международную коалицию фрегатом", - говорится в заявлении Расмуссена, опубликованного в аккаунте МИД Дании в соцсети X .
Подчеркивается, что Копенгаген высоко оценивает наступательные действия США в регионе.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Иран назвал удары США и Великобритании нарушением суверенитета Йемена
Вчера, 09:44
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек.
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
США и Британия пытаются отвлечь внимание от геноцида в Газе, заявили хуситы
Вчера, 08:24
 
В миреСШАДанияЙеменДжо БайденЛлойд ОстинВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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