https://ria.ru/20240112/forum-1920914052.html

Все больше заявок приходит на форум "Сильные идеи для нового времени"

Все больше заявок приходит на форум "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 12.01.2024

Все больше заявок приходит на форум "Сильные идеи для нового времени"

На Форум "Сильные идеи для нового времени" за время новогодних праздников пришло большое количество перспективных предложений и проектов; таким образом, их... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:39

2024-01-12T13:39

2024-01-12T13:39

россия

фонд "росконгресс"

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920921686_0:0:892:502_1920x0_80_0_0_9654a548d8e7043ff3de84166bf57005.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. На Форум "Сильные идеи для нового времени" за время новогодних праздников пришло большое количество перспективных предложений и проектов; таким образом, их общее количество превысило 1,5 тысячи, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Задача форума – поиск и поддержка интересных идей и инициатив, которые помогут развитию российского бизнеса, социальной сферы, образования, сферы новых технологий. Проекты принимаются на крауд-платформе до 31 января по семи направлениям. Всего на портале зарегистрированы больше 10,3 тысячи человек. Форум "Сильные идеи для нового времени" организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс", со-организатором выступает ВЭБ.РФ. Все поданные идеи получат экспертную оценку. Из них специалисты выберут топ-1000 и топ-100 лучших проектов, которые будут представлены руководству страны. АСИ, партнеры форума, власти регионов и представители бизнеса ежегодно поддерживают порядка одной тысячи инициатив, представленных на форуме, говорится в сообщении. "Многие неравнодушные граждане активно подавали свои идеи на крауд-платформу во время новогодних праздников, общались с экспертами и вносили доработки в проекты. Мы получили множество предложений по созданию полезных приложений и онлайн-платформ, а также идей по развитию профориентации и навыков предпринимательства в нашей стране. Уверена, что уже в первую рабочую неделю увидим значительный рост числа предложений, которые смогут внести вклад в развитие России", - заявила глава АСИ Светлана Чупшева, слова которой приводит пресс-служба. Так, более 400 идей поданы на форум по направлению "Качество жизни населения", свыше 280 – по "Технологическому развитию", больше 240 – по "Эффективному труду и образованию". Также по направлению "Развитие экономики и предпринимательства" поступило больше 200 инициатив, в трек "Пространство для жизни" - порядка 150, в "Эффективное государство" - более 130, в "Экономику данных и цифровых решений" - свыше 80. По количеству поданных проектов среди регионов лидирует Москва (более 190 идей), следом идет Санкт-Петербург (100) и Башкирия (больше 80), а также Волгоградская область (79) и Саратовская область (свыше 70), добавили в пресс-службе. Там пояснили, что в номинации "Продукты питания" поданы 500 брендов, в номинации "Потребительские товары" - 385, в номинации "Креатив" - порядка 200, в номинации "Высокие технологии" - более 90, в номинации ИТ – свыше 80. Также по специальным номинациям поданы больше 140 брендов. Регионы-лидеры по подаче заявок: Татарстан (более 290 брендов), Башкирия (порядка 190) и Москва (около 150).

https://ria.ru/20240112/konkurs-1920907395.html

https://radiosputnik.ru/20240110/ekonomika-1920440686.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фонд "росконгресс", светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)