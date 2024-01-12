https://ria.ru/20240112/forum-1920914052.html
Все больше заявок приходит на форум "Сильные идеи для нового времени"
Все больше заявок приходит на форум "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 12.01.2024
Все больше заявок приходит на форум "Сильные идеи для нового времени"
На Форум "Сильные идеи для нового времени" за время новогодних праздников пришло большое количество перспективных предложений и проектов; таким образом, их... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:39
2024-01-12T13:39
2024-01-12T13:39
россия
фонд "росконгресс"
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920921686_0:0:892:502_1920x0_80_0_0_9654a548d8e7043ff3de84166bf57005.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. На Форум "Сильные идеи для нового времени" за время новогодних праздников пришло большое количество перспективных предложений и проектов; таким образом, их общее количество превысило 1,5 тысячи, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Задача форума – поиск и поддержка интересных идей и инициатив, которые помогут развитию российского бизнеса, социальной сферы, образования, сферы новых технологий. Проекты принимаются на крауд-платформе до 31 января по семи направлениям. Всего на портале зарегистрированы больше 10,3 тысячи человек. Форум "Сильные идеи для нового времени" организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс", со-организатором выступает ВЭБ.РФ. Все поданные идеи получат экспертную оценку. Из них специалисты выберут топ-1000 и топ-100 лучших проектов, которые будут представлены руководству страны. АСИ, партнеры форума, власти регионов и представители бизнеса ежегодно поддерживают порядка одной тысячи инициатив, представленных на форуме, говорится в сообщении. "Многие неравнодушные граждане активно подавали свои идеи на крауд-платформу во время новогодних праздников, общались с экспертами и вносили доработки в проекты. Мы получили множество предложений по созданию полезных приложений и онлайн-платформ, а также идей по развитию профориентации и навыков предпринимательства в нашей стране. Уверена, что уже в первую рабочую неделю увидим значительный рост числа предложений, которые смогут внести вклад в развитие России", - заявила глава АСИ Светлана Чупшева, слова которой приводит пресс-служба. Так, более 400 идей поданы на форум по направлению "Качество жизни населения", свыше 280 – по "Технологическому развитию", больше 240 – по "Эффективному труду и образованию". Также по направлению "Развитие экономики и предпринимательства" поступило больше 200 инициатив, в трек "Пространство для жизни" - порядка 150, в "Эффективное государство" - более 130, в "Экономику данных и цифровых решений" - свыше 80. По количеству поданных проектов среди регионов лидирует Москва (более 190 идей), следом идет Санкт-Петербург (100) и Башкирия (больше 80), а также Волгоградская область (79) и Саратовская область (свыше 70), добавили в пресс-службе. Там пояснили, что в номинации "Продукты питания" поданы 500 брендов, в номинации "Потребительские товары" - 385, в номинации "Креатив" - порядка 200, в номинации "Высокие технологии" - более 90, в номинации ИТ – свыше 80. Также по специальным номинациям поданы больше 140 брендов. Регионы-лидеры по подаче заявок: Татарстан (более 290 брендов), Башкирия (порядка 190) и Москва (около 150).
https://ria.ru/20240112/konkurs-1920907395.html
https://radiosputnik.ru/20240110/ekonomika-1920440686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фонд "росконгресс", светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Фонд "Росконгресс", Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. На Форум "Сильные идеи для нового времени" за время новогодних праздников пришло большое количество перспективных предложений и проектов; таким образом, их общее количество превысило 1,5 тысячи, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Задача форума – поиск и поддержка интересных идей и инициатив, которые помогут развитию российского бизнеса, социальной сферы, образования, сферы новых технологий. Проекты принимаются на крауд-платформе до 31 января по семи направлениям. Всего на портале зарегистрированы больше 10,3 тысячи человек.
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Форум "Сильные идеи для нового времени" организован Агентством стратегических инициатив (АСИ)
и фондом "Росконгресс", со-организатором выступает ВЭБ.РФ
. Все поданные идеи получат экспертную оценку. Из них специалисты выберут топ-1000 и топ-100 лучших проектов, которые будут представлены руководству страны. АСИ, партнеры форума, власти регионов и представители бизнеса ежегодно поддерживают порядка одной тысячи инициатив, представленных на форуме, говорится в сообщении.
"Многие неравнодушные граждане активно подавали свои идеи на крауд-платформу во время новогодних праздников, общались с экспертами и вносили доработки в проекты. Мы получили множество предложений по созданию полезных приложений и онлайн-платформ, а также идей по развитию профориентации и навыков предпринимательства в нашей стране. Уверена, что уже в первую рабочую неделю увидим значительный рост числа предложений, которые смогут внести вклад в развитие России", - заявила глава АСИ Светлана Чупшева
, слова которой приводит пресс-служба.
Так, более 400 идей поданы на форум по направлению "Качество жизни населения", свыше 280 – по "Технологическому развитию", больше 240 – по "Эффективному труду и образованию". Также по направлению "Развитие экономики и предпринимательства" поступило больше 200 инициатив, в трек "Пространство для жизни" - порядка 150, в "Эффективное государство" - более 130, в "Экономику данных и цифровых решений" - свыше 80.
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По количеству поданных проектов среди регионов лидирует Москва
(более 190 идей), следом идет Санкт-Петербург
(100) и Башкирия (больше 80), а также Волгоградская область
(79) и Саратовская область
(свыше 70), добавили в пресс-службе.
Там пояснили, что в номинации "Продукты питания" поданы 500 брендов, в номинации "Потребительские товары" - 385, в номинации "Креатив" - порядка 200, в номинации "Высокие технологии" - более 90, в номинации ИТ – свыше 80. Также по специальным номинациям поданы больше 140 брендов. Регионы-лидеры по подаче заявок: Татарстан (более 290 брендов), Башкирия (порядка 190) и Москва (около 150).