Рейтинг@Mail.ru
Все больше заявок приходит на форум "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/forum-1920914052.html
Все больше заявок приходит на форум "Сильные идеи для нового времени"
Все больше заявок приходит на форум "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 12.01.2024
Все больше заявок приходит на форум "Сильные идеи для нового времени"
На Форум "Сильные идеи для нового времени" за время новогодних праздников пришло большое количество перспективных предложений и проектов; таким образом, их... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:39
2024-01-12T13:39
россия
фонд "росконгресс"
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920921686_0:0:892:502_1920x0_80_0_0_9654a548d8e7043ff3de84166bf57005.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. На Форум "Сильные идеи для нового времени" за время новогодних праздников пришло большое количество перспективных предложений и проектов; таким образом, их общее количество превысило 1,5 тысячи, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Задача форума – поиск и поддержка интересных идей и инициатив, которые помогут развитию российского бизнеса, социальной сферы, образования, сферы новых технологий. Проекты принимаются на крауд-платформе до 31 января по семи направлениям. Всего на портале зарегистрированы больше 10,3 тысячи человек. Форум "Сильные идеи для нового времени" организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс", со-организатором выступает ВЭБ.РФ. Все поданные идеи получат экспертную оценку. Из них специалисты выберут топ-1000 и топ-100 лучших проектов, которые будут представлены руководству страны. АСИ, партнеры форума, власти регионов и представители бизнеса ежегодно поддерживают порядка одной тысячи инициатив, представленных на форуме, говорится в сообщении. "Многие неравнодушные граждане активно подавали свои идеи на крауд-платформу во время новогодних праздников, общались с экспертами и вносили доработки в проекты. Мы получили множество предложений по созданию полезных приложений и онлайн-платформ, а также идей по развитию профориентации и навыков предпринимательства в нашей стране. Уверена, что уже в первую рабочую неделю увидим значительный рост числа предложений, которые смогут внести вклад в развитие России", - заявила глава АСИ Светлана Чупшева, слова которой приводит пресс-служба. Так, более 400 идей поданы на форум по направлению "Качество жизни населения", свыше 280 – по "Технологическому развитию", больше 240 – по "Эффективному труду и образованию". Также по направлению "Развитие экономики и предпринимательства" поступило больше 200 инициатив, в трек "Пространство для жизни" - порядка 150, в "Эффективное государство" - более 130, в "Экономику данных и цифровых решений" - свыше 80. По количеству поданных проектов среди регионов лидирует Москва (более 190 идей), следом идет Санкт-Петербург (100) и Башкирия (больше 80), а также Волгоградская область (79) и Саратовская область (свыше 70), добавили в пресс-службе. Там пояснили, что в номинации "Продукты питания" поданы 500 брендов, в номинации "Потребительские товары" - 385, в номинации "Креатив" - порядка 200, в номинации "Высокие технологии" - более 90, в номинации ИТ – свыше 80. Также по специальным номинациям поданы больше 140 брендов. Регионы-лидеры по подаче заявок: Татарстан (более 290 брендов), Башкирия (порядка 190) и Москва (около 150).
https://ria.ru/20240112/konkurs-1920907395.html
https://radiosputnik.ru/20240110/ekonomika-1920440686.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920921686_0:0:670:502_1920x0_80_0_0_e291f84b92f362170c536965c874f3d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, фонд "росконгресс", светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Фонд "Росконгресс", Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Все больше заявок приходит на форум "Сильные идеи для нового времени"

© Фото : ЦУРФорум "Сильные идеи для нового времени"
Форум Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : ЦУР
Форум "Сильные идеи для нового времени"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. На Форум "Сильные идеи для нового времени" за время новогодних праздников пришло большое количество перспективных предложений и проектов; таким образом, их общее количество превысило 1,5 тысячи, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Задача форума – поиск и поддержка интересных идей и инициатив, которые помогут развитию российского бизнеса, социальной сферы, образования, сферы новых технологий. Проекты принимаются на крауд-платформе до 31 января по семи направлениям. Всего на портале зарегистрированы больше 10,3 тысячи человек.
Более 2,5 тысяч заявок подали продпроизводители на конкурс Знай наших - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Более 2,5 тысяч заявок подали продпроизводители на конкурс "Знай наших"
Вчера, 13:09
Форум "Сильные идеи для нового времени" организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс", со-организатором выступает ВЭБ.РФ. Все поданные идеи получат экспертную оценку. Из них специалисты выберут топ-1000 и топ-100 лучших проектов, которые будут представлены руководству страны. АСИ, партнеры форума, власти регионов и представители бизнеса ежегодно поддерживают порядка одной тысячи инициатив, представленных на форуме, говорится в сообщении.
"Многие неравнодушные граждане активно подавали свои идеи на крауд-платформу во время новогодних праздников, общались с экспертами и вносили доработки в проекты. Мы получили множество предложений по созданию полезных приложений и онлайн-платформ, а также идей по развитию профориентации и навыков предпринимательства в нашей стране. Уверена, что уже в первую рабочую неделю увидим значительный рост числа предложений, которые смогут внести вклад в развитие России", - заявила глава АСИ Светлана Чупшева, слова которой приводит пресс-служба.
Так, более 400 идей поданы на форум по направлению "Качество жизни населения", свыше 280 – по "Технологическому развитию", больше 240 – по "Эффективному труду и образованию". Также по направлению "Развитие экономики и предпринимательства" поступило больше 200 инициатив, в трек "Пространство для жизни" - порядка 150, в "Эффективное государство" - более 130, в "Экономику данных и цифровых решений" - свыше 80.
Инсталляция фонда Росконгресс - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
В Росконгрессе назвали главную угрозу мировой экономике
10 января, 09:39
По количеству поданных проектов среди регионов лидирует Москва (более 190 идей), следом идет Санкт-Петербург (100) и Башкирия (больше 80), а также Волгоградская область (79) и Саратовская область (свыше 70), добавили в пресс-службе.
Там пояснили, что в номинации "Продукты питания" поданы 500 брендов, в номинации "Потребительские товары" - 385, в номинации "Креатив" - порядка 200, в номинации "Высокие технологии" - более 90, в номинации ИТ – свыше 80. Также по специальным номинациям поданы больше 140 брендов. Регионы-лидеры по подаче заявок: Татарстан (более 290 брендов), Башкирия (порядка 190) и Москва (около 150).
 
РоссияФонд "Росконгресс"Светлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала