https://ria.ru/20240112/finpomosch-1921060182.html

МВФ допустил использование Украиной финансовой помощи в интересах военных

МВФ допустил использование Украиной финансовой помощи в интересах военных - РИА Новости, 12.01.2024

МВФ допустил использование Украиной финансовой помощи в интересах военных

Международный валютный фонд (МВФ) в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) Украины предоставляет минфину страны средства для бюджетной поддержки, но РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T21:25

2024-01-12T21:25

2024-01-12T21:25

украина

киев

алексей гончаренко

даниил гетманцев

верховная рада украины

мвф

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) Украины предоставляет минфину страны средства для бюджетной поддержки, но использование этих денег не ограничено отдельными статьями расходов, заявили РИА Новости в МВФ. "МВФ предоставляет свои ресурсы для помощи членам в разрешении проблем платежного баланса. В рамках договоренности Механизма расширенного финансирования Украины ресурсы МВФ направляются в качестве бюджетной поддержки министерству финансов, использование этих средств не предназначено для каких-либо конкретных расходов", - сообщил представитель фонда на вопрос о возможности использования Киевом полученных средств в целях минобороны. В начале января депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о том, что дефицит бюджета минобороны Украины на 2024 год составляет 36% или 430 миллиардов гривен (более 11,3 миллиарда долларов). Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников. В четверг директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак на брифинге сообщила журналистам, что Украине потребуется значительное финансирование, которое оценивается на уровне 42 миллиардов долларов, "включая официальную поддержку доноров на уровне 32 миллиардов долларов". В марте 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Всего в этом году Киев имеет возможность получить три транша на общую сумму 4,5 миллиарда долларов. Позже Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240106/defitsit-1919977865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, алексей гончаренко, даниил гетманцев, верховная рада украины, мвф