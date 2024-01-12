https://ria.ru/20240112/finpomosch-1921060182.html
МВФ допустил использование Украиной финансовой помощи в интересах военных
МВФ допустил использование Украиной финансовой помощи в интересах военных - РИА Новости, 12.01.2024
МВФ допустил использование Украиной финансовой помощи в интересах военных
Международный валютный фонд (МВФ) в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) Украины предоставляет минфину страны средства для бюджетной поддержки, но РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T21:25
2024-01-12T21:25
2024-01-12T21:25
украина
киев
алексей гончаренко
даниил гетманцев
верховная рада украины
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) Украины предоставляет минфину страны средства для бюджетной поддержки, но использование этих денег не ограничено отдельными статьями расходов, заявили РИА Новости в МВФ. "МВФ предоставляет свои ресурсы для помощи членам в разрешении проблем платежного баланса. В рамках договоренности Механизма расширенного финансирования Украины ресурсы МВФ направляются в качестве бюджетной поддержки министерству финансов, использование этих средств не предназначено для каких-либо конкретных расходов", - сообщил представитель фонда на вопрос о возможности использования Киевом полученных средств в целях минобороны. В начале января депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о том, что дефицит бюджета минобороны Украины на 2024 год составляет 36% или 430 миллиардов гривен (более 11,3 миллиарда долларов). Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников. В четверг директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак на брифинге сообщила журналистам, что Украине потребуется значительное финансирование, которое оценивается на уровне 42 миллиардов долларов, "включая официальную поддержку доноров на уровне 32 миллиардов долларов". В марте 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Всего в этом году Киев имеет возможность получить три транша на общую сумму 4,5 миллиарда долларов. Позже Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240106/defitsit-1919977865.html
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, алексей гончаренко, даниил гетманцев, верховная рада украины, мвф
Украина, Киев, Алексей Гончаренко, Даниил Гетманцев, Верховная Рада Украины, МВФ
МВФ допустил использование Украиной финансовой помощи в интересах военных
МВФ не исключает использования Украиной финансовой помощи в целях Минобороны
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) Украины предоставляет минфину страны средства для бюджетной поддержки, но использование этих денег не ограничено отдельными статьями расходов, заявили РИА Новости в МВФ.
«
"МВФ предоставляет свои ресурсы для помощи членам в разрешении проблем платежного баланса. В рамках договоренности Механизма расширенного финансирования Украины ресурсы МВФ направляются в качестве бюджетной поддержки министерству финансов, использование этих средств не предназначено для каких-либо конкретных расходов", - сообщил представитель фонда на вопрос о возможности использования Киевом
полученных средств в целях минобороны.
Дефицит бюджета Минобороны Украины превысил треть, заявили в Раде
В начале января депутат Верховной рады Алексей Гончаренко
заявил о том, что дефицит бюджета минобороны Украины на 2024 год составляет 36% или 430 миллиардов гривен (более 11,3 миллиарда долларов).
Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев
ранее заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников.
В четверг директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак на брифинге сообщила журналистам, что Украине потребуется значительное финансирование, которое оценивается на уровне 42 миллиардов долларов, "включая официальную поддержку доноров на уровне 32 миллиардов долларов".
В марте 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Всего в этом году Киев имеет возможность получить три транша на общую сумму 4,5 миллиарда долларов. Позже Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.
Мертвым деньги не нужны: Европа хочет запихнуть украинский фарш назад