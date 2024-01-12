https://ria.ru/20240112/finansirovanie-1920883771.html

Британия увеличит военное финансирование Украины

Британия увеличит военное финансирование Украины - РИА Новости, 12.01.2024

Британия увеличит военное финансирование Украины

Британское правительство нарастит военное финансирование Украины в следующем финансовом году до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, передает телеканал Sky News со... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:11

2024-01-12T11:11

2024-01-12T11:11

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Британское правительство нарастит военное финансирование Украины в следующем финансовом году до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, передает телеканал Sky News со ссылкой на премьер-министра страны Риши Сунака. "Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов в 2024-25 годах, что на 200 млн фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года", - передает СМИ. Отдельно агентство Рейтер отмечает со ссылкой на премьера, что между странами будет подписано "историческое" соглашение по сотрудничеству в сфере безопасности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, риши сунак, дмитрий песков, нато, великобритания