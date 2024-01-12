https://ria.ru/20240112/festival-1920984020.html

Более 70 компаний покажут продукцию в Китае на фестивале "Сделано в России"

Более 70 компаний покажут продукцию в Китае на фестивале "Сделано в России" - РИА Новости, 12.01.2024

Более 70 компаний покажут продукцию в Китае на фестивале "Сделано в России"

Более 70 российских производителей представят свои товары на первом фестивале-ярмарке "Сделано в России" в провинции Ляонин (Китай) во время китайских... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:27

2024-01-12T16:27

2024-01-12T16:27

экономика

китай

россия

ляонин

вероника никишина

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 70 российских производителей представят свои товары на первом фестивале-ярмарке "Сделано в России" в провинции Ляонин (Китай) во время китайских новогодних праздников с 27 января по 5 февраля, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Посетители первого фестиваля-ярмарки "Сделано в России" смогут приобрести более 1,4 тысячи различных товаров от более чем 70 российских компаний, включая продукты питания, напитки и потребительские товары. Ожидается, что около 3 миллионов человек посетят мероприятия фестиваля за период его проведения", - говорится в сообщении.Основной акцент на фестивале будет сделан на презентацию российской пищевой продукции. Событие организовывает Российский экспортный центр.С учетом приоритетных товарных групп экспорта в Китай, к участию в торговле приглашены ведущие компании агропромышленного комплекса: "Мираторг", "Черкизово", "Эфко", "Балтика", "МАКФА", "Союзпищепром", "Объединенные кондитеры", "Славянка", "Русский краб", "СЗРК", "Эконива", "Комос", "БРПИ", "Дядя Ваня", "АБИ Продакт" и другие компании.Для праздничного новогоднего стола китайские потребители смогут приобрести мед, мороженое, кукурузные хлопья, шоколад, вафли, конфеты, квас, печенье, пастилу, торты и многое другое."Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" является важным шагом в развитии экономических отношений между Россией и Китаем. Наши компании получат возможность продемонстрировать свою продукцию китайским потребителям и заключить новые контракты на поставку товаров. Кроме того, мероприятие позволит укрепить позиции России на международной арене", - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Фестиваль "Сделано в России" является одним из ключевых мероприятий в 2024 году, направленных на укрепление экономических связей между РФ и Китаем.Для посетителей будут устроены мастер-классы для детей и взрослых от российских участников выставки. Кроме того, состоятся выступления фольклорных коллективов и дегустационное шоу, будет работать фотозона в русском стиле и многое другое.

https://ria.ru/20240110/moy_eksport-1920499106.html

китай

россия

ляонин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, китай, россия, ляонин, вероника никишина, бренд сделано в россии (made in russia)