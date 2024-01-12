https://ria.ru/20240112/festival-1920984020.html
Более 70 компаний покажут продукцию в Китае на фестивале "Сделано в России"
Более 70 компаний покажут продукцию в Китае на фестивале "Сделано в России" - РИА Новости, 12.01.2024
Более 70 компаний покажут продукцию в Китае на фестивале "Сделано в России"
Более 70 российских производителей представят свои товары на первом фестивале-ярмарке "Сделано в России" в провинции Ляонин (Китай) во время китайских... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:27
2024-01-12T16:27
2024-01-12T16:27
экономика
китай
россия
ляонин
вероника никишина
бренд сделано в россии (made in russia)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 70 российских производителей представят свои товары на первом фестивале-ярмарке "Сделано в России" в провинции Ляонин (Китай) во время китайских новогодних праздников с 27 января по 5 февраля, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Посетители первого фестиваля-ярмарки "Сделано в России" смогут приобрести более 1,4 тысячи различных товаров от более чем 70 российских компаний, включая продукты питания, напитки и потребительские товары. Ожидается, что около 3 миллионов человек посетят мероприятия фестиваля за период его проведения", - говорится в сообщении.Основной акцент на фестивале будет сделан на презентацию российской пищевой продукции. Событие организовывает Российский экспортный центр.С учетом приоритетных товарных групп экспорта в Китай, к участию в торговле приглашены ведущие компании агропромышленного комплекса: "Мираторг", "Черкизово", "Эфко", "Балтика", "МАКФА", "Союзпищепром", "Объединенные кондитеры", "Славянка", "Русский краб", "СЗРК", "Эконива", "Комос", "БРПИ", "Дядя Ваня", "АБИ Продакт" и другие компании.Для праздничного новогоднего стола китайские потребители смогут приобрести мед, мороженое, кукурузные хлопья, шоколад, вафли, конфеты, квас, печенье, пастилу, торты и многое другое."Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" является важным шагом в развитии экономических отношений между Россией и Китаем. Наши компании получат возможность продемонстрировать свою продукцию китайским потребителям и заключить новые контракты на поставку товаров. Кроме того, мероприятие позволит укрепить позиции России на международной арене", - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Фестиваль "Сделано в России" является одним из ключевых мероприятий в 2024 году, направленных на укрепление экономических связей между РФ и Китаем.Для посетителей будут устроены мастер-классы для детей и взрослых от российских участников выставки. Кроме того, состоятся выступления фольклорных коллективов и дегустационное шоу, будет работать фотозона в русском стиле и многое другое.
https://ria.ru/20240110/moy_eksport-1920499106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, ляонин, вероника никишина, бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Китай, Россия, Ляонин, Вероника Никишина, Бренд Сделано в России (Made in Russia)
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 70 российских производителей представят свои товары на первом фестивале-ярмарке "Сделано в России" в провинции Ляонин (Китай) во время китайских новогодних праздников с 27 января по 5 февраля, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"Посетители первого фестиваля-ярмарки "Сделано в России" смогут приобрести более 1,4 тысячи различных товаров от более чем 70 российских компаний, включая продукты питания, напитки и потребительские товары. Ожидается, что около 3 миллионов человек посетят мероприятия фестиваля за период его проведения", - говорится в сообщении.
Основной акцент на фестивале будет сделан на презентацию российской пищевой продукции. Событие организовывает Российский экспортный центр.
С учетом приоритетных товарных групп экспорта в Китай, к участию в торговле приглашены ведущие компании агропромышленного комплекса: "Мираторг", "Черкизово", "Эфко", "Балтика", "МАКФА", "Союзпищепром", "Объединенные кондитеры", "Славянка", "Русский краб", "СЗРК", "Эконива", "Комос", "БРПИ", "Дядя Ваня", "АБИ Продакт" и другие компании.
Школа экспорта РЭЦ оказала более 2,2 тысяч услуг клиентам "Моего экспорта"
Для праздничного новогоднего стола китайские потребители смогут приобрести мед, мороженое, кукурузные хлопья, шоколад, вафли, конфеты, квас, печенье, пастилу, торты и многое другое.
"Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" является важным шагом в развитии экономических отношений между Россией и Китаем. Наши компании получат возможность продемонстрировать свою продукцию китайским потребителям и заключить новые контракты на поставку товаров. Кроме того, мероприятие позволит укрепить позиции России на международной арене", - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
Фестиваль "Сделано в России" является одним из ключевых мероприятий в 2024 году, направленных на укрепление экономических связей между РФ и Китаем.
Для посетителей будут устроены мастер-классы для детей и взрослых от российских участников выставки. Кроме того, состоятся выступления фольклорных коллективов и дегустационное шоу, будет работать фотозона в русском стиле и многое другое.