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Глава Евросовета разозлил лидеров ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 12.01.2024
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16:49 12.01.2024 (обновлено: 18:39 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/evrosoyuz-1920992385.html
Глава Евросовета разозлил лидеров ЕС, пишут СМИ
Глава Евросовета разозлил лидеров ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 12.01.2024
Глава Евросовета разозлил лидеров ЕС, пишут СМИ
Глава Евросовета Шарль Мишель вызвал "ярость" у лидеров ЕС, обсудив планы покинуть пост с целью занять кресло в Европарламенте только с президентом Франции... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:49
2024-01-12T18:39
в мире
франция
венгрия
шарль мишель
эммануэль макрон
виктор орбан
евросоюз
евросовет
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель вызвал "ярость" у лидеров ЕС, обсудив планы покинуть пост с целью занять кресло в Европарламенте только с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.&quot;Мишель должным образом обсудил свое решение лишь со своим другом — французским президентом Эммануэлем Макроном, только отправив электронное письмо в офисы других европейских лидеров, чем &quot;справедливо&quot; вызвал у них &quot;ярость&quot;, — говорится в публикации.По словам источника, близкого к Мишелю, политик уведомил глав европейских государств о своем решении "вовремя", чтобы успеть избежать утечек информации, "напрямую или косвенно". Как заявил другой европейский дипломат, власти стран — членов Евросоюза "не были приятно удивлены", что их проинформировали тогда же, когда информацию об этом стали сообщать СМИ.Глава Евросовета Шарль Мишель, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, ранее заявил, что примет участие в предстоящих в июне выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата. В случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при отсутствии преемника пост временно передадут премьер-министру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС, — им станет премьер Венгрии Виктор Орбан.
https://ria.ru/20240109/mishel-1920301729.html
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в мире, франция, венгрия, шарль мишель, эммануэль макрон, виктор орбан, евросоюз, евросовет, европарламент
В мире, Франция, Венгрия, Шарль Мишель, Эммануэль Макрон, Виктор Орбан, Евросоюз, Евросовет, Европарламент
Глава Евросовета разозлил лидеров ЕС, пишут СМИ

Politico: Мишель разозлил лидеров ЕС, ни с кем не обсудив планы об отставке

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Евросовета Шарль Мишель
Глава Евросовета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Евросовета Шарль Мишель. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель вызвал "ярость" у лидеров ЕС, обсудив планы покинуть пост с целью занять кресло в Европарламенте только с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
«

"Мишель должным образом обсудил свое решение лишь со своим другом — французским президентом Эммануэлем Макроном, только отправив электронное письмо в офисы других европейских лидеров, чем "справедливо" вызвал у них "ярость", — говорится в публикации.

По словам источника, близкого к Мишелю, политик уведомил глав европейских государств о своем решении "вовремя", чтобы успеть избежать утечек информации, "напрямую или косвенно".
Как заявил другой европейский дипломат, власти стран — членов Евросоюза "не были приятно удивлены", что их проинформировали тогда же, когда информацию об этом стали сообщать СМИ.
Глава Евросовета Шарль Мишель, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, ранее заявил, что примет участие в предстоящих в июне выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата. В случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при отсутствии преемника пост временно передадут премьер-министру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС, — им станет премьер Венгрии Виктор Орбан.
Президент Европейского Совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
СМИ: планы главы Евросовета по отставке поднимают вопросы о важности поста
9 января, 13:59
 
В миреФранцияВенгрияШарль МишельЭммануэль МакронВиктор ОрбанЕвросоюзЕвросоветЕвропарламент
 
 
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