https://ria.ru/20240112/evrosoyuz-1920992385.html

Глава Евросовета разозлил лидеров ЕС, пишут СМИ

Глава Евросовета разозлил лидеров ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 12.01.2024

Глава Евросовета разозлил лидеров ЕС, пишут СМИ

Глава Евросовета Шарль Мишель вызвал "ярость" у лидеров ЕС, обсудив планы покинуть пост с целью занять кресло в Европарламенте только с президентом Франции... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:49

2024-01-12T16:49

2024-01-12T18:39

в мире

франция

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эммануэль макрон

виктор орбан

евросоюз

евросовет

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель вызвал "ярость" у лидеров ЕС, обсудив планы покинуть пост с целью занять кресло в Европарламенте только с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников."Мишель должным образом обсудил свое решение лишь со своим другом — французским президентом Эммануэлем Макроном, только отправив электронное письмо в офисы других европейских лидеров, чем "справедливо" вызвал у них "ярость", — говорится в публикации.По словам источника, близкого к Мишелю, политик уведомил глав европейских государств о своем решении "вовремя", чтобы успеть избежать утечек информации, "напрямую или косвенно". Как заявил другой европейский дипломат, власти стран — членов Евросоюза "не были приятно удивлены", что их проинформировали тогда же, когда информацию об этом стали сообщать СМИ.Глава Евросовета Шарль Мишель, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, ранее заявил, что примет участие в предстоящих в июне выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата. В случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при отсутствии преемника пост временно передадут премьер-министру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС, — им станет премьер Венгрии Виктор Орбан.

https://ria.ru/20240109/mishel-1920301729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, венгрия, шарль мишель, эммануэль макрон, виктор орбан, евросоюз, евросовет, европарламент