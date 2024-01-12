Глава Евросовета разозлил лидеров ЕС, пишут СМИ
Politico: Мишель разозлил лидеров ЕС, ни с кем не обсудив планы об отставке
Глава Евросовета Шарль Мишель. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель вызвал "ярость" у лидеров ЕС, обсудив планы покинуть пост с целью занять кресло в Европарламенте только с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
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"Мишель должным образом обсудил свое решение лишь со своим другом — французским президентом Эммануэлем Макроном, только отправив электронное письмо в офисы других европейских лидеров, чем "справедливо" вызвал у них "ярость", — говорится в публикации.
По словам источника, близкого к Мишелю, политик уведомил глав европейских государств о своем решении "вовремя", чтобы успеть избежать утечек информации, "напрямую или косвенно".
Как заявил другой европейский дипломат, власти стран — членов Евросоюза "не были приятно удивлены", что их проинформировали тогда же, когда информацию об этом стали сообщать СМИ.
Глава Евросовета Шарль Мишель, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, ранее заявил, что примет участие в предстоящих в июне выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата. В случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при отсутствии преемника пост временно передадут премьер-министру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС, — им станет премьер Венгрии Виктор Орбан.