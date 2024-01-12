https://ria.ru/20240112/evrosoyuz-1920831674.html

ЕК ради согласия Венгрии готова ввести аудит помощи Украине, пишут СМИ

ЕК ради согласия Венгрии готова ввести аудит помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 12.01.2024

ЕК ради согласия Венгрии готова ввести аудит помощи Украине, пишут СМИ

Еврокомиссия готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы добиться выделения Украине финансового пакета в 50 миллиардов евро, в частности, ввести... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T00:16

2024-01-12T00:16

2024-01-12T11:10

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Еврокомиссия готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы добиться выделения Украине финансового пакета в 50 миллиардов евро, в частности, ввести ежегодный аудит помощи, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Чтобы убедить венгерского премьера Виктора Орбана отказаться от вето, ЕК включит пункт о пересмотре четырехлетнего пакета помощи в 2025 году, когда будет оцениваться, нуждается ли Украина в деньгах и выполнила ли она требования Евросоюза для их получения. Это даст Орбану возможность заблокировать продолжение помощи, сообщили изданию три высокопоставленных источника. ЕК также готова проводить ежегодный аудит помощи и ввести пункт об "экстренном торможении", согласно которому любая страна сможет вынести свои опасения по поводу выплат Украине на обсуждение саммита лидеров ЕС. Отвечая на вопрос, будет ли этого достаточно, чтобы Орбан отказался от вето, высокопоставленный венгерский источник сказал: "Пока неясно, но, скорее всего, да". Некоторые страны заявили, что промежуточный контроль над оказанием помощи Киеву даст Орбану возможность наложить вето в дальнейшем. Однако пойти на эти уступки, чтобы разблокировать финансирование Украины из бюджета ЕС, все еще считается предпочтительнее, чем альтернативные меры, которые потребовали бы создания сложных структур в обход Венгрии, отмечает издание.

https://ria.ru/20240111/es-1920721999.html

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920613191.html

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в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз