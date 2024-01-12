https://ria.ru/20240112/evro-1920866381.html

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 97 рублей

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 97 рублей - РИА Новости, 12.01.2024

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 97 рублей

Российская валюта продолжает укрепляться на утренних торгах, евро уже опустился ниже 97 рублей, впервые за прошедший месяц, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T10:05

2024-01-12T10:05

2024-01-12T11:27

экономика

московская биржа

евро

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российская валюта продолжает укрепляться на утренних торгах, евро уже опустился ниже 97 рублей, впервые за прошедший месяц, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 9:52 мск снижается на 23 копейки, до 96,93 рубля, — минимума с 13 декабря.Курс доллара опускается на 38 копеек, до 88,21 рубля.Юань дешевеет на четыре копейки, до 12,28 рубля.Мировые цены на нефть в пятницу утром значительно растут — почти на два процента — на новостях об обострении ситуации на Ближнем Востоке.По состоянию на 7:51 мск мартовские фьючерсы на марку Brent растут на 1,73%, до 78,75 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,86%, до 73,36 доллара.Банк России 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния. В первом полугодии за счет отложенных ранее операций регулятор добавляет к анонсируемым Минфином объемам продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, а в январе — дополнительно еще на 0,8 миллиарда рублей в день. Как считают опрошенные РИА Новости эксперты, это поддержит курс рубля — доллар может подешеветь до 85-87 рублей.

https://ria.ru/20240111/ssha-1920646672.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, евро