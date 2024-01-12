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Курс евро на Московской бирже опустился ниже 97 рублей
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 97 рублей - РИА Новости, 12.01.2024
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 97 рублей
Российская валюта продолжает укрепляться на утренних торгах, евро уже опустился ниже 97 рублей, впервые за прошедший месяц, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:05
2024-01-12T10:05
2024-01-12T11:27
экономика
московская биржа
евро
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российская валюта продолжает укрепляться на утренних торгах, евро уже опустился ниже 97 рублей, впервые за прошедший месяц, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 9:52 мск снижается на 23 копейки, до 96,93 рубля, — минимума с 13 декабря.Курс доллара опускается на 38 копеек, до 88,21 рубля.Юань дешевеет на четыре копейки, до 12,28 рубля.Мировые цены на нефть в пятницу утром значительно растут — почти на два процента — на новостях об обострении ситуации на Ближнем Востоке.По состоянию на 7:51 мск мартовские фьючерсы на марку Brent растут на 1,73%, до 78,75 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,86%, до 73,36 доллара.Банк России 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния. В первом полугодии за счет отложенных ранее операций регулятор добавляет к анонсируемым Минфином объемам продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, а в январе — дополнительно еще на 0,8 миллиарда рублей в день. Как считают опрошенные РИА Новости эксперты, это поддержит курс рубля — доллар может подешеветь до 85-87 рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, евро
Экономика, Московская биржа, евро
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 97 рублей
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Российская валюта продолжает укрепляться на утренних торгах, евро уже опустился ниже 97 рублей, впервые за прошедший месяц, следует из данных Московской биржи
.
Курс евро расчетами "завтра" на 9:52 мск снижается на 23 копейки, до 96,93 рубля, — минимума с 13 декабря.
Курс доллара опускается на 38 копеек, до 88,21 рубля.
Юань дешевеет на четыре копейки, до 12,28 рубля.
Мировые цены на нефть в пятницу утром значительно растут — почти на два процента — на новостях об обострении ситуации на Ближнем Востоке.
По состоянию на 7:51 мск мартовские фьючерсы на марку Brent растут на 1,73%, до 78,75 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,86%, до 73,36 доллара.
Банк России 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния. В первом полугодии за счет отложенных ранее операций регулятор добавляет к анонсируемым Минфином
объемам продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, а в январе — дополнительно еще на 0,8 миллиарда рублей в день. Как считают опрошенные РИА Новости эксперты, это поддержит курс рубля — доллар может подешеветь до 85-87 рублей.
США возобновили импорт нефти из России после полуторагодового перерыва