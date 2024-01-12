https://ria.ru/20240112/elektromobil-1920912783.html

В Сибири в шесть раз увеличился ввоз электромобилей в 2023 году

В Сибири в шесть раз увеличился ввоз электромобилей в 2023 году - РИА Новости, 12.01.2024

В Сибири в шесть раз увеличился ввоз электромобилей в 2023 году

Количество ввезенных жителями сибирских регионов автомобилей с электрическим двигателем для личного пользования в 2023 году увеличилось в шесть раз по сравнению РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:08

2024-01-12T13:08

2024-01-12T13:08

экономика

красноярский край

новосибирская область

евразийский экономический союз

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912664202_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_93a0ecf45468fdf67ac6de1c71d3b730.jpg

НОВОСИБИРСК, 12 янв - РИА Новости. Количество ввезенных жителями сибирских регионов автомобилей с электрическим двигателем для личного пользования в 2023 году увеличилось в шесть раз по сравнению с 2022 годом - с 72 до 460, сообщает в пятницу Сибирское таможенное управление. "В регионе деятельности Сибирского таможенного управления увеличилось количество ввезенных физическими лицами автомобилей с электрическим двигателем для личного пользования - с 72 в 2022 году до 460 в 2023 году", - говорится в сообщении. Сибирские таможенники по итогам прошлого года оформили в 6,3 раза больше таможенных приходных ордеров на электромобили. При этом в пресс-службе отметили, что сибиряки ввозили электротранспорт как из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так из стран дальнего зарубежья. Больше всего экологичных машин было ввезено в Красноярский край и Новосибирскую область. "Сибирский климат не мешает растущей популярности электротранспорта. Сумма таможенных платежей и утилизационного сбора, перечисленных в федеральный бюджет в прошлом году по итогам оформления электромобилей, выросла до 228 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова замначальника СТУ Дмитрия Колыханова.

https://ria.ru/20230518/elektromobili-1872530138.html

https://ria.ru/20230226/elektromobili-1854359151.html

красноярский край

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, красноярский край, новосибирская область, евразийский экономический союз, авто