https://ria.ru/20240112/elektromobil-1920912783.html
В Сибири в шесть раз увеличился ввоз электромобилей в 2023 году
В Сибири в шесть раз увеличился ввоз электромобилей в 2023 году - РИА Новости, 12.01.2024
В Сибири в шесть раз увеличился ввоз электромобилей в 2023 году
Количество ввезенных жителями сибирских регионов автомобилей с электрическим двигателем для личного пользования в 2023 году увеличилось в шесть раз по сравнению РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:08
2024-01-12T13:08
2024-01-12T13:08
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НОВОСИБИРСК, 12 янв - РИА Новости. Количество ввезенных жителями сибирских регионов автомобилей с электрическим двигателем для личного пользования в 2023 году увеличилось в шесть раз по сравнению с 2022 годом - с 72 до 460, сообщает в пятницу Сибирское таможенное управление. "В регионе деятельности Сибирского таможенного управления увеличилось количество ввезенных физическими лицами автомобилей с электрическим двигателем для личного пользования - с 72 в 2022 году до 460 в 2023 году", - говорится в сообщении. Сибирские таможенники по итогам прошлого года оформили в 6,3 раза больше таможенных приходных ордеров на электромобили. При этом в пресс-службе отметили, что сибиряки ввозили электротранспорт как из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так из стран дальнего зарубежья. Больше всего экологичных машин было ввезено в Красноярский край и Новосибирскую область. "Сибирский климат не мешает растущей популярности электротранспорта. Сумма таможенных платежей и утилизационного сбора, перечисленных в федеральный бюджет в прошлом году по итогам оформления электромобилей, выросла до 228 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова замначальника СТУ Дмитрия Колыханова.
https://ria.ru/20230518/elektromobili-1872530138.html
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экономика, красноярский край, новосибирская область, евразийский экономический союз, авто
Экономика, Красноярский край, Новосибирская область, Евразийский экономический союз, Авто
В Сибири в шесть раз увеличился ввоз электромобилей в 2023 году
Ввоз электромобилей в регионы Сибири в 2023 году вырос в шесть раз
НОВОСИБИРСК, 12 янв - РИА Новости. Количество ввезенных жителями сибирских регионов автомобилей с электрическим двигателем для личного пользования в 2023 году увеличилось в шесть раз по сравнению с 2022 годом - с 72 до 460, сообщает в пятницу Сибирское таможенное управление.
«
"В регионе деятельности Сибирского таможенного управления увеличилось количество ввезенных физическими лицами автомобилей с электрическим двигателем для личного пользования - с 72 в 2022 году до 460 в 2023 году", - говорится в сообщении.
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Сибирские таможенники по итогам прошлого года оформили в 6,3 раза больше таможенных приходных ордеров на электромобили.
При этом в пресс-службе отметили, что сибиряки ввозили электротранспорт как из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так из стран дальнего зарубежья. Больше всего экологичных машин было ввезено в Красноярский край и Новосибирскую область.
"Сибирский климат не мешает растущей популярности электротранспорта. Сумма таможенных платежей и утилизационного сбора, перечисленных в федеральный бюджет в прошлом году по итогам оформления электромобилей, выросла до 228 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова замначальника СТУ Дмитрия Колыханова.
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