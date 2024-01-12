https://ria.ru/20240112/ekvador-1920933448.html

СМИ: Эквадор задействовал почти 22 500 военных для борьбы с беспорядками

СМИ: Эквадор задействовал почти 22 500 военных для борьбы с беспорядками - РИА Новости, 12.01.2024

СМИ: Эквадор задействовал почти 22 500 военных для борьбы с беспорядками

Власти Эквадора с 10 января задействовали почти 22,5 тысячи военных в рамках антитеррористических операций на фоне вспыхнувших беспорядков в стране, сообщил... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:07

2024-01-12T14:07

2024-01-12T14:07

в мире

эквадор

беспорядки в эквадоре

гуаякиль

кито

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Власти Эквадора с 10 января задействовали почти 22,5 тысячи военных в рамках антитеррористических операций на фоне вспыхнувших беспорядков в стране, сообщил местный телеканал Ecuavisa. Как сообщается, вооруженные силы с 10 января провели 283 антитеррористические операции, которые "дали результаты" в 12 из 20 провинций. "(В операциях - ред.) приняли участие 22 400 военных, разделенных на патрули от 15 до 45 солдат", - сообщил телеканал. Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля в начале января заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу "Фито" - главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником Эквадора. "Фито" отбывал 34-летний срок за торговлю наркотиками, убийства и организованную преступность. После сообщения о его побеге в шести тюрьмах Эквадора начались беспорядки. Позже из тюрьмы также сбежал Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую по величине банду Эквадора "Лос-Лобос". Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой, 139 сотрудников которой оказались в заложниках. После этого в ряде городов начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы самодельных бомб. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить живыми. Кроме того, 9 января неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, их смогли задержать. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет. В среду он сообщил, что силовые структуры после начала беспорядков задержали 329 предположительных преступников и ликвидировали в ходе рейдов пять человек, из плена был спасен 41 человек. Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.

https://ria.ru/20240112/ekvador-1920848637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эквадор, беспорядки в эквадоре, гуаякиль, кито