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В Испании задержали 22 экоактивиста за ущерб более чем на полмиллиона евро - РИА Новости, 12.01.2024
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15:46 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/ekoaktivisty-1920970527.html
В Испании задержали 22 экоактивиста за ущерб более чем на полмиллиона евро
В Испании задержали 22 экоактивиста за ущерб более чем на полмиллиона евро - РИА Новости, 12.01.2024
В Испании задержали 22 экоактивиста за ущерб более чем на полмиллиона евро
Сотрудники Национальной полиции Испании задержали 22 члена экологической организации Futuro Vegetal по подозрению в создании преступной структуры и нанесении... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:46
2024-01-12T15:46
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МАДРИД, 12 янв – РИА Новости. Сотрудники Национальной полиции Испании задержали 22 члена экологической организации Futuro Vegetal по подозрению в создании преступной структуры и нанесении ущерба на сумму более полумиллиона евро, передает в пятницу новостное агентство Europa Press. По его информации, задержания были проведены в Мадриде, Барселоне, Кадисе, Мурсии, Эльде (Аликанте), Сарагосе, Гранаде, Валенсии, Сории, Сантандере и Сан-Себастьяне. Среди задержанных - три главных лидера, которые координировали и направляли деятельность группы как преступной организации. Сообщается, что расследование началось в январе 2022 года после того, как несколько человек из Futuro Vegetal облили краской фасад здания министерства сельского хозяйства, животноводства и продовольствия в Мадриде. Членам организации приписывают 65 преступных акций, включая разбрасывание краски на фасадах Конгресса депутатов и других зданий, блокирование движения на кольцевых дорогах Мадрида, повреждение произведений искусства в музее Прадо и другой частной собственности, а также проникновение на взлетно-посадочные полосы аэропортов Ибицы и Мадрида. В ходе полицейского расследования выяснилось, что организация получила более 140 000 евро в виде пожертвований, часть из которых, предположительно, была получена ее лидерами за координацию преступной деятельности. За эти деяния 22 задержанных были переданы судебным органам как лица, предположительно совершившие преступления, связанные с принадлежностью к преступной организации, нанесением ущерба, повреждением исторического наследия, нанесением ущерба безопасности дорожного и воздушного движения, нападением на представителей власти и нарушением общественного порядка.
https://ria.ru/20231207/arest-1914489731.html
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в мире, мадрид, испания, барселона (город)
В мире, Мадрид, Испания, Барселона (город)
В Испании задержали 22 экоактивиста за ущерб более чем на полмиллиона евро

Полиция Испании задержали 22 экоактивиста за ущерб более чем на полмиллиона евро

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 12 янв – РИА Новости. Сотрудники Национальной полиции Испании задержали 22 члена экологической организации Futuro Vegetal по подозрению в создании преступной структуры и нанесении ущерба на сумму более полумиллиона евро, передает в пятницу новостное агентство Europa Press.
По его информации, задержания были проведены в Мадриде, Барселоне, Кадисе, Мурсии, Эльде (Аликанте), Сарагосе, Гранаде, Валенсии, Сории, Сантандере и Сан-Себастьяне. Среди задержанных - три главных лидера, которые координировали и направляли деятельность группы как преступной организации.
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Сообщается, что расследование началось в январе 2022 года после того, как несколько человек из Futuro Vegetal облили краской фасад здания министерства сельского хозяйства, животноводства и продовольствия в Мадриде. Членам организации приписывают 65 преступных акций, включая разбрасывание краски на фасадах Конгресса депутатов и других зданий, блокирование движения на кольцевых дорогах Мадрида, повреждение произведений искусства в музее Прадо и другой частной собственности, а также проникновение на взлетно-посадочные полосы аэропортов Ибицы и Мадрида.
В ходе полицейского расследования выяснилось, что организация получила более 140 000 евро в виде пожертвований, часть из которых, предположительно, была получена ее лидерами за координацию преступной деятельности.
За эти деяния 22 задержанных были переданы судебным органам как лица, предположительно совершившие преступления, связанные с принадлежностью к преступной организации, нанесением ущерба, повреждением исторического наследия, нанесением ущерба безопасности дорожного и воздушного движения, нападением на представителей власти и нарушением общественного порядка.
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