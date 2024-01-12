https://ria.ru/20240112/dtp-1921064921.html

Под Тамбовом три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки

Под Тамбовом три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки - РИА Новости, 12.01.2024

Под Тамбовом три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки

Три человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля вечером в пятницу в Тамбовской области. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T22:16

2024-01-12T22:16

2024-01-12T22:17

происшествия

авто

тамбов

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ВОРОНЕЖ, 12 янв - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля вечером в пятницу в Тамбовской области. Столкновение произошло вечером в пятницу на автодороге Р-22 "Каспий" - в Знаменском районе Тамбовской области. "Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля "Дэу Нексия" и грузовика-фургона "Мерседе". В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель "Дэу Нексия" и два пассажира", - говорится в сообщении ГИБДД региона. В ГИБДД добавили, что из-за ДТП не пришлось перекрывать движение по трассе и организовывать объезд.

https://ria.ru/20240112/dtp-1921063203.html

тамбов

тамбовская область

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происшествия, авто, тамбов, тамбовская область, гибдд мвд рф, знаменский район