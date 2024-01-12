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Под Тамбовом три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки - РИА Новости, 12.01.2024
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22:16 12.01.2024 (обновлено: 22:17 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/dtp-1921064921.html
Под Тамбовом три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки
Под Тамбовом три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки - РИА Новости, 12.01.2024
Под Тамбовом три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки
Три человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля вечером в пятницу в Тамбовской области. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T22:16
2024-01-12T22:17
происшествия
авто
тамбов
тамбовская область
гибдд мвд рф
знаменский район
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ВОРОНЕЖ, 12 янв - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля вечером в пятницу в Тамбовской области. Столкновение произошло вечером в пятницу на автодороге Р-22 "Каспий" - в Знаменском районе Тамбовской области. "Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля "Дэу Нексия" и грузовика-фургона "Мерседе". В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель "Дэу Нексия" и два пассажира", - говорится в сообщении ГИБДД региона. В ГИБДД добавили, что из-за ДТП не пришлось перекрывать движение по трассе и организовывать объезд.
https://ria.ru/20240112/dtp-1921063203.html
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тамбовская область
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происшествия, авто, тамбов, тамбовская область, гибдд мвд рф, знаменский район
Происшествия, Авто, Тамбов, Тамбовская область, ГИБДД МВД РФ, Знаменский район
Под Тамбовом три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки

В Тамбовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 12 янв - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля вечером в пятницу в Тамбовской области.
Столкновение произошло вечером в пятницу на автодороге Р-22 "Каспий" - в Знаменском районе Тамбовской области.
«
"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля "Дэу Нексия" и грузовика-фургона "Мерседе". В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель "Дэу Нексия" и два пассажира", - говорится в сообщении ГИБДД региона.
В ГИБДД добавили, что из-за ДТП не пришлось перекрывать движение по трассе и организовывать объезд.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
На Ставрополье перевернулся автобус с пятью пассажирами
Вчера, 21:54
 
ПроисшествияАвтоТамбовТамбовская областьГИБДД МВД РФЗнаменский район
 
 
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