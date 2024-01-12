https://ria.ru/20240112/dtp-1921063203.html
На Ставрополье перевернулся автобус с пятью пассажирами
На Ставрополье перевернулся автобус с пятью пассажирами - РИА Новости, 13.01.2024
На Ставрополье перевернулся автобус с пятью пассажирами
Автобус, перевозивший пятерых работников предприятия, перевернулся в Новоалександровском округе Ставропольского края, в результате происшествия пострадал один... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-12T21:54
2024-01-12T21:54
2024-01-13T00:52
происшествия
авто
ставропольский край
кропоткин
новоалександровск
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ПЯТИГОРСК, 12 янв - РИА Новости. Автобус, перевозивший пятерых работников предприятия, перевернулся в Новоалександровском округе Ставропольского края, в результате происшествия пострадал один из пассажиров, сообщает региональная госавтоинспекция. По данным ведомства, ДТП произошло в пятницу около 18.30 мск на 7-м километре автодороги Новоалександровск - Кропоткин. "Водитель автобуса ПАЗ не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в обочину, где автобус перевернулся. В результате 49-летняя пассажирка, местная жительница, с травмами госпитализирована в больницу. Другие участники не пострадали", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что за рулем автобуса находился 63-летний местный житель, который был трезв, злостным нарушителем ПДД не является. "Автобус двигался по заказному маршруту "Солнечнодольск - Темижбекский", в салоне находились 5 пассажиров и водитель. Для 4 пассажиров был вызван сменный автобус , который доставил их к месту следования", – заключили в ведомстве.В Новоалександровском межрайонном следственном отделе организована проверка на предмет соответствия услуг перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. "По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - сообщается в Telegram-канале СУСК по Ставропольскому краю.
https://ria.ru/20240112/postradavshie-1921061630.html
https://ria.ru/20240110/gibdd-1920440326.html
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происшествия, авто, ставропольский край, кропоткин, новоалександровск
Происшествия, Авто, Ставропольский край, Кропоткин, Новоалександровск
На Ставрополье перевернулся автобус с пятью пассажирами
На Ставрополье перевернулся автобус с пятью пассажирами, один человек пострадал