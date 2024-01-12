https://ria.ru/20240112/dtp-1921055981.html

Под Нижним Новгородом произошло ДТП с автобусом и грузовиком

Под Нижним Новгородом произошло ДТП с автобусом и грузовиком - РИА Новости, 12.01.2024

Под Нижним Новгородом произошло ДТП с автобусом и грузовиком

Автобус с рабочими столкнулся с грузовиком в Нижегородской области, один человек погиб, 10 пострадали, сообщает региональная трудовая инспекция. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T21:02

2024-01-12T21:02

2024-01-12T21:02

происшествия

нижний новгород

авто

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Автобус с рабочими столкнулся с грузовиком в Нижегородской области, один человек погиб, 10 пострадали, сообщает региональная трудовая инспекция. "По предварительной информации, 12 января в 18.41 на 3 километре Кстовской объездной дороги произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих ООО "Каркас Монолит". В результате ДТП пострадало 11 человек, из них 1 погиб", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работают реанимационные бригады. Пострадавшие рабочие доставлены в медицинские учреждения для оказания медицинской помощи.

https://ria.ru/20240112/dtp-1921053924.html

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происшествия, нижний новгород, авто, нижегородская область