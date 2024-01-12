https://ria.ru/20240112/dtp-1920914166.html
На трассе в Пензенской области в ДТП погибли четыре человека
На трассе в Пензенской области в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 12.01.2024
На трассе в Пензенской области в ДТП погибли четыре человека
Минивэн опрокинулся в кювет после столкновения с грузовиком в Пензенской области, в результате погибли четыре человека, сообщило областное управление ГИБДД в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:11
2024-01-12T13:11
2024-01-12T13:11
происшествия
пензенская область
городищенский район
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САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости. Минивэн опрокинулся в кювет после столкновения с грузовиком в Пензенской области, в результате погибли четыре человека, сообщило областное управление ГИБДД в Telegram-канале. ДТП произошло в Городищенском районе в четверг в 17.55 мск на 1-м километре автодороги Нижняя Елюзань - Русский Камешкир - Лопатино. "Предварительно установлено, что 11 января произошло столкновение автомобиля Lada Largus (минивэн) под управлением мужчины 1975 года рождения и автомобиля Howo T5G (грузовик) под управлением мужчины 1976 года рождения. После удара автомобиль Lada Largus допускает съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель и пассажиры Lada Largus женщина 1975 года рождения, девушки 1997 и 2005 годов рождения от полученных повреждений скончались на месте", - говорится в сообщении. ГИБДД по факту аварии проводит проверку.
https://ria.ru/20240110/avariya-1920618842.html
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происшествия, пензенская область, городищенский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Пензенская область, Городищенский район, ГИБДД МВД РФ
На трассе в Пензенской области в ДТП погибли четыре человека
ГИБДД: на трассе в Пензенской области в ДТП погибли четыре человека