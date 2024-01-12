https://ria.ru/20240112/dtp-1920857757.html
В Чебоксарах при столкновении троллейбусов пострадали шесть человек
В Чебоксарах при столкновении троллейбусов пострадали шесть человек - РИА Новости, 12.01.2024
В Чебоксарах при столкновении троллейбусов пострадали шесть человек
Водитель и пять пассажиров получили травмы при столкновении двух троллейбусов в Чебоксарах в пятницу, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T09:01
2024-01-12T09:01
2024-01-12T09:02
происшествия
чебоксары
авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Водитель и пять пассажиров получили травмы при столкновении двух троллейбусов в Чебоксарах в пятницу, сообщает МВД Чувашии. "Двенадцатого января около 6.40, подъезжая к остановке общественного транспорта "Улица Николаева", водитель троллейбуса пятого маршрута совершил столкновение с троллейбусом девятого маршрута. За медицинской помощью обратились 25-летний водитель одного из троллейбусов и пять пассажиров", - говорится в релизе. По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции.
https://ria.ru/20240105/dtp-1919769738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чебоксары, авто
Происшествия, Чебоксары, Авто
В Чебоксарах при столкновении троллейбусов пострадали шесть человек
В Чебоксарах при столкновении троллейбусов пострадали водитель и пять пассажиров
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Водитель и пять пассажиров получили травмы при столкновении двух троллейбусов в Чебоксарах в пятницу, сообщает МВД Чувашии.
"Двенадцатого января около 6.40, подъезжая к остановке общественного транспорта "Улица Николаева", водитель троллейбуса пятого маршрута совершил столкновение с троллейбусом девятого маршрута. За медицинской помощью обратились 25-летний водитель одного из троллейбусов и пять пассажиров", - говорится в релизе.
По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции.
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