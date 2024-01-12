https://ria.ru/20240112/dtp-1920857757.html

В Чебоксарах при столкновении троллейбусов пострадали шесть человек

В Чебоксарах при столкновении троллейбусов пострадали шесть человек - РИА Новости, 12.01.2024

В Чебоксарах при столкновении троллейбусов пострадали шесть человек

Водитель и пять пассажиров получили травмы при столкновении двух троллейбусов в Чебоксарах в пятницу, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T09:01

2024-01-12T09:01

2024-01-12T09:02

происшествия

чебоксары

авто

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Водитель и пять пассажиров получили травмы при столкновении двух троллейбусов в Чебоксарах в пятницу, сообщает МВД Чувашии. "Двенадцатого января около 6.40, подъезжая к остановке общественного транспорта "Улица Николаева", водитель троллейбуса пятого маршрута совершил столкновение с троллейбусом девятого маршрута. За медицинской помощью обратились 25-летний водитель одного из троллейбусов и пять пассажиров", - говорится в релизе. По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции.

https://ria.ru/20240105/dtp-1919769738.html

чебоксары

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, чебоксары, авто