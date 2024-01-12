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В Чебоксарах при столкновении троллейбусов пострадали шесть человек - РИА Новости, 12.01.2024
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09:01 12.01.2024 (обновлено: 09:02 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/dtp-1920857757.html
В Чебоксарах при столкновении троллейбусов пострадали шесть человек
В Чебоксарах при столкновении троллейбусов пострадали шесть человек - РИА Новости, 12.01.2024
В Чебоксарах при столкновении троллейбусов пострадали шесть человек
Водитель и пять пассажиров получили травмы при столкновении двух троллейбусов в Чебоксарах в пятницу, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T09:01
2024-01-12T09:02
происшествия
чебоксары
авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Водитель и пять пассажиров получили травмы при столкновении двух троллейбусов в Чебоксарах в пятницу, сообщает МВД Чувашии. "Двенадцатого января около 6.40, подъезжая к остановке общественного транспорта "Улица Николаева", водитель троллейбуса пятого маршрута совершил столкновение с троллейбусом девятого маршрута. За медицинской помощью обратились 25-летний водитель одного из троллейбусов и пять пассажиров", - говорится в релизе. По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции.
https://ria.ru/20240105/dtp-1919769738.html
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происшествия, чебоксары, авто
Происшествия, Чебоксары, Авто
В Чебоксарах при столкновении троллейбусов пострадали шесть человек

В Чебоксарах при столкновении троллейбусов пострадали водитель и пять пассажиров

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Водитель и пять пассажиров получили травмы при столкновении двух троллейбусов в Чебоксарах в пятницу, сообщает МВД Чувашии.
"Двенадцатого января около 6.40, подъезжая к остановке общественного транспорта "Улица Николаева", водитель троллейбуса пятого маршрута совершил столкновение с троллейбусом девятого маршрута. За медицинской помощью обратились 25-летний водитель одного из троллейбусов и пять пассажиров", - говорится в релизе.
По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции.
Место ДТП, где столкнулись два автомобиля на трассе Хабаровск-Владивосток в Приморском крае. 5 января 2024
При встречном столкновении иномарок в Приморье погибли три человека
5 января, 06:40
 
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