https://ria.ru/20240112/drony-1920870340.html

Британия направит часть финпомощи Украине на "крупнейшую" поставку дронов

Британия направит часть финпомощи Украине на "крупнейшую" поставку дронов - РИА Новости, 12.01.2024

Британия направит часть финпомощи Украине на "крупнейшую" поставку дронов

Часть объявленного британским правительством военного финансирования Киева будет направлена на "крупнейшую" поставку БПЛА Украине, следует из документа,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T10:31

2024-01-12T10:31

2024-01-12T11:38

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россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Часть объявленного британским правительством военного финансирования Киева будет направлена на "крупнейшую" поставку БПЛА Украине, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства."Из 2,5 миллиарда фунтов стерлингов не менее 200 миллионов фунтов стерлингов будет потрачено на масштабную программу по быстрой закупке и производству тысяч военных беспилотников для Украины, включая разведывательные беспилотники, ударные и морские беспилотники дальнего радиуса действия", - сказано в тексте.Указывается, что "эти технологии дадут Украине передовые, проверенные в боях возможности для защиты своих граждан и нанесения ударов" по российским войскам "на суше и на море"."Это будет самая крупная поставка беспилотников в Украину из всех стран", - говорится в документе.Отмечается, что большинство беспилотников будет производиться в Великобритании.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240111/ukraina-1920707324.html

https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1920832337.html

https://ria.ru/20240112/prekraschenie-1920831872.html

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киев

великобритания

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украина, киев, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, великобритания, россия, нато, в мире