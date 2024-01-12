Рейтинг@Mail.ru
Британия направит часть финпомощи Украине на "крупнейшую" поставку дронов - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 12.01.2024 (обновлено: 11:38 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/drony-1920870340.html
Британия направит часть финпомощи Украине на "крупнейшую" поставку дронов
Британия направит часть финпомощи Украине на "крупнейшую" поставку дронов - РИА Новости, 12.01.2024
Британия направит часть финпомощи Украине на "крупнейшую" поставку дронов
Часть объявленного британским правительством военного финансирования Киева будет направлена на "крупнейшую" поставку БПЛА Украине, следует из документа,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:31
2024-01-12T11:38
украина
киев
сергей лавров
владимир путин
дмитрий песков
великобритания
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920884850_0:39:1799:1051_1920x0_80_0_0_48a98a164e88e661db27ab12767d381a.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Часть объявленного британским правительством военного финансирования Киева будет направлена на "крупнейшую" поставку БПЛА Украине, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства."Из 2,5 миллиарда фунтов стерлингов не менее 200 миллионов фунтов стерлингов будет потрачено на масштабную программу по быстрой закупке и производству тысяч военных беспилотников для Украины, включая разведывательные беспилотники, ударные и морские беспилотники дальнего радиуса действия", - сказано в тексте.Указывается, что "эти технологии дадут Украине передовые, проверенные в боях возможности для защиты своих граждан и нанесения ударов" по российским войскам "на суше и на море"."Это будет самая крупная поставка беспилотников в Украину из всех стран", - говорится в документе.Отмечается, что большинство беспилотников будет производиться в Великобритании.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920707324.html
https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1920832337.html
https://ria.ru/20240112/prekraschenie-1920831872.html
украина
киев
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920884850_179:0:1779:1200_1920x0_80_0_0_f8367420032e61086900b1c571e35300.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, великобритания, россия, нато, в мире
Украина, Киев, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Великобритания, Россия, НАТО, В мире
Британия направит часть финпомощи Украине на "крупнейшую" поставку дронов

Британия направит часть финансирования Украины на поставку дронов

© Фото : Royal Navy/LPhot Barry SwainsburyБританские БПЛА Banshee Jet 80+
Британские БПЛА Banshee Jet 80+ - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : Royal Navy/LPhot Barry Swainsbury
Британские БПЛА Banshee Jet 80+. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Часть объявленного британским правительством военного финансирования Киева будет направлена на "крупнейшую" поставку БПЛА Украине, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.
«
"Из 2,5 миллиарда фунтов стерлингов не менее 200 миллионов фунтов стерлингов будет потрачено на масштабную программу по быстрой закупке и производству тысяч военных беспилотников для Украины, включая разведывательные беспилотники, ударные и морские беспилотники дальнего радиуса действия", - сказано в тексте.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
"Новые реалии". В США дали Зеленскому неприятный совет по России
Вчера, 12:52
Указывается, что "эти технологии дадут Украине передовые, проверенные в боях возможности для защиты своих граждан и нанесения ударов" по российским войскам "на суше и на море".
"Это будет самая крупная поставка беспилотников в Украину из всех стран", - говорится в документе.
Отмечается, что большинство беспилотников будет производиться в Великобритании.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Зеленский обвинил политиков в США в лишении денег пенсионеров на Украине
00:30
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине
00:20
 
УкраинаКиевСергей ЛавровВладимир ПутинДмитрий ПесковВеликобританияРоссияНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала