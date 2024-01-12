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Финансист раскрыла, какой долг банк может самовольно продать коллекторам
Финансист раскрыла, какой долг банк может самовольно продать коллекторам - РИА Новости, 12.01.2024
Финансист раскрыла, какой долг банк может самовольно продать коллекторам
Банки могут продавать коллекторам просроченные долги, но далеко не все, и только если это документально обосновано, рассказала в беседе с агентством "Прайм"... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T03:15
2024-01-12T03:15
2024-01-12T03:16
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общество
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ольга вяльшина
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Банки могут продавать коллекторам просроченные долги, но далеко не все, и только если это документально обосновано, рассказала в беседе с агентством "Прайм" руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина."Согласия заемщика при этом не требуется, но лишь если в кредитном договоре оговорена возможность переуступки", — цитирует Вяльшину агентство.Просроченным считается долг, по которому не платят более 90 дней, но на практике для его уступки третьему лицу — цессии — требуется несколько месяцев. При этом должнику должно прийти уведомление. Если такового нет, а коллекторы уже названивают, это может быть мошенничеством, предупредила эксперт.Продать можно не всякий долг, а лишь по займам, кредитам и договорам подряда и поставки. Такая возможность должна быть прописана в договоре. Долги по алиментам, возмещению ущерба жизни и здоровья не продаются.Даже если ваш долг оказался у коллекторов, с ними можно договориться о рассрочке, уверена Вяльшина. Старые долги (более трех лет) можно оспорить в суде по причине истечения срока исковой давности.
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россия, общество, роскачество, ольга вяльшина, вклады, банки
Россия, Общество, Роскачество, Ольга Вяльшина, Вклады, Банки
Финансист раскрыла, какой долг банк может самовольно продать коллекторам
Финансист Вяльшина: банк может самовольно продать коллекторам долг по займам
МОСКВА, 12 янв
— РИА Новости.
Банки могут продавать коллекторам просроченные долги, но далеко не все, и только если это документально обосновано, рассказала в беседе
с агентством "Прайм" руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.
«
"Согласия заемщика при этом не требуется, но лишь если в кредитном договоре оговорена возможность переуступки", — цитирует Вяльшину агентство.
Просроченным считается долг, по которому не платят более 90 дней, но на практике для его уступки третьему лицу — цессии — требуется несколько месяцев. При этом должнику должно прийти уведомление. Если такового нет, а коллекторы уже названивают, это может быть мошенничеством, предупредила эксперт.
Продать можно не всякий долг, а лишь по займам, кредитам и договорам подряда и поставки. Такая возможность должна быть прописана в договоре. Долги по алиментам, возмещению ущерба жизни и здоровья не продаются.
Даже если ваш долг оказался у коллекторов, с ними можно договориться о рассрочке, уверена Вяльшина. Старые долги (более трех лет) можно оспорить в суде по причине истечения срока исковой давности.
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