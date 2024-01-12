https://ria.ru/20240112/dogovor-1921069043.html

В США заявили о переговорах с Киевом по договору о гарантиях безопасности

В США заявили о переговорах с Киевом по договору о гарантиях безопасности - РИА Новости, 12.01.2024

В США заявили о переговорах с Киевом по договору о гарантиях безопасности

США стремятся подписать с Украиной договор о гарантиях безопасности, по данному вопросу стартовали двусторонние консультации с украинским правительством,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T22:55

2024-01-12T22:55

2024-01-12T22:55

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

владимир зеленский

сергей лавров

риши сунак

нато

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. США стремятся подписать с Украиной договор о гарантиях безопасности, по данному вопросу стартовали двусторонние консультации с украинским правительством, заявила посол США на Украине Бриджет Бринк. В пятницу британский премьер Риши Сунак и Владимир Зеленский подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности между Лондоном и Киевом. Документ рассчитан на 10 лет, Британия обязалась поддерживать Украину в этот период. Договор состоит из девяти частей: оборона и безопасность, морская безопасность, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, защита критической инфраструктуры, работа с пропагандой, кибербезопасностью, организованной преступностью, фискальная поддержка, восстановление Украины. "Мы уже начали двусторонние консультации с правительством, с офисом (Зеленского), с правительственными учреждениями, и мы обсуждаем с ними то, какими могут быть обязательства безопасности с нашей стороны. Сейчас было два раунда, и переговоры продолжатся, администрация Байдена стремится к этой договоренности", – приводит слова Бринк украинское издание "Европейская правда". Бринк, по данным издания, не стала уточнять очертания или сроки будущего соглашения, поскольку переговоры продолжаются. Впрочем, она подчеркнула, что США выступают за вступление Украины в НАТО, а соглашение о безопасности призвано создать "мост для обеспечения безопасности", пока это членство не стало реальностью. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240112/dogovor-1921031313.html

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

украина

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, риши сунак, нато