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Здоровье без диет. Назван легкий метод избежать проблем с сердцем и сахаром - РИА Новости, 12.01.2024
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Наука
 
08:00 12.01.2024 (обновлено: 08:03 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/dieta-1920716665.html
Здоровье без диет. Назван легкий метод избежать проблем с сердцем и сахаром
Здоровье без диет. Назван легкий метод избежать проблем с сердцем и сахаром - РИА Новости, 12.01.2024
Здоровье без диет. Назван легкий метод избежать проблем с сердцем и сахаром
Чем позже завтрак, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа, установили ученые. Как время приема пищи влияет на здоровье и что такое РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T08:00
2024-01-12T08:03
наука
здоровье
медицина
диета
диабет
сердце
сон
пища
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Чем позже завтрак, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа, установили ученые. Как время приема пищи влияет на здоровье и что такое хронопитание — в материале РИА Новости.Время худетьИнтенсивность энергетических процессов в организме зависит от времени суток — это называется циркадными ритмами. Увязывать с ними график приема пищи вполне логично. В середине 1980-х даже возник специальный термин — хронопитание. В 2009-м вышла первая книга о хронопитании под редакцией японских ученых. "То, что периодичность приемов пищи важна для здоровья, осознают и на Западе, и на Востоке. Еще в древней японской литературе указывали на важность завтрака", — подчеркивает один из авторов Хироака Ода из Нагойского университета.Общеизвестно, что люди, работающие по ночам, чаще страдают болезнями сердца и ожирением. Есть данные о том, что у них выше риск рака. С помощью хронопитания ученые надеются решить проблемы лишнего веса и диабета второго типа, чрезвычайно распространенные в развитых странах мира. В Японии вообще сложилась парадоксальная ситуация. Люди следят за питанием, снижают калорийность, поддерживают физическую активность, а доля населения с нарушениями метаболизма растет. Возможно, дело не только в том, что мы едим, но и в какое время.Не завтракать — плохая идеяСахарный диабет возникает из-за сбоя в метаболизме глюкозы. Тут с циркадными ритмами прямая связь: глюкоза лучше усваивается утром и днем. Поздние завтраки и ужины, привычные в современном мире, нарушают циркадные ритмы и повышают уровень глюкозы в крови. Помимо диабета, это способствует развитию сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных заболеваний. Курение, стресс, быстрый ритм жизни усугубляют ситуацию.В зоне риска люди с вечерним хронотипом — "совы". Как отмечают авторы обзора "Хронопитание в лечении диабета", те, кто ужинают поздно, чаще пропускают завтрак, а это на 21 процент увеличивает вероятность диабета второго типа. Поздний ужин сбивает циркадные ритмы, и человек не получает сигнал голода с утра.Долгое время не могли сформулировать причинно-следственную связь между пропуском завтрака, продолжительностью ночного голодания и метаболизмом. Недавно опубликованные работы, выполненные на основе данных французского исследования NutriNet-Santé (более 103 тысяч анкет), прояснили эти вопросы.Как установили ученые из Испании, с 2009 по 2021 год сахарным диабетом заболели 963 анкетируемых. И "сов" среди них гораздо больше. Реже заболевали те, кто делал перекусы либо держал ночной пост не менее 13 часов.Поздний завтрак повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний — сделали вывод французские специалисты, проанализировав те же анкеты. Почти две тысячи диагнозов. Причем сказывается каждый час задержки, а ужин после девяти вечера увеличивает риск на 28 процентов. Более продолжительное пищевое окно, то есть голодание между ужином и завтраком, наоборот, благотворно. В ритме с организмом"Внутренние часы, циркадные ритмы регулируют многочисленные физиологические и биологические процессы в организме, включая гормональный баланс, сон, температуру тела и умственную активность", — поясняет врач-нутрициолог Мария Меньшикова из "Теледоктор24".Эти ритмы, в свою очередь, определяются мелатонином (гормоном сна), который вырабатывается шишковидной железой мозга, добавляет эксперт по биохакингу Галина Хусаинова. За открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадные ритмы, в 2017-м присудили Нобелевскую премию."В тибетской медицине эти механизмы были давно известны. Каждый внутренний орган подчинен своему расписанию. За 24 часа сменяются фазы активности и пассивности, что используют в методах лечения и приема лекарств в определенное время. Следуя циркадной медицине, здоровый человек пробуждается в пять-шесть утра, чтобы позавтракать в семь, когда запускается каскад работы всего желудочно-кишечного тракта. Пищеварительный процесс заканчивается детоксикацией в печени с часу до трех часов ночи (при условии глубокого сна) и очищением прямой кишки в пять утра", — перечисляет Хусаинова.По ее словам, существенный вклад в исследование пищевых циркадных ритмов внес Сатчин Панда, профессор Института Солка. Он экспериментально показал, что 12-часовая пищевая пауза оздоравливает организм.Главное правило — избегать приема пищи поздно вечером, считает Меньшикова. Это позволяет сократить время, которое отводится для питания."Например, если вы завтракаете в семь утра и ужинаете в восемь вечера, цель — уменьшить этот промежуток с 13 до 11 или 10 часов", — уточняет медик.Важно соблюдать график приема пищи. Для завтрака оптимален интервал с 6:30 до 9:30 утра, остальное можно подстраивать. Нельзя лишь слишком поздно ужинать. Всего за день — три-четыре подхода к столу.Однако, предупреждает Меньшикова, "фастфуд и полуфабрикаты вредят даже при самом строгом соблюдении режима дня". Питание должно быть хорошо сбалансированным."Регулярность приема пищи в определенные часы способствует эффективному использованию энергии и помогает поддерживать оптимальный вес. Интервальное голодание также улучшает инсулиновую чувствительность и метаболические показатели", — отмечает нутрициолог Ольга Ильичева, руководитель научного отдела МИИН.Опубликовано много работ, посвященных связи между временем питания и сердечно-сосудистым здоровьем, например, метаанализ из Китая. Есть российские статьи на эту тему. Регулярный режим приема пищи повышает качество сна, снижает риск психологических проблем, таких как депрессия и тревожность."Важно позавтракать в течение первого часа после пробуждения. Ранний обед, около 12:00, способствует более эффективному метаболизму. Чтобы справиться с падением кортизола, которое обычно происходит днем в три-четыре часа, можно поесть около двух. Ранний ужин в районе шести вечера облегчает усвоение пищи", — говорит Ильичева.Даже если нет аппетита с утра, например, из-за стресса, нужно позавтракать, желательно — самыми любимыми продуктами, добавляет эксперт. Однако, прежде чем что-то менять в питании, необходимо проконсультироваться с врачом и нутрициологом.
https://ria.ru/20240105/obzhorstvo-1918765524.html
https://ria.ru/20231218/polifenoly-1916087668.html
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Татьяна Пичугина
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РИА Новости
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здоровье, медицина, диета, диабет, сердце, сон, пища, ожирение, метаболизм
Наука, Здоровье, Медицина, Диета, Диабет, Сердце, Сон, пища, Ожирение, Метаболизм
Здоровье без диет. Назван легкий метод избежать проблем с сердцем и сахаром

Ученые: поздний завтрак и ужин повышают риск болезней сердца и диабета

© iStock.com / BartekSzewczykМужчина и женщина завтракают
Мужчина и женщина завтракают - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© iStock.com / BartekSzewczyk
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Чем позже завтрак, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа, установили ученые. Как время приема пищи влияет на здоровье и что такое хронопитание — в материале РИА Новости.

Время худеть

Интенсивность энергетических процессов в организме зависит от времени суток — это называется циркадными ритмами. Увязывать с ними график приема пищи вполне логично. В середине 1980-х даже возник специальный термин — хронопитание.
В 2009-м вышла первая книга о хронопитании под редакцией японских ученых. "То, что периодичность приемов пищи важна для здоровья, осознают и на Западе, и на Востоке. Еще в древней японской литературе указывали на важность завтрака", — подчеркивает один из авторов Хироака Ода из Нагойского университета.
Общеизвестно, что люди, работающие по ночам, чаще страдают болезнями сердца и ожирением. Есть данные о том, что у них выше риск рака. С помощью хронопитания ученые надеются решить проблемы лишнего веса и диабета второго типа, чрезвычайно распространенные в развитых странах мира. В Японии вообще сложилась парадоксальная ситуация. Люди следят за питанием, снижают калорийность, поддерживают физическую активность, а доля населения с нарушениями метаболизма растет. Возможно, дело не только в том, что мы едим, но и в какое время.
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Не завтракать — плохая идея

Сахарный диабет возникает из-за сбоя в метаболизме глюкозы. Тут с циркадными ритмами прямая связь: глюкоза лучше усваивается утром и днем. Поздние завтраки и ужины, привычные в современном мире, нарушают циркадные ритмы и повышают уровень глюкозы в крови. Помимо диабета, это способствует развитию сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных заболеваний. Курение, стресс, быстрый ритм жизни усугубляют ситуацию.
В зоне риска люди с вечерним хронотипом — "совы". Как отмечают авторы обзора "Хронопитание в лечении диабета", те, кто ужинают поздно, чаще пропускают завтрак, а это на 21 процент увеличивает вероятность диабета второго типа. Поздний ужин сбивает циркадные ритмы, и человек не получает сигнал голода с утра.
© Journal of Neurochemistry 2021Питательный завтрак и низкокалорийный ужин показывают лучший метаболический ответ организма, чем легкий завтрак и поздний плотный ужин
Время приема пищи и циркадные ритмы
© Journal of Neurochemistry 2021
Питательный завтрак и низкокалорийный ужин показывают лучший метаболический ответ организма, чем легкий завтрак и поздний плотный ужин
Долгое время не могли сформулировать причинно-следственную связь между пропуском завтрака, продолжительностью ночного голодания и метаболизмом. Недавно опубликованные работы, выполненные на основе данных французского исследования NutriNet-Santé (более 103 тысяч анкет), прояснили эти вопросы.
Как установили ученые из Испании, с 2009 по 2021 год сахарным диабетом заболели 963 анкетируемых. И "сов" среди них гораздо больше. Реже заболевали те, кто делал перекусы либо держал ночной пост не менее 13 часов.
Поздний завтрак повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний — сделали вывод французские специалисты, проанализировав те же анкеты. Почти две тысячи диагнозов. Причем сказывается каждый час задержки, а ужин после девяти вечера увеличивает риск на 28 процентов. Более продолжительное пищевое окно, то есть голодание между ужином и завтраком, наоборот, благотворно.
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В ритме с организмом

"Внутренние часы, циркадные ритмы регулируют многочисленные физиологические и биологические процессы в организме, включая гормональный баланс, сон, температуру тела и умственную активность", — поясняет врач-нутрициолог Мария Меньшикова из "Теледоктор24".
Эти ритмы, в свою очередь, определяются мелатонином (гормоном сна), который вырабатывается шишковидной железой мозга, добавляет эксперт по биохакингу Галина Хусаинова. За открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадные ритмы, в 2017-м присудили Нобелевскую премию.
"В тибетской медицине эти механизмы были давно известны. Каждый внутренний орган подчинен своему расписанию. За 24 часа сменяются фазы активности и пассивности, что используют в методах лечения и приема лекарств в определенное время. Следуя циркадной медицине, здоровый человек пробуждается в пять-шесть утра, чтобы позавтракать в семь, когда запускается каскад работы всего желудочно-кишечного тракта. Пищеварительный процесс заканчивается детоксикацией в печени с часу до трех часов ночи (при условии глубокого сна) и очищением прямой кишки в пять утра", — перечисляет Хусаинова.
© Иллюстрация РИА НовостиОптимальный завтрак
Оптимальный завтрак - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Иллюстрация РИА Новости
По ее словам, существенный вклад в исследование пищевых циркадных ритмов внес Сатчин Панда, профессор Института Солка. Он экспериментально показал, что 12-часовая пищевая пауза оздоравливает организм.
Главное правило — избегать приема пищи поздно вечером, считает Меньшикова. Это позволяет сократить время, которое отводится для питания.
"Например, если вы завтракаете в семь утра и ужинаете в восемь вечера, цель — уменьшить этот промежуток с 13 до 11 или 10 часов", — уточняет медик.
Важно соблюдать график приема пищи. Для завтрака оптимален интервал с 6:30 до 9:30 утра, остальное можно подстраивать. Нельзя лишь слишком поздно ужинать. Всего за день — три-четыре подхода к столу.
© ИнфографикаОптимальный завтрак
Оптимальный завтрак
© Инфографика
Однако, предупреждает Меньшикова, "фастфуд и полуфабрикаты вредят даже при самом строгом соблюдении режима дня". Питание должно быть хорошо сбалансированным.
"Регулярность приема пищи в определенные часы способствует эффективному использованию энергии и помогает поддерживать оптимальный вес. Интервальное голодание также улучшает инсулиновую чувствительность и метаболические показатели", — отмечает нутрициолог Ольга Ильичева, руководитель научного отдела МИИН.
Опубликовано много работ, посвященных связи между временем питания и сердечно-сосудистым здоровьем, например, метаанализ из Китая. Есть российские статьи на эту тему. Регулярный режим приема пищи повышает качество сна, снижает риск психологических проблем, таких как депрессия и тревожность.
"Важно позавтракать в течение первого часа после пробуждения. Ранний обед, около 12:00, способствует более эффективному метаболизму. Чтобы справиться с падением кортизола, которое обычно происходит днем в три-четыре часа, можно поесть около двух. Ранний ужин в районе шести вечера облегчает усвоение пищи", — говорит Ильичева.
Даже если нет аппетита с утра, например, из-за стресса, нужно позавтракать, желательно — самыми любимыми продуктами, добавляет эксперт. Однако, прежде чем что-то менять в питании, необходимо проконсультироваться с врачом и нутрициологом.
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