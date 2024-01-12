https://ria.ru/20240112/deti-1920956165.html

В Эстонии в 2023 году обновили антирекорд рождаемости

В Эстонии в 2023 году обновили антирекорд рождаемости - РИА Новости, 12.01.2024

В Эстонии в 2023 году обновили антирекорд рождаемости

Эстония в 2023 году обновила антирекорд рождаемости, которая опустилась ниже 11 тысяч детей, сообщил в пятницу республиканский департамент статистики. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T15:09

2024-01-12T15:09

2024-01-12T15:21

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв - РИА Новости. Эстония в 2023 году обновила антирекорд рождаемости, которая опустилась ниже 11 тысяч детей, сообщил в пятницу республиканский департамент статистики. "В 2023 году в Эстонии родился 10 721 ребенок, что на 850, или почти на 8% меньше, чем годом ранее. В 2022 году в Эстонии впервые за последнее столетие родилось менее 12 тысяч детей, тогда показатель в годовом исчислении снизился на 12%, установив антирекорд рождаемости", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в течение прошлого года в Эстонии умерли 15 832 человека, то есть естественный прирост населения был отрицательным и составил 5111 человек. Самая высокая рождаемость в Эстонии регистрировалась в 1980-е годы, когда в среднем в год рождалось около 24 тысяч детей. Рекордным стал 1987 год, когда родилось чуть более 25 тысяч детей. Всего в Эстонии, по состоянию на 2023 год, проживают более 1,35 миллиона человек.

https://ria.ru/20240110/putin-1920482349.html

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