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В Эстонии в 2023 году обновили антирекорд рождаемости - РИА Новости, 12.01.2024
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15:09 12.01.2024 (обновлено: 15:21 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/deti-1920956165.html
В Эстонии в 2023 году обновили антирекорд рождаемости
В Эстонии в 2023 году обновили антирекорд рождаемости - РИА Новости, 12.01.2024
В Эстонии в 2023 году обновили антирекорд рождаемости
Эстония в 2023 году обновила антирекорд рождаемости, которая опустилась ниже 11 тысяч детей, сообщил в пятницу республиканский департамент статистики. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:09
2024-01-12T15:21
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв - РИА Новости. Эстония в 2023 году обновила антирекорд рождаемости, которая опустилась ниже 11 тысяч детей, сообщил в пятницу республиканский департамент статистики. "В 2023 году в Эстонии родился 10 721 ребенок, что на 850, или почти на 8% меньше, чем годом ранее. В 2022 году в Эстонии впервые за последнее столетие родилось менее 12 тысяч детей, тогда показатель в годовом исчислении снизился на 12%, установив антирекорд рождаемости", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в течение прошлого года в Эстонии умерли 15 832 человека, то есть естественный прирост населения был отрицательным и составил 5111 человек. Самая высокая рождаемость в Эстонии регистрировалась в 1980-е годы, когда в среднем в год рождалось около 24 тысяч детей. Рекордным стал 1987 год, когда родилось чуть более 25 тысяч детей. Всего в Эстонии, по состоянию на 2023 год, проживают более 1,35 миллиона человек.
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в мире, эстония
В мире, Эстония
В Эстонии в 2023 году обновили антирекорд рождаемости

Власти: в Эстонии в 2023 году родилось почти на 8% меньше детей, чем годом ранее

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМедицинский работник и новорожденный ребенок
Медицинский работник и новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Медицинский работник и новорожденный ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв - РИА Новости. Эстония в 2023 году обновила антирекорд рождаемости, которая опустилась ниже 11 тысяч детей, сообщил в пятницу республиканский департамент статистики.
«
"В 2023 году в Эстонии родился 10 721 ребенок, что на 850, или почти на 8% меньше, чем годом ранее. В 2022 году в Эстонии впервые за последнее столетие родилось менее 12 тысяч детей, тогда показатель в годовом исчислении снизился на 12%, установив антирекорд рождаемости", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в течение прошлого года в Эстонии умерли 15 832 человека, то есть естественный прирост населения был отрицательным и составил 5111 человек.
Самая высокая рождаемость в Эстонии регистрировалась в 1980-е годы, когда в среднем в год рождалось около 24 тысяч детей. Рекордным стал 1987 год, когда родилось чуть более 25 тысяч детей. Всего в Эстонии, по состоянию на 2023 год, проживают более 1,35 миллиона человек.
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