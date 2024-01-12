В Ярославскую область прибыли почти 300 белгородских детей

Евраев: в Ярославль приехали почти 300 детей из Белгородской области
"В Ярославль приехала большая группа детей из Белгородской области. Сразу после ударов ВСУ по региону предложил коллеге Вячеславу Гладкову нашу помощь. Приняли сегодня 286 ребят из приграничных районов", - написал Евраев в своем Telegram-канале.
Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.
Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.
Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.
Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.
В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.
В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.
Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.
Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.
Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.
Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.
По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.
По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.
После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.
После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.
Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.
Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.
В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.
В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.
Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.
Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.
По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.
После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.