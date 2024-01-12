https://ria.ru/20240112/deti-1920940404.html

В Ярославскую область прибыли почти 300 белгородских детей

В Ярославскую область прибыли почти 300 белгородских детей - РИА Новости, 12.01.2024

В Ярославскую область прибыли почти 300 белгородских детей

Почти 300 детей из приграничных районов Белгородской области приехали в Ярославскую область для отдыха и оздоровления, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:27

2024-01-12T14:27

2024-01-12T14:28

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

михаил евраев

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Почти 300 детей из приграничных районов Белгородской области приехали в Ярославскую область для отдыха и оздоровления, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В Ярославль приехала большая группа детей из Белгородской области. Сразу после ударов ВСУ по региону предложил коллеге Вячеславу Гладкову нашу помощь. Приняли сегодня 286 ребят из приграничных районов", - написал Евраев в своем Telegram-канале.По его словам, детей разместят в санатории "Искра". Им будут обеспечены и отдых, и оздоровление, и обучение. Также, пообещал Евраев, гостей познакомят со знаковыми местами и историей Ярославской области. По данным областного правительства, возраст детей – 13-15 лет. Они проведут в регионе 21 день. Для организации учебного процесса привлекут учителей Великосельской школы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим он связался с губернаторами Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать помощь. Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль. 8 января около 21.30 мск система ПВО сбила 10 украинских реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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белгород

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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, михаил евраев, ярославская область