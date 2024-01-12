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В Ярославскую область прибыли почти 300 белгородских детей - РИА Новости, 12.01.2024
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14:27 12.01.2024 (обновлено: 14:28 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/deti-1920940404.html
В Ярославскую область прибыли почти 300 белгородских детей
В Ярославскую область прибыли почти 300 белгородских детей - РИА Новости, 12.01.2024
В Ярославскую область прибыли почти 300 белгородских детей
Почти 300 детей из приграничных районов Белгородской области приехали в Ярославскую область для отдыха и оздоровления, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:27
2024-01-12T14:28
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
михаил евраев
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Почти 300 детей из приграничных районов Белгородской области приехали в Ярославскую область для отдыха и оздоровления, сообщил губернатор Михаил Евраев. &quot;В Ярославль приехала большая группа детей из Белгородской области. Сразу после ударов ВСУ по региону предложил коллеге Вячеславу Гладкову нашу помощь. Приняли сегодня 286 ребят из приграничных районов&quot;, - написал Евраев в своем Telegram-канале.По его словам, детей разместят в санатории "Искра". Им будут обеспечены и отдых, и оздоровление, и обучение. Также, пообещал Евраев, гостей познакомят со знаковыми местами и историей Ярославской области. По данным областного правительства, возраст детей – 13-15 лет. Они проведут в регионе 21 день. Для организации учебного процесса привлекут учителей Великосельской школы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим он связался с губернаторами Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать помощь. Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль. 8 января около 21.30 мск система ПВО сбила 10 украинских реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.
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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, михаил евраев, ярославская область
Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Михаил Евраев, Ярославская область
В Ярославскую область прибыли почти 300 белгородских детей

Евраев: в Ярославль приехали почти 300 детей из Белгородской области

© Pixabay / FoYuЗима в Ярославле
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© Pixabay / FoYu
Зима в Ярославле. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Почти 300 детей из приграничных районов Белгородской области приехали в Ярославскую область для отдыха и оздоровления, сообщил губернатор Михаил Евраев.
«

"В Ярославль приехала большая группа детей из Белгородской области. Сразу после ударов ВСУ по региону предложил коллеге Вячеславу Гладкову нашу помощь. Приняли сегодня 286 ребят из приграничных районов", - написал Евраев в своем Telegram-канале.

По его словам, детей разместят в санатории "Искра". Им будут обеспечены и отдых, и оздоровление, и обучение. Также, пообещал Евраев, гостей познакомят со знаковыми местами и историей Ярославской области.
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По данным областного правительства, возраст детей – 13-15 лет. Они проведут в регионе 21 день. Для организации учебного процесса привлекут учителей Великосельской школы.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим он связался с губернаторами Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать помощь.
Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль. 8 января около 21.30 мск система ПВО сбила 10 украинских реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
Белгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМихаил ЕвраевЯрославская область
 
 
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