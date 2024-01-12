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Дерипаска оценил планы Минфина по размещению ОФЗ в юанях - РИА Новости, 12.01.2024
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13:13 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/deripaska-1920914730.html
Дерипаска оценил планы Минфина по размещению ОФЗ в юанях
Дерипаска оценил планы Минфина по размещению ОФЗ в юанях - РИА Новости, 12.01.2024
Дерипаска оценил планы Минфина по размещению ОФЗ в юанях
Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале назвал правильной стратегией планы Минфина России по размещению гособлигаций,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:13
2024-01-12T13:13
экономика
россия
олег дерипаска
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале назвал правильной стратегией планы Минфина России по размещению гособлигаций, номинированных в китайской валюте. "Очень правильная стратегия: начать формирование бенчмарков долгового рынка в юанях", - написал Дерипаска, комментируя планы Минфина России по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях. "Да, будет непросто. Необходимо объяснить партнёру не только выгодность, но и надёжность. Но это откроет дорогу российским компаниям к снижению стоимости долга. На сегодня это (высокая стоимость кредита) — самое главное препятствие на пути процветания и экономического роста России", - добавил он. Минфин России продолжает работу над размещением ОФЗ в юанях - ожидает поддержку этой инициативы со стороны китайских партнеров, рассказал в четверг директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов. Вопрос о выпуске ОФЗ в юанях обсуждается уже достаточно долгое время. Впервые Минфин России заявил о намерении разместить облигации федерального займа в юанях в 2015 году. Тогда предполагалось разместить бумаги на 1 миллиард долларов в эквиваленте и только для китайских инвесторов.
https://ria.ru/20231124/swift-1911481863.html
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экономика, россия, олег дерипаска, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Олег Дерипаска, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Дерипаска оценил планы Минфина по размещению ОФЗ в юанях

Дерипаска назвал планы Минфина по размещению ОФЗ в юанях правильной стратегией

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкКитайские банкноты
Китайские банкноты - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Китайские банкноты. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале назвал правильной стратегией планы Минфина России по размещению гособлигаций, номинированных в китайской валюте.
"Очень правильная стратегия: начать формирование бенчмарков долгового рынка в юанях", - написал Дерипаска, комментируя планы Минфина России по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях.
«
"Да, будет непросто. Необходимо объяснить партнёру не только выгодность, но и надёжность. Но это откроет дорогу российским компаниям к снижению стоимости долга. На сегодня это (высокая стоимость кредита) — самое главное препятствие на пути процветания и экономического роста России", - добавил он.
Минфин России продолжает работу над размещением ОФЗ в юанях - ожидает поддержку этой инициативы со стороны китайских партнеров, рассказал в четверг директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов.
Вопрос о выпуске ОФЗ в юанях обсуждается уже достаточно долгое время. Впервые Минфин России заявил о намерении разместить облигации федерального займа в юанях в 2015 году. Тогда предполагалось разместить бумаги на 1 миллиард долларов в эквиваленте и только для китайских инвесторов.
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