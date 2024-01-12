https://ria.ru/20240112/den-1920890878.html

ЕР проведет единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина

ЕР проведет единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина - РИА Новости, 12.01.2024

ЕР проведет единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина

Партия "Единая Россия" проведет единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента, сообщил секретарь Генсовета партии... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:40

2024-01-12T11:40

2024-01-12T11:40

выборы президента россии — 2024

андрей турчак

владимир путин

единая россия

политика

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" проведет единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. "В "Единой России" 16 января пройдет единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента. Он пройдёт во всех регионах и на всех доступных партийных площадках - в наших штабах общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомах", - написал Турчак в своем Telegram-канале. По его данным, в удаленные территории, где нет возможности куда-то приехать и принять участие в процедуре, поедут волонтеры, которые будут помогать людям. "Параллельно со сбором подписей в регионах на партийных площадках будет проходить обсуждение итогов и планов по народной программе, нашим партийным проектам", - рассказал Турчак.

https://ria.ru/20240112/vybory-1920831518.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей турчак, владимир путин, единая россия, политика