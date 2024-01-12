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ЕР проведет единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина
ЕР проведет единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина - РИА Новости, 12.01.2024
ЕР проведет единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина
Партия "Единая Россия" проведет единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента, сообщил секретарь Генсовета партии... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:40
2024-01-12T11:40
2024-01-12T11:40
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" проведет единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. "В "Единой России" 16 января пройдет единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента. Он пройдёт во всех регионах и на всех доступных партийных площадках - в наших штабах общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомах", - написал Турчак в своем Telegram-канале. По его данным, в удаленные территории, где нет возможности куда-то приехать и принять участие в процедуре, поедут волонтеры, которые будут помогать людям. "Параллельно со сбором подписей в регионах на партийных площадках будет проходить обсуждение итогов и планов по народной программе, нашим партийным проектам", - рассказал Турчак.
https://ria.ru/20240112/vybory-1920831518.html
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андрей турчак, владимир путин, единая россия, политика
Выборы президента России — 2024, Андрей Турчак, Владимир Путин, Единая Россия, Политика
ЕР проведет единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина
Турчак: ЕР проведет единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" проведет единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
"В "Единой России" 16 января пройдет единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента. Он пройдёт во всех регионах и на всех доступных партийных площадках - в наших штабах общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомах", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
По его данным, в удаленные территории, где нет возможности куда-то приехать и принять участие в процедуре, поедут волонтеры, которые будут помогать людям.
"Параллельно со сбором подписей в регионах на партийных площадках будет проходить обсуждение итогов и планов по народной программе, нашим партийным проектам", - рассказал Турчак.
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