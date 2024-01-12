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"Вы дебилы". Офицер ВСУ выступил с шокирующим обращением к Киеву - РИА Новости, 12.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:28 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/debily-1920842978.html
"Вы дебилы". Офицер ВСУ выступил с шокирующим обращением к Киеву
"Вы дебилы". Офицер ВСУ выступил с шокирующим обращением к Киеву - РИА Новости, 12.01.2024
"Вы дебилы". Офицер ВСУ выступил с шокирующим обращением к Киеву
Техническая безграмотность украинских чиновников крайне негативно сказывается на закупке дронов для ВСУ, заявил специалист по разработке и производству... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T04:28
2024-01-12T04:28
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Техническая безграмотность украинских чиновников крайне негативно сказывается на закупке дронов для ВСУ, заявил специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью YouTube-каналу Radio NV."Проблема в администрировании. Проблема в том, что беспилотной сферой, так или иначе, &lt;…&gt; управляют люди, которые в этом не разбираются", — пожаловался военный.Касьянов обвинил чиновников, ответственных за беспилотную авиацию, в том, что многие из них никогда не занимались разработкой и производством дронов. Нехватка технических знаний у официальных лиц приводит к тому, что государство массово заказывает беспилотники у перекупщиков, которые лишь собирают на местах коммерческие модели из зарубежья. По мнению офицера, на Украине хватает настоящих производителей, но в итоге все упирается в кумовство в верхах. Схожая ситуация, добавил он, наблюдается и в сфере радиоэлектронной борьбы.&quot;Давайте прямо говорить: у нас дилетантизм просто зашкаливает. &lt;...&gt;. Просто дебилы нами управляют&quot;, — возмутился Касьянов.Ранее специалист Вооруженных сил России по борьбе с БПЛА рассказал РИА Новости, что ВСУ стали все чаще использовать беспилотники кустарного производства на Запорожском направлении. Модели заводского производства и западные аппараты стали встречаться редко, отметил российский военный.
https://ria.ru/20240109/drony-1920218621.html
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в мире, украина, министерство обороны украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины
"Вы дебилы". Офицер ВСУ выступил с шокирующим обращением к Киеву

Офицер ВСУ Касьянов: закупкой дронов на Украине занимаются неграмотные чиновники

© Народная милиция ЛНРДронт ВСУ, перехваченный в ЛНР
Дронт ВСУ, перехваченный в ЛНР
© Народная милиция ЛНР
Дронт ВСУ, перехваченный в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Техническая безграмотность украинских чиновников крайне негативно сказывается на закупке дронов для ВСУ, заявил специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью YouTube-каналу Radio NV.
"Проблема в администрировании. Проблема в том, что беспилотной сферой, так или иначе, <…> управляют люди, которые в этом не разбираются", — пожаловался военный.
БПЛА, выпущенный ВСУ на запорожском направлении
"Тысячи в день". Офицер ВСУ выступил с шокирующим заявлением
9 января, 05:41
Касьянов обвинил чиновников, ответственных за беспилотную авиацию, в том, что многие из них никогда не занимались разработкой и производством дронов. Нехватка технических знаний у официальных лиц приводит к тому, что государство массово заказывает беспилотники у перекупщиков, которые лишь собирают на местах коммерческие модели из зарубежья.
По мнению офицера, на Украине хватает настоящих производителей, но в итоге все упирается в кумовство в верхах. Схожая ситуация, добавил он, наблюдается и в сфере радиоэлектронной борьбы.
«

"Давайте прямо говорить: у нас дилетантизм просто зашкаливает. <...>. Просто дебилы нами управляют", — возмутился Касьянов.

Ранее специалист Вооруженных сил России по борьбе с БПЛА рассказал РИА Новости, что ВСУ стали все чаще использовать беспилотники кустарного производства на Запорожском направлении. Модели заводского производства и западные аппараты стали встречаться редко, отметил российский военный.
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