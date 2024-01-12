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"Вы дебилы". Офицер ВСУ выступил с шокирующим обращением к Киеву
"Вы дебилы". Офицер ВСУ выступил с шокирующим обращением к Киеву - РИА Новости, 12.01.2024
"Вы дебилы". Офицер ВСУ выступил с шокирующим обращением к Киеву
Техническая безграмотность украинских чиновников крайне негативно сказывается на закупке дронов для ВСУ, заявил специалист по разработке и производству... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T04:28
2024-01-12T04:28
2024-01-12T04:28
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Техническая безграмотность украинских чиновников крайне негативно сказывается на закупке дронов для ВСУ, заявил специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью YouTube-каналу Radio NV."Проблема в администрировании. Проблема в том, что беспилотной сферой, так или иначе, <…> управляют люди, которые в этом не разбираются", — пожаловался военный.Касьянов обвинил чиновников, ответственных за беспилотную авиацию, в том, что многие из них никогда не занимались разработкой и производством дронов. Нехватка технических знаний у официальных лиц приводит к тому, что государство массово заказывает беспилотники у перекупщиков, которые лишь собирают на местах коммерческие модели из зарубежья. По мнению офицера, на Украине хватает настоящих производителей, но в итоге все упирается в кумовство в верхах. Схожая ситуация, добавил он, наблюдается и в сфере радиоэлектронной борьбы."Давайте прямо говорить: у нас дилетантизм просто зашкаливает. <...>. Просто дебилы нами управляют", — возмутился Касьянов.Ранее специалист Вооруженных сил России по борьбе с БПЛА рассказал РИА Новости, что ВСУ стали все чаще использовать беспилотники кустарного производства на Запорожском направлении. Модели заводского производства и западные аппараты стали встречаться редко, отметил российский военный.
https://ria.ru/20240109/drony-1920218621.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины
"Вы дебилы". Офицер ВСУ выступил с шокирующим обращением к Киеву
Офицер ВСУ Касьянов: закупкой дронов на Украине занимаются неграмотные чиновники
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости.
Техническая безграмотность украинских чиновников крайне негативно сказывается на закупке дронов для ВСУ, заявил специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью
YouTube-каналу Radio NV.
"Проблема в администрировании. Проблема в том, что беспилотной сферой, так или иначе, <…> управляют люди, которые в этом не разбираются", — пожаловался военный.
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Касьянов обвинил чиновников, ответственных за беспилотную авиацию, в том, что многие из них никогда не занимались разработкой и производством дронов. Нехватка технических знаний у официальных лиц приводит к тому, что государство массово заказывает беспилотники у перекупщиков, которые лишь собирают на местах коммерческие модели из зарубежья.
По мнению офицера, на Украине хватает настоящих производителей, но в итоге все упирается в кумовство в верхах. Схожая ситуация, добавил он, наблюдается и в сфере радиоэлектронной борьбы.
«
"Давайте прямо говорить: у нас дилетантизм просто зашкаливает. <...>. Просто дебилы нами управляют", — возмутился Касьянов.
Ранее специалист Вооруженных сил России по борьбе с БПЛА рассказал РИА Новости, что ВСУ
стали все чаще использовать беспилотники кустарного производства на Запорожском направлении. Модели заводского производства и западные аппараты стали встречаться редко, отметил российский военный.
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