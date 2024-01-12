https://ria.ru/20240112/dagestan-1920969493.html

В Дагестане министры получили ложные сообщения о предстоящих арестах

В Дагестане министры получили ложные сообщения о предстоящих арестах - РИА Новости, 12.01.2024

В Дагестане министры получили ложные сообщения о предстоящих арестах

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал журналистам, что региональные министры получили якобы от него ложные сообщения о... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T15:43

2024-01-12T15:43

2024-01-12T15:43

происшествия

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589839111_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_2166efa8daa4836fad6f556be6eb9d39.jpg

МАХАЧКАЛА, 12 янв - РИА Новости. Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал журналистам, что региональные министры получили якобы от него ложные сообщения о намечающихся обысках и арестах."Сегодня наши министры получают фейковые сообщения от председателя правительства о том, что якобы буквально через полчаса пройдут аресты, на кого-то наденут наручники, где-то будут проходить обысковые мероприятия", – сказал Абдулмуслимов. Как уточнила РИА Новости советник председателя правительства республики Зарема Уразаева, сообщения министрам об их аресте и обысках были разосланы с фейкового аккаунта Абдулмуслимова в Telegram.

https://ria.ru/20240112/shuba-1920963761.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика дагестан