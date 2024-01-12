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В Дагестане министры получили ложные сообщения о предстоящих арестах - РИА Новости, 12.01.2024
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15:43 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/dagestan-1920969493.html
В Дагестане министры получили ложные сообщения о предстоящих арестах
В Дагестане министры получили ложные сообщения о предстоящих арестах - РИА Новости, 12.01.2024
В Дагестане министры получили ложные сообщения о предстоящих арестах
Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал журналистам, что региональные министры получили якобы от него ложные сообщения о... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:43
2024-01-12T15:43
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 12 янв - РИА Новости. Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал журналистам, что региональные министры получили якобы от него ложные сообщения о намечающихся обысках и арестах."Сегодня наши министры получают фейковые сообщения от председателя правительства о том, что якобы буквально через полчаса пройдут аресты, на кого-то наденут наручники, где-то будут проходить обысковые мероприятия", – сказал Абдулмуслимов. Как уточнила РИА Новости советник председателя правительства республики Зарема Уразаева, сообщения министрам об их аресте и обысках были разосланы с фейкового аккаунта Абдулмуслимова в Telegram.
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
В Дагестане министры получили ложные сообщения о предстоящих арестах

В Дагестане министры получили ложные сообщения о предстоящих обысках и арестах

© РИА Новости / NewsTeam | Перейти в медиабанкВид на замерзшее Каспийское море с городского пляжа Махачкалы
Вид на замерзшее Каспийское море с городского пляжа Махачкалы - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / NewsTeam
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Вид на замерзшее Каспийское море с городского пляжа Махачкалы. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 12 янв - РИА Новости. Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал журналистам, что региональные министры получили якобы от него ложные сообщения о намечающихся обысках и арестах.
«
"Сегодня наши министры получают фейковые сообщения от председателя правительства о том, что якобы буквально через полчаса пройдут аресты, на кого-то наденут наручники, где-то будут проходить обысковые мероприятия", – сказал Абдулмуслимов.
Как уточнила РИА Новости советник председателя правительства республики Зарема Уразаева, сообщения министрам об их аресте и обысках были разосланы с фейкового аккаунта Абдулмуслимова в Telegram.
Роман Бусаргин - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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