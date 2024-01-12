https://ria.ru/20240112/citigroup-1921068491.html

Citigroup сообщила о застрявших дивидендах клиентов в российском отделении

Citigroup сообщила о застрявших дивидендах клиентов в российском отделении - РИА Новости, 12.01.2024

Citigroup сообщила о застрявших дивидендах клиентов в российском отделении

Банковская группа Citigroup сообщила, что суммарно 4,7 миллиарда долларов остаются в качестве "застрявших" дивидендов клиентов ее дочерней компании в РФ,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T22:48

2024-01-12T22:48

2024-01-12T22:48

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Банковская группа Citigroup сообщила, что суммарно 4,7 миллиарда долларов остаются в качестве "застрявших" дивидендов клиентов ее дочерней компании в РФ, следует из презентации компании по итогам года. "Около 4,7 миллиарда долларов, или 72% от риска потенциальных убытков (exposure) Citi в 6,5 миллиарда (в РФ - ред.), это невозвратные корпоративные дивиденды в России, полученные и удерживаемые от имени кастодиальных клиентов (пользователей депозитарных услуг банка - ред.) в российском подразделении Citi", - говорится в сообщении. За исключением дивидендов, exposure группы снизился на 82% к четвертому кварталу 2021 года, указывает группа. Также в презентации отмечается, что общий показатель риска, связанного с российской "дочкой", на конец года составил 6,5 миллиарда долларов - это на 13% ниже по отношению к предыдущему году и на 34% ниже к четвертому кварталу 2021 года. Ранее группа сообщила, что создала резервы в размере 1,3 миллиарда долларов, "связанные с увеличением рисков ограничения перевода средств" в Аргентине и России. Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций "Ситибанк" заявил в середине марта 2022 года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.

https://ria.ru/20231206/sberbank-1914102885.html

https://ria.ru/20231230/aktivy-1919093613.html

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экономика, россия, citigroup, ситибанк, citi, аргентина, технологии