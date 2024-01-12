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Citigroup сообщила о застрявших дивидендах клиентов в российском отделении - РИА Новости, 12.01.2024
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22:48 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/citigroup-1921068491.html
Citigroup сообщила о застрявших дивидендах клиентов в российском отделении
Citigroup сообщила о застрявших дивидендах клиентов в российском отделении - РИА Новости, 12.01.2024
Citigroup сообщила о застрявших дивидендах клиентов в российском отделении
Банковская группа Citigroup сообщила, что суммарно 4,7 миллиарда долларов остаются в качестве "застрявших" дивидендов клиентов ее дочерней компании в РФ,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T22:48
2024-01-12T22:48
экономика
россия
citigroup
ситибанк
citi
аргентина
технологии
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Банковская группа Citigroup сообщила, что суммарно 4,7 миллиарда долларов остаются в качестве "застрявших" дивидендов клиентов ее дочерней компании в РФ, следует из презентации компании по итогам года. "Около 4,7 миллиарда долларов, или 72% от риска потенциальных убытков (exposure) Citi в 6,5 миллиарда (в РФ - ред.), это невозвратные корпоративные дивиденды в России, полученные и удерживаемые от имени кастодиальных клиентов (пользователей депозитарных услуг банка - ред.) в российском подразделении Citi", - говорится в сообщении. За исключением дивидендов, exposure группы снизился на 82% к четвертому кварталу 2021 года, указывает группа. Также в презентации отмечается, что общий показатель риска, связанного с российской "дочкой", на конец года составил 6,5 миллиарда долларов - это на 13% ниже по отношению к предыдущему году и на 34% ниже к четвертому кварталу 2021 года. Ранее группа сообщила, что создала резервы в размере 1,3 миллиарда долларов, "связанные с увеличением рисков ограничения перевода средств" в Аргентине и России. Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций "Ситибанк" заявил в середине марта 2022 года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.
https://ria.ru/20231206/sberbank-1914102885.html
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экономика, россия, citigroup, ситибанк, citi, аргентина, технологии
Экономика, Россия, Citigroup, Ситибанк, Citi, Аргентина, Технологии
Citigroup сообщила о застрявших дивидендах клиентов в российском отделении

Citigroup: 4,7 млрд длр остаются как застрявшие дивиденды клиентов компании в РФ

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Банковская группа Citigroup сообщила, что суммарно 4,7 миллиарда долларов остаются в качестве "застрявших" дивидендов клиентов ее дочерней компании в РФ, следует из презентации компании по итогам года.
«
"Около 4,7 миллиарда долларов, или 72% от риска потенциальных убытков (exposure) Citi в 6,5 миллиарда (в РФ - ред.), это невозвратные корпоративные дивиденды в России, полученные и удерживаемые от имени кастодиальных клиентов (пользователей депозитарных услуг банка - ред.) в российском подразделении Citi", - говорится в сообщении.
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За исключением дивидендов, exposure группы снизился на 82% к четвертому кварталу 2021 года, указывает группа. Также в презентации отмечается, что общий показатель риска, связанного с российской "дочкой", на конец года составил 6,5 миллиарда долларов - это на 13% ниже по отношению к предыдущему году и на 34% ниже к четвертому кварталу 2021 года.
Ранее группа сообщила, что создала резервы в размере 1,3 миллиарда долларов, "связанные с увеличением рисков ограничения перевода средств" в Аргентине и России.
Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций "Ситибанк" заявил в середине марта 2022 года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.
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