https://ria.ru/20240112/buterbrodeks-1920853638.html

"Бутербродекс" во второй половине декабря подскочил на 8,7 пункта

"Бутербродекс" во второй половине декабря подскочил на 8,7 пункта - РИА Новости, 12.01.2024

"Бутербродекс" во второй половине декабря подскочил на 8,7 пункта

"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине декабря вырос... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T08:10

2024-01-12T08:10

2024-01-12T08:10

экономика

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине декабря вырос сразу на 8,7 пункта - до 135,5 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. Так, за период с 16 по 31 декабря по сравнению с первой половиной декабря средний чек вырос по огурцам (на 31,1%, до 194 рублей), сыру (на 9,5%, до 218 рублей), ветчине (на 8%, до 216 рублей), кофе (на 7,1%, до 211 рублей), батону (на 2,6%, до 40 рублей) и сливочному маслу (на 2,5%, до 162 рублей). На прежнем уровне он сохранился по сахару (62 рубля). Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом вырос на 8,7 пункта и составил 135,5 пункта. Как отмечают аналитики "Чек Индекса", вторая половина декабря - это традиционно пиковое время трат на продовольствие, после которого обычно следуют январский спад и стабилизация спроса.

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия