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Сунак санкционировал британские авиаудары по позициям хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 12.01.2024
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01:04 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/britaniya-1920834572.html
Сунак санкционировал британские авиаудары по позициям хуситов, пишут СМИ
Сунак санкционировал британские авиаудары по позициям хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 12.01.2024
Сунак санкционировал британские авиаудары по позициям хуситов, пишут СМИ
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак санкционировал британские авиаудары по позициям хуситов в Йемене, сообщает газета Times. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T01:04
2024-01-12T01:04
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак санкционировал британские авиаудары по позициям хуситов в Йемене, сообщает газета Times. Ранее сообщалось, что в четверг вечером Сунак проведет чрезвычайное заседание кабинета министров, посвященное планированию авиаударов по хуситам. "Сунак проинформировал кабинет министров о предстоящем военном вмешательстве. Великобритания присоединится к США в нанесении авиаударов по позициям хуситов в Йемене сегодня ночью (с четверга на пятницу)", - написал политический обозреватель издания Стивен Суинфор в соцсети Х. В публикации Times со ссылкой на британский правительственный источник сообщается, что удары коалиции во главе с США будут "ограниченными, но значительными". В них, скорее всего, будут задействованы британские самолеты Typhoon, базирующиеся на базе Акротири на Кипре. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер ранее отказался комментировать появившиеся в СМИ сообщения о якобы готовящихся ударах США по позициям движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
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в мире, сша, йемен, великобритания, риши сунак, патрик райдер, ансар алла, министерство обороны сша
В мире, США, Йемен, Великобритания, Риши Сунак, Патрик Райдер, Ансар Алла, Министерство обороны США
Сунак санкционировал британские авиаудары по позициям хуситов, пишут СМИ

Times: Сунак санкционировал британские авиаудары по позициям хуситов в Йемене

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак санкционировал британские авиаудары по позициям хуситов в Йемене, сообщает газета Times.
Ранее сообщалось, что в четверг вечером Сунак проведет чрезвычайное заседание кабинета министров, посвященное планированию авиаударов по хуситам.
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"Сунак проинформировал кабинет министров о предстоящем военном вмешательстве. Великобритания присоединится к США в нанесении авиаударов по позициям хуситов в Йемене сегодня ночью (с четверга на пятницу)", - написал политический обозреватель издания Стивен Суинфор в соцсети Х.
В публикации Times со ссылкой на британский правительственный источник сообщается, что удары коалиции во главе с США будут "ограниченными, но значительными". В них, скорее всего, будут задействованы британские самолеты Typhoon, базирующиеся на базе Акротири на Кипре.
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер ранее отказался комментировать появившиеся в СМИ сообщения о якобы готовящихся ударах США по позициям движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене.
Движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
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