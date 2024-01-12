https://ria.ru/20240112/brigada-1920908736.html

В МИД России оценили размещение немецкой бригады в Литве

В МИД России оценили размещение немецкой бригады в Литве - РИА Новости, 12.01.2024

В МИД России оценили размещение немецкой бригады в Литве

Увеличение активности и военного потенциала НАТО вблизи российских границ носит провокационный характер, это ведёт к эскалации военной напряженности, заявила... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:56

2024-01-12T12:56

2024-01-12T12:56

в мире

литва

германия

россия

мария захарова

борис писториус

арвидас анушаускас

нато

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Увеличение активности и военного потенциала НАТО вблизи российских границ носит провокационный характер, это ведёт к эскалации военной напряженности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы по размещению немецкой бригады в Литве. "Таким образом, форсированными темпами идет наращивание сил и средств НАТО на восточном фланге. Делается это как на коалиционной, так и на двусторонней основе. Кроме того, в текущем году на территории прибалтийских государств будет проведена серия военных учений, сценарий которых предусматривает так называемую подготовку к крупномасштабному конфликту", - сказала она на брифинге в пятницу. "Хотели бы отметить, что увеличение активности и военного потенциалов НАТО и ее стран-членов вблизи российских границ носит провокационный характер. Это ведет только к эскалации военной напряженности, а не к ее снижению, в чем западные политик пытаются убедить обычных европейцев", - подчеркнула Захарова. В декабре прошлого года министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027 году. Как сообщил Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027 году немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности". Ожидается, что в Литву прибудут 5 тысяч немецких военных с семьями. Как сообщило минобороны Литвы, Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из 5-6 тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру. Премьер Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецкой бригады займет три года. Как сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027 году немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности".

https://ria.ru/20230723/bundesver-1885824321.html

https://ria.ru/20231002/polsha-1899929081.html

литва

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в мире, литва, германия, россия, мария захарова, борис писториус, арвидас анушаускас, нато