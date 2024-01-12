В МИД России оценили размещение немецкой бригады в Литве
МИД: размещение немецкой бригады в Литве приведет к эскалации напряженности
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Увеличение активности и военного потенциала НАТО вблизи российских границ носит провокационный характер, это ведёт к эскалации военной напряженности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы по размещению немецкой бригады в Литве.
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"Таким образом, форсированными темпами идет наращивание сил и средств НАТО на восточном фланге. Делается это как на коалиционной, так и на двусторонней основе. Кроме того, в текущем году на территории прибалтийских государств будет проведена серия военных учений, сценарий которых предусматривает так называемую подготовку к крупномасштабному конфликту", - сказала она на брифинге в пятницу.
"Хотели бы отметить, что увеличение активности и военного потенциалов НАТО и ее стран-членов вблизи российских границ носит провокационный характер. Это ведет только к эскалации военной напряженности, а не к ее снижению, в чем западные политик пытаются убедить обычных европейцев", - подчеркнула Захарова.
В декабре прошлого года министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027 году. Как сообщил Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027 году немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности". Ожидается, что в Литву прибудут 5 тысяч немецких военных с семьями. Как сообщило минобороны Литвы, Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из 5-6 тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру. Премьер Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецкой бригады займет три года. Как сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027 году немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности".