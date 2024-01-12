Рейтинг@Mail.ru
В МИД России оценили размещение немецкой бригады в Литве - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/brigada-1920908736.html
В МИД России оценили размещение немецкой бригады в Литве
В МИД России оценили размещение немецкой бригады в Литве - РИА Новости, 12.01.2024
В МИД России оценили размещение немецкой бригады в Литве
Увеличение активности и военного потенциала НАТО вблизи российских границ носит провокационный характер, это ведёт к эскалации военной напряженности, заявила... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:56
2024-01-12T12:56
в мире
литва
германия
россия
мария захарова
борис писториус
арвидас анушаускас
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914678343_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_34b679a75e5a1b1b189f7406a9745cb8.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Увеличение активности и военного потенциала НАТО вблизи российских границ носит провокационный характер, это ведёт к эскалации военной напряженности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы по размещению немецкой бригады в Литве. "Таким образом, форсированными темпами идет наращивание сил и средств НАТО на восточном фланге. Делается это как на коалиционной, так и на двусторонней основе. Кроме того, в текущем году на территории прибалтийских государств будет проведена серия военных учений, сценарий которых предусматривает так называемую подготовку к крупномасштабному конфликту", - сказала она на брифинге в пятницу. "Хотели бы отметить, что увеличение активности и военного потенциалов НАТО и ее стран-членов вблизи российских границ носит провокационный характер. Это ведет только к эскалации военной напряженности, а не к ее снижению, в чем западные политик пытаются убедить обычных европейцев", - подчеркнула Захарова. В декабре прошлого года министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027 году. Как сообщил Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027 году немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности". Ожидается, что в Литву прибудут 5 тысяч немецких военных с семьями. Как сообщило минобороны Литвы, Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из 5-6 тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру. Премьер Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецкой бригады займет три года. Как сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027 году немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности".
https://ria.ru/20230723/bundesver-1885824321.html
https://ria.ru/20231002/polsha-1899929081.html
литва
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914678343_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_8fc897d65caf0db185ff5ed71ed03a5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, германия, россия, мария захарова, борис писториус, арвидас анушаускас, нато
В мире, Литва, Германия, Россия, Мария Захарова, Борис Писториус, Арвидас Анушаускас, НАТО
В МИД России оценили размещение немецкой бригады в Литве

МИД: размещение немецкой бригады в Литве приведет к эскалации напряженности

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Увеличение активности и военного потенциала НАТО вблизи российских границ носит провокационный характер, это ведёт к эскалации военной напряженности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы по размещению немецкой бригады в Литве.
«
"Таким образом, форсированными темпами идет наращивание сил и средств НАТО на восточном фланге. Делается это как на коалиционной, так и на двусторонней основе. Кроме того, в текущем году на территории прибалтийских государств будет проведена серия военных учений, сценарий которых предусматривает так называемую подготовку к крупномасштабному конфликту", - сказала она на брифинге в пятницу.
Солдаты вооруженных сил Германии - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
У бундесвера есть реальная проблема с безопасностью, пишут СМИ
23 июля 2023, 18:19
"Хотели бы отметить, что увеличение активности и военного потенциалов НАТО и ее стран-членов вблизи российских границ носит провокационный характер. Это ведет только к эскалации военной напряженности, а не к ее снижению, в чем западные политик пытаются убедить обычных европейцев", - подчеркнула Захарова.
В декабре прошлого года министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027 году. Как сообщил Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027 году немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности". Ожидается, что в Литву прибудут 5 тысяч немецких военных с семьями. Как сообщило минобороны Литвы, Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из 5-6 тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру. Премьер Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецкой бригады займет три года. Как сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027 году немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности".
Сейм Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
В Польше испугались, что Германия захочет наладить отношения с Россией
2 октября 2023, 13:15
 
В миреЛитваГерманияРоссияМария ЗахароваБорис ПисториусАрвидас АнушаускасНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала